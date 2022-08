HØYDEPARADIS PÅ HJEMMEBANE: Birgit Skarstein forbereder seg til EM om to uker på Høydalsvatnet rett under Norges tak, Galdhøpiggen.

Gullduoens eksklusive høydeleir: − Som en fotoshoppet virkelighet

VM-gullvinnerne Birgit Skarstein (33) og Kjetil Borch (32) vedgår at deres første høydetreningsleir i Norge – innkvartert ved foten Galdhøpiggen og med ro-trening på safirgrønt ørretvann – kan by på overraskelser de ikke er vant til i utlandet.

– Jeg er spent på EM i München, fra minusgrader og hagl, sier Birgit Skarstein.

Gullvinneren fra Paralympics i Tokyo i fjor høst sikter til at det kan bli smellvarmt under mesterskapet i Sør-Tyskland 11. til 14. august og det faktum at hun og resten av ro-troppen på 20 utøvere nå har våknet til synet av snø på bakken utenfor deres bosted Juvasshytta drøyt 1800 meter over havet i Jotunheimen.

– Jeg skled bare rundt, forteller Birgit Skarstein.

Under ro-øktene i «lavlandet» 900 meter over havet, på nærliggende Høydalsvatnet, har de vært rustet for plutselige værskifter – utstyrt med ullgenser og -undertøy og lue.

– Det har vært årsbeste vær her oppe. Men vi kan ikke basere treningsfilosofi på de norske værgudenes lynne, sier Kjetil Borch.

BADEMANN: OL-sølvvinner Kjetil Borch har fisket, vært på Galdhøpiggen og latt som om han er i Syden under høydetreningsleiren i Jotunheimen.

Sølvvinneren fra OL i Tokyo for ett år siden referer til den nye landslagssjefen Mark Emkes tro på at såkalt høydetrening vil gjøre susen i de norske roernes jakt på flere internasjonale triumfer.

Nederlenderen hadde ønske om å få med seg landslagsroerne til høydeopphold i for eksempel Italia eller Spania, der de pleier å oppholde seg for å øke oksygenopptaket til musklene. I disse dyrtider fantes det ikke penger til det. Det ble to uker i norsk høyfjellsnatur i stedet.

Flere av Norges beste friidrettsutøvere hadde Juvasshytta som base da de for to år siden la en høydetreningsleir til samme område på grunn av corona-pandemiens reiserestriksjoner.

– Det minner meg om alle mine sommere som barn. Pappa som ropte «kom igjen», matpakke og kakao på termos, sier Birgit Skarstein.

Kjetil Borch har funnet frem fiskestangen mellom treningsøktene. De blir servert reinsdyrstek til middag. Han har «egentlig» sluttet med høydetrening. De gangene han har droppet det, har han vunnet VM-gull og OL-medaljer.

Birgit Skarstein peker på at hun og de andre roerne de siste årene har «jobbet» mye med varme. Det vil si at de trent i sørligere strøk (enn Norge) og i Olympiatoppens klimarom (innstilt på høy varme og luftfuktighet) for å akklimatisere til ekstremvarme i forestående internasjonale mesterskap.

HØYERE ENN HØYEST: Kjetil Borch (foran i midten) dro seg opp til Galdhøpiggens topp sammen med sine ro-kamerater på en hviledag under høydesamlingen i Jotunheimen.

På bakgrunn av kulde og topplue under Norges tak, har de bestilt to dager – neste søndag og mandag – i Olympiatoppens klimarom før avreisen til München tirsdag.

Mens hun sitter og sykler i en garasje langt unna folkeskikken, blir Birgit Skarstein også påmint barndommens leirskole. I voksen alder er rorene innlosjert på tremannsrom. Hun og Kjetil Borch gir på den annen side klart uttrykk for at alt det høydeleir-uvante er godt for noe – nemlig samholdet.

– Det bygger veldig lag. Vi får servert god mat. Det er kos og hygge, og vi har stor nytte av å komme bort fra Årungen, understreker Kjetil Borch.

Info Uttak til Europamesterskapet i roing Disse ble av Norges roforbund tatt ut til EM i Roing 11.–14. august: PR1W1: Birgit Skarstein (Christiana Roklub) W1X: Siri E. Kristiansen (Drammen Roklubb) W2X: Thea Helseth / Jenny M. Rørvik (Aalesund Roklub) LW2X: Oda M. Aagesen (Kristiansand Roklubb) / Maia E. Lund (Bergens Roklubb) M1X: Kjetil Borch (Horten Roklubb) LM2X1: Lars Benske (Fredrikstad Roklubb) / Ask Tjøm (Tønsberg Roklubb) LM1X: Oskar Sødal (Kristiansand Roklubb) M2X: Martin Helseth (Aalesund Roklub) / Erling Øyasæter (Os Roklubb) M4x: Jonas S. Juel (Norske Studenters Roklub) / Erik Solbakken (Moss Roklubb) / Oscar S. Helvig (Norske Studenters Roklub) / Kristoffer Brun (Bergens Roklubb) M4-: Ole Amund Storlien (Norske Studenters Roklub) / Petter Tufte (Norske Studenters Roklub) / Andreas E. Berge (Bærum Roklubb) / Mathias F. Wie (Bergens Roklub) Vis mer

Årungen er de norske landslagsroernes tilholdssted ved E6 rett sør for Oslo, dag ut og dag inn.

De idylliske omgivelsene er heller ikke å kimse av.

– Det er som en fotoshoppet virkelighet, sier Birgit Skarstein.

Ulempen med vill natur, er at de foretrekker flatt vann. Det er ikke dagligdags på vidda. Det er heller ikke lov å sette en motordrevet båt på det. Det betyr at roerne bokstavelig talt ikke kan bli tett fulgt opp av Mark Emke og de andre trenerkreftene, slik de er vant til.

SPARTANSK: Birgit Skarstein og 19 andre roere har funnet seg til rette i blant annet i en garasje, og som innlosjert i Juvasshytta 1800 meter over havet.

På spørsmål om hvilke målsettinger han har med hensyn til EM, svarer Kjetil Borch at de er rekordlave. Han siterer Mark Emke, som sier at EM bare er en transportetappe frem mot VM i Tsjekkia 18. til 25. september. Hvis det hadde vært viktigere, ville de ikke ha oppholdt seg i høyden nå.

Kjetil Borch regner for egen del å få en gode dose juling i München. Han har konkurrert én gang tidligere i år, i Nederland for halvannen måned siden. I mai gjennomgikk han en operasjon i venstre kne, i begynnelsen av juni testet han positivt for covid-19.