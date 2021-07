SYKKEL: Kristian Blummenfelt tok flere ganger ansvar i front av feltet under sykkeldelen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Konkurrenter ville stoppe norsk gull-sykkel: − Vi blir litt fryktet

TOKYO (VG) Med en nyutviklet konkurransedrakt og en nykomponert detalj på sykkelen fikk Kristian Blummenfelt (27) og de norske triatlongutta en fordel allerede før OL-starten.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er sånn som gjør at vi får respekt, vi blir litt fryktet, innrømmer gullvinneren.

I en idrett der du skal svømme, sykle og løpe i samme klær, kan drakten bety mye. Men det store samtaleemnet blant konkurrentene før triatlonkurransen var likevel den norske sykkelen. Den norske treneren Olav Aleksander Bu sier følgende til VG i målområdet i Tokyo natt til mandag:

– Det var noen som prøvde å klage inn sykkelen før løpet. Men vi har brukt mye tid på å forstå regelverket og se på spillerommet. Vi fikk en «delegasjon» som gikk gjennom sykkelen og målte, og konklusjonen var at alt var som det skulle. Vi kunne bruke syklene som planlagt.

– Ga dette en mental fordel?

– Ja, det gjør det selvfølgelig. Alle er nervøse når de kommer hit til OL, alle er usikre på dynamikken i racet. Å vite at du har utstyr som kan gi en fordel, er en trygghet for våre – samtidig som det kan gi ekstra nervøsitet for konkurrentene.

Riktignok ville være hverken sølvvinner Alex Yee eller bronsevinner Hayden Wilde gå lenger enn å si at «innovasjon er en del av gamet» da de ble spurt om den norske sykkelen og drakten etterpå. Men de norske er ikke i tvil om at det ga dem en fordel.

Men Olav Aleksander Bu understreker at det ikke var det mentale de hadde mest i tankene da de utviklet de nye sykkeldetaljene.

– Vårt eneste fokus var å finne noe som kunne gi oss en fordel i løypa. Aerodynamikken er viktig i triatlon, og her er det ganske mye kastevinder mellom bygningene. Forskjellen på en temposykkel i vanlig sykling og vår triatlonsykkel, er at vi ikke har lov til å ha like lange bøyler. Derfor blir utøverne sittende litt sammenkrøpet i ei løype som her. Derfor satte vi på ei ekstra støtte til hendene når de syklet i tempoposisjon – det ga både bedre stabilitet og bedre aerodynamikk. Når Kristian og de andre kommer opp av vannet mer enn 20 sekunder etter de beste, er det en fordel å vite at du har utstyr som kan være med på å fylle gapet.

GULLET: Kristian Blummenfelt viser frem gullmedaljen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da Blummenfelt, Yee og Wilde var alene i teten, satte alle opp et pokerfjes. Men den norske sportssjefen Arild Tveiten er sikker på at Norge hadde en mental fordel før denne OL-triatlon:

– Vi har vært i førersetet med utviklingen, både av konkurransedrakten og utstyret på sykkelen. Så det var snakkisen blant konkurrentene. Jeg så at vi hadde et psykologisk overtak. Vi begynte å lekke bilder av draktene så sent før OL at ingen kunne kopiere oss. Og så satte vi på den ekstra støtten på sykkelen – som gjør at gutta sparer krefter.

– Det ga protester?

– Det var flere konkurrenter som ikke ville at vi skulle få bruke den, men dommerne fastslo at alt var innenfor. At vi hadde skjønt hvordan vi kunne utvikle sykkelen – innenfor reglene.

– Utstyret er bare en liten del av det, men det ga oss et psykologisk overtak. Men først og fremst har vi forberedt oss best – trent mest og trent mest i varmen – fordi vi vet at det ville være avgjørende, sier Arild Tveiten.