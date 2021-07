Kommentar

Ridderen av råskap

Av Leif Welhaven

Kristian Blummenfelt er olympisk mester i triatlon. Foto: Bjørn S. Delebekk

Alt blir ekstra vakkert når innsats og uttelling virkelig henger sammen. Det er umulig å jobbe hardere for et gull enn Kristian Blummenfelt (27) har gjort.

«Annerledes-lekene» i Tokyo er bare noe dager gamle, men allerede kan vi konstatere at det er oppnådd et mål som forble urørt i forrige OL.

Takket være en utøver som gjør ordene «Alt for Norge» til noe helt annet enn en slitt fotballsang, er den første gullmedaljen i boks i Japan.

Og det i en idrettsgren som krever uvirkelig mye i både bredde og dybde.

Da Kristian Blummenfelt satte inn støtet, på et nøye uttenkt del av den avsluttende løpsøvelsen, var det ingenting som var tilfeldig over det vi ble vitne til.

Snarere var det kulminasjonen av en ekstrem systematikk og oppofrelse. I vannet, på sykkelsetet og med løpesko.

Utført av en utøver som vet alt om å ta konsekvensene av hva som skal til for å nå et uttenkt og uttalt mål. Her er ingenting blitt pakket inn om hvor han skulle og hvordan han skulle komme seg dit.

Allerede for snart et tiår siden var Blummenfelt overtydelig på at drømmen om et olympisk gull lå bak den daværende tenåringens planer om å slå seg frem som triatlet.

Nå er han der, etter å ha fortsatt den offensive linjen hele veien.

Ingen ufarliggjørende fraser for å redusere fallhøyde, men åpenhet om hva det er som teller. Nemlig noe som skal skinne rundt halsen.

«Gullet skal hem» er jo et kjent mantra i Bergen.

Det Blummenfelt akkurat har vist oss, er selve definisjonen av å ta det hjem når det virkelig gjelder. Og det i et klima som er noe ganske annet enn normalen i Vestlandets hovedstad.

Veien til å ruste seg for Tokyo har handlet om en «klype seg i armen-aktig» treningsmengde, for å bli best mulig i tre grener samtidig. Rundt 1300 treningstimer i året, alt med ett mål for øye, sier egentlig alt om forholdet mellom mål og midler.

Historien om Kristian Blummenfelt er rett og slett råskap satt i system.

Mentalt.

Verbalt.

Men selvsagt først og fremst fysisk.

Kondisjonsfenomenet taklet varmen.

Han taklet presset.

Han taklet det taktiske rundt akkurat når han måtte angripe konkurrentene.

Nå er det tid for å bare nyte. Det kan han gjøre sammen med et triatlonteam som har pushet hverandre frem.

I den tredelte idrettsgrenen var det til slutt tre nordmenn blant de 11 beste i mål.

Det sier mye om hva det er mulig å oppnå i et lite land, dersom et idrettsmiljø virkelig setter seg et mål og graver så dypt det lar seg gjøre for å komme dit.

Fortsatt er det vanskelig å spå om Norge vil lykkes med å nå målet om åtte medaljer i De olympiske leker, men det er mye å glede seg til fremover. Etter såpass mye sommertørke, der lekene i Rio de Janeiro i 2016 var de svakeste siden 1964, lover det i alle fall godt at triatlon-troikaen har satt standarden. Der Blummenfelt ble nummer 13 i Brasil for fem somre siden, var det noe helt annet på menyen denne gangen.

Mye er merkelig med disse lekene i Tokyo, og mye kan og bør diskuteres på makroplan.

Men det skal ikke frata Blummenfelt en millimeter av gleden over å ha vært best når det gjelder. Råskapens ridder bør få hvile seg litt nå. Med verdens bredeste glis om munnen.

Gratulerer med gullet, Blummenfelt. Du gjorde akkurat det du sa at du skulle. Snakk om å holde ord!