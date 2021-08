FINALEKLARE: Anders Mol gir en klem til makker Christian Sørum under OL-semifinalen i sandvolleyball. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

OL-finale etter lungekollaps og skademareritt: − Jeg er så stolt

TOKYO (VG) Sandvolleyballspiller Anders Mol (24) har opplevd lungekollaps to ganger og slet med skade i vinter. Nå skal han spille OL-finale.

– Jeg er så stolt av teamet og alle som har jobbet med oss opp gjennom årene. Det ligger så mye hardt arbeid bak, sier Anders Mol til VG etter å ha sikret finaleplassen i OL etter seier mot Latvia i semifinalen.

Det har vært en lang vei til den finalen for 24-åringen og makker Christian Sørum. I begynnelsen av 2017 kollapset lungen til Mol for andre gang da han spilte innendørsvolleyball i Belgia.

Lungekollaps er ikke et uvant fenomen for høye og tynne menn. Mol er to meter.

– At en lunge kollapser er ikke forbundet med livsfare. Men vi fryktet det var noe alvorlig galt med hjertet hans. Det var en veldig ubehagelig situasjon, sa far og trener Kåre Mol til VG den gangen.

Sandvolleyballstjernen opererte i mai og kom raskt tilbake i form. Sommeren samme år startet eventyret på seniornivå for Mol og Sørum. Ett år senere ble de rangert som verdens beste lag for første gang.

– Hvordan er det å stå her med en finaleplass etter alt du har vært gjennom?

– Det er helt utrolig og det går på en måte ikke helt opp for oss ennå hva vi har fått til. Vi lever i himmelen akkurat nå og bare surfer på en bølge. Og den bølgen har vi ikke tenkt til å hoppe av med det første, svarer Mol.

– Vært mange episoder

Lungekollapsen i 2017 er ikke eneste motgangen Mol har møtt i karrieren. Senest før denne sesongen slet han med en skade han ikke fant ut av. Han fryktet både benskjørhet og tretthetsbrudd, men ikke lenge før sesongstart fant han ut at problemet var en stiv hofte.

Til tross for skadeproblemene gjorde Mol og Sørum et perfekt «coronacomeback» da de vant sesongens to første World Tour-turneringer i Mexico.

– Jeg er bare så stolt og det ligger så mye hardt arbeid bak. Det har vært medgang og motgang og det har vært mange episoder. Og det at vi står her nå ..., sier Mol før han tar seg en tenkepause:

– Men vi er jo ikke ferdige ennå, da! Vi skal jo ta gullet og. Men vi har medalje med oss og det er helt fantastisk.

– Folk lurer på hva vi holder på med

Og som da duoen kjempet seg tilbake etter Mols skademareritt i år, har de gjennom OL også vist en sterk mentalitet. De har spilt bedre og bedre for hver kamp etter en litt trøblete start – og funnet tilbake til både selvtilliten og storspillet.

Kåre Mol er stolt av alt sine elever har fått til.

– Det er utrolig imponerende. Og det er ikke bare alt Anders har gått gjennom, men dette er også deres første OL. De gikk og ventet på OL i fjor og så ble det utsatt. Historisk sett er det bare ett europeisk lag som har vunnet OL-gull i sandvolleyball for menn, sier han og fortsetter:

– Det er en OL-finale i en verdensidrett og vi er lille Norge. Jeg vet ikke hva nordmenn hadde sagt hvis en brasilianer vant femmila på ski. Det føles litt sånn, sier Mol og ler.

Han forteller videre at «resten av volleyballverden» ikke forstår hva de driver med.

– Dette er litt mot alle odds. Folk lurer på hva vi holder på med. Det kommer reportere fra New York Times til bygda vår og lurer på hvorfor vi er gode i sandvolleyball. Vi er kjempestolte av den jobben guttene har gjort og jobben teamet har gjort, avslutter treneren.