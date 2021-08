PREGER IKKE BYEN: I Japan er lokalbefolkningen mer opptatt av coronapandemien enn av OL, forteller dem VG har pratet med. Foto: Koji Sasahara / AP

«Usynlig» Tokyo-OL: − Det er merkelig

KANAGAWA/TOKYO (VG) OL ble aldri slik mange japanere så for seg da de fikk lekene for åtte år siden.

– Det føles ikke ut som om det er OL i Japan. Vi ser ikke utøverne og det er ingen turister her. OL kunne vært i hvilken som helst by i verden, sier Kai Kotou (28).

Han har nettopp tatt imot VGs journalist på den populære, norske kaffebaren Fuglen i hjertet av Tokyo. Kotou jobber her - i en kafé der eierne har kombinert lidenskapen for kaffe med retromøbler og skandinavisk design.

– Det føles ikke ut som om jeg er i en olympisk by. Det er merkelig, sier Kotou.

Tokyo-OL skulle være prosjektet som gjenreiste Japan, ti år etter den fatale ulykken i Fukushima. Da landet ble tildelt lekene, i 2013, var det ingen som kunne forutse hvordan verden ville preges av en pandemi noen år senere.

Ingen atmosfære

Innreisereglene til Japan er strenge og OL ble arrangert uten tilskuere på tribunen. Det var ingen olympisk atmosfære i millionbyen idet leken nærmet seg slutten. OL virker fjernt på de fleste her.

– Det har blitt bygget mye i Japan de siste årene. Folk har investert mye penger i håp om at OL skulle bli noe positivt. Men sånn ble det ikke, sier Kai Kotou.

«Støtt Redningsselskapet» stå det på en plakat på veggen bak ham.

I Tokyo spør enkelte seg om det ikke er Japan som kunne trengt litt støtte når OL-ilden slukkes: Mesterskapet antas å ha kostet rundt 264 milliarder kroner.

Likevel er det fortsatt coronapandemien som opptar folk flest. Smittetallene har økt den siste tiden, og i Tokyo registreres det rundt 4000 nye tilfeller hver eneste dag.

Myndighetene oppfordrer befolkningen til å holde seg innendørs og brukte OL på TV som «salgsargument». Men i Japan begynner folk å bli lei coronarestriksjoner:

På T-banestasjonen Shinjuku passerer det hver eneste dag opp mot tre millioner mennesker. Da Japan stengte ned i april og mai, sank antall mennesker på stasjonen med 80 prosent. Men da Japan stengte ned på nytt i juli, så falt bare trafikken med 37 prosent.

På T-banen ut av Tokyo står fortsatt folk tett i tett. Å endre reisemønsteret i verdens største by er ikke enkelt.

– Jeg trodde OL skulle bli bra. At det ville bidra med optimisme i folket. Men nå øker smittetallene. Det er veldig forvirrende, sier Kenji Kojima til VG.

PÅ KAFFEBRENNERIET: Kenji Kojima har ansvaret for Fuglen-kafeene i Japan. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Fuglen

Vi har flyttet oss til Kanagawa. For en utrent nordmann befinner vi oss fortsatt i Tokyo. Men for Kojima markerer elven vi står ved en grense.

Fuglen startet opprinnelig i Oslo, og har fortsatt en kafe der. Men kaffebarene i Japan er det Kenji Kojima som har ansvaret for. Det er tre av dem nå, samt kaffebrenneriet vi møter Kojima i.

Han tilhører dem som mener at OL burde vært avlyst eller utsatt.

– Myndighetene ville gjennomføre OL for enhver pris. Til tross for at vi lever med en pandemi. Nå øker smittetallene, sier Kojima.

– Tror du det har sammenheng med OL?

– Jeg tror ikke det, siden det ikke har kommet så mange utlendinger til Japan.

Han forteller den samme historien som mange andre i Japan: Forventningene til OL ble aldri innfridd.

– Hva forventet du?

– En økonomisk boost. Vi åpnet blant annet et nytt utsalg. Andre investerte i bygging av hoteller og restauranter, men så forsvant grunnlaget over natten. Det er ingen sin feil, men det er trist. Du kan trygt si at OL ikke ble som forventet.

Han smiler, nesten oppgitt.

Kenji Kojima er lidenskapelig opptatt av kaffe. Og han liker jobben sin.

– Fuglen er litt som bestemors hus, mener han og sikter til kaffebarene preget av design i vintagestil.

– MERKELIG: Det sier Kai Kotou, her bak disken i Fuglen i Shibuya-distriktet i Tokyo. Foto: Anders K. Christiansen

Frasier seg støtte

Kaffebaren har kunnet holde åpent under hele den pågående pandemien. Slik er det ikke overalt. Myndighetene i Japan har anmodet utesteder om å ikke servere alkohol, og stenge klokken 20.00 - men har ikke lov til å pålegge noen dette.

Resultatet er en utelivsbransje der noen følger myndighetenes anmodning, mens andre holder åpent ut i de små nattetimer: Disse utestedene frasier seg da coronastøtte, men mener det er verdt det.

– De foretar en kost-nytte-avveining og vurderer ut fra det, sier Kenji Kojima.

Han ser ikke lenger mange utlendinger i Tokyos gater. I kaffebaren er de erstattet av unge japanere.

Og OL?

– Det er bare noe som foregår på TV, sier han.