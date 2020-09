EGEN TV-KANAL: Therese Johaug lanserte i august sin egen TV-kanal på YouTube. – Nå kan folk se hvordan jeg trener eller når jeg er sammen med mine nærmeste, det blir nytt for folk, sa Johaug til VG da. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Advarer skiforbundet: Knust av egne stjerner i sosiale medier

Therese Johaug (32) og Johannes Høsflot Klæbo (23) går nye veier for å vise frem seg selv og sine sponsorer. Professor Dag Vidar Hanstad mener skiforbundet lever farlig om de ikke gjør som stjernene.

Johannes Høsflot Klæbo har hatt sin egen YouTube-kanal i snart fire år. I august fulgte Therese Johaug etter. Skiforbundet har ingen planer om det samme.

Professor Dag Vidar Hanstad mener skiforbundet er litt defensive.

– Her er det bare for skiforbundet å kaste seg på, sier professor i sport management ved Norges idrettshøgskole, Dag Vidar Hanstad til VG og fortsetter:

– Medlemstallene går litt ned. Det er ikke så hot. De trenger å dyrke de profilene de har. Johaug og Klæbo treffer yngre med god markedsføring.

Johaug dro på sommerferie med kjæresten Nils Jakob Hoff til Lofoten. Det lagde hun TV av:

Utfordringen er om sponsorene velger de store stjernene fremfor forbundet. Og skiforbundet trenger inntekter, det samlede budsjettet for langrenn er på over 90 millioner kroner i året. Rundt halvparten går til å drifte landslagene.

– Hopper sponsorene til Klæbo og Johaug er det fare for skiforbundet, men det er ingen fare ennå, sier Hanstad.

Utøverne er størst

Mens langrenn har skrevet sponsorater for 40 millioner for de tre neste årene under coronapandemien, så har Klæbo tegnet en femårsavtale med Uno-X verdt 25 millioner kroner. Det er lillebror Ola Høsflot Klæbo som sørger for vlogen (videoblogg), som er en viktig del av merkevaren Klæbo sammen med Instagram.

– Vi har arbeidet med vlog-formatet på YouTube som kanal i snart fire år. Første vlog av Johannes ble lansert 10. Januar 2017, og har nok bidratt markedsmessig for Johannes. Det viktigste er nok likevel at han går fort på ski, sier Ola Høsflot Klæbo.

Langrennslandslaget har valgt å satse på Instagram og Facebook. Hovedkontoen til langrennslandslaget har 161.000 følgere på Instagram. Johaug har 399.000, mens Klæbo har 377.000.

Johaug har mer enn dobbelt så stor på Facebook som langrennslandslaget. Johaug har 352.000 følgere, langrennslandslaget har 144.000.

Bruk av sosiale medier har vært en utfordring for skiforbundet. I fjor skrev ikke Klæbo under på landslagsavtalen på grunn av uenigheter rundt dette. Nå er det ryddet av veien.

Men det er helt normalt at idrettsstjernene har flere følgere i sosiale medier enn klubber og landslag. Verdens beste fotballspiller, Lionel Messi, har 166 millioner følgere på Instagram, Barcelona har 89,6 millioner. Cristiano Ronaldo har elleville 238 millioner følgere, mens Juventus har 42,7 millioner.

Langrennslandslaget er mye større enn fotballandslaget på Instagram, i tillegg har langrennslandslagene flere kontoer for rekrutt, junior og paraelite.

PROFESSOR: Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole. Foto: Morten Holm / Scanpix

Dag Vidar Hanstad tror flere særforbund kommer til å lage sine egne kanaler fremover.

Langrennssjef Espen Bjervig mener en TV-kanal vil kreve store ressurser.

– Johannes og Therese er offensive og dyktige til å bygge egen merkevare. Det er inspirerende og lærerikt. For landslagene har vi testet ut ulike konsepter og så langt valgt å fokusere på godt innhold på Instagram og Facebook. Samtidig leverer vi innhold til våre partnere. Å lage godt innhold krever ressurser, og vi diskuterer nå hvilke valg vi skal gjøre videre, sier Bjervig.

Klæbo har hatt over 300.000 visninger på noen av sine YouTube-videoer. Therese Johaug lanserte sin YouTube-kanal i forrige uke. Hennes første vlog er sett 105.000 ganger i løpet av to uker.

Stjernene får ekstra

Selv om det kan bety tapte sponsorkroner for skiforbundet å la utøverne slippe løs egne sponsorer innenfor et reglement nedfelt i utøverkontrakten, så mener Bjervig det er viktig å la stjernene få sitt.

– Utfordringen er å finne balansen som gjør at de største stjernene også klarer å få litt ekstra igjen for at de er store. Vi forsøker å gjøre tilpasninger for alle, sier Bjervig.

Ola Høsflot Klæbo slo seg skikkelig da han filmet storebror Johannes Høsflot Klæbo til TV-kanalen på YouTube:

Brødrene Høsflot Klæbo tror det er enklere for dem enn skiforbundet å lage TV-innhold, fordi forbundet ikke er med hjem til langrennsløperne. Klæbo har også med seg kjæresten Pernille Døsvik på vloggen.

– Vlog på en YouTube-kanal krever at man er «tettere på» enn hva man kanskje greier å filme med et helt lag eller organisasjon, hvor det kreves mer regi. Mye av konseptet rundt en vlog er å kunne komme inn på dagligdagse situasjoner eller å greie og filme hendelser som ikke nødvendigvis er planlagt. Som for eksempel Ola sitt fall under filming av intervall i Holmenkollen for to uker siden, sier Ola og Johannes til VG.

Klæbo vil vise unge skiløpere hvordan toppidrettslivet virkelig er.

TETT PÅ: Lillebror Ola Høsflot Klæbo er ofte tett på når Johannes trener eller konkurrerer. Her sammen med pappa Håkon Klæbo under Kulåssprinten i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Alle landslagsløperne i langrenn står fritt til å starte sin egen YouTube-kanal. Bjervig ser ikke på det som en trussel selv om kampen om sponsorkronene er tøff.

– Får løperne våre flere seere og klikk så får de frem langrennssporten. Det er en åpenbar fordel med superstjerner. Vi må bygge opp så mange som mulig. Men det er jo en forutsetning at de vinner skirenn, sier Bjervig.

Når landslagsløperne skal publisere innhold i sosiale medier som har med landslaget å gjøre, er det klare regler.

– Hendelser, beslutninger og forhold som berører, påvirker eller på noen måte er knyttet til utøvers virke på landslag, skal ikke offentliggjøres eller publiseres før det er avtalt og godkjent av begge parter. Dette kan for eksempel være i forbindelse med uttak, skader og aktivitet med landslaget. Grunnprinsippet er at publisering skjer samtidig på utøver og forbundets plattformer hvis ikke annet er avtalt, sier Bjervig.

(Tall i sosiale medier hentet tirsdag 15. september 2020.)

