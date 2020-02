DUBAI: Magnus Carlsen i Dubai i 2014. Da vant han VM både i lyn- og hurtigsjakk der. Foto: Ole Kristian Strøm

FIDE-presidenten: Carlsens neste VM-kamp blir i Dubai

Magnus Carlsens femte VM-kamp i sjakk kommer etter alt å dømme til å foregå i Dubai mot slutten av 2020.

Nå nettopp

Det bekrefter presidenten i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), Arkadij Dvorkovitsj, i et intervju med GibChess, vist på youtube.

– Det blir på slutten av året, og vi håper at vi kommer til å skrive kontrakt med Dubai Expo veldig snart, sier Dvorkovitsj i intervjuet.

Expo 2020 er en verdensutstilling som blir arrangert av Dubai i De forente arabiske emirater. Den skal åpnes 20. oktober 2020 og varer til 10. april 2021.

VM-matchene i sjakk går vanligvis i november måned.

– Vi ser fram til å ha VM der, for Expo hundretusener av mennesker. De kan også se VM-matchen. Dette blir synlig ikke bare for sjakk-publikummet, men for alle i hele verden, sier FIDE-presidenten.

Magnus Carlsen har særdeles gode sjakkminner fra Dubai: I 2014 ble han verdensmester både i lyn- og hurtigsjakk der.

I romjulen 2019 samlet han - for første gang siden den gang - alle disse tre VM-titlene på sine hender.

– Om det medfører riktighet, vil jeg umiddelbart si at Dubai er et meget egnet sted for en VM-match i november, skriver pappa Henrik Carlsen i en kommentar til VG.

Det har vært snakk om at VM-matchen var ønsket i Norge, men Magnus Carlsen likte ikke Norges Sjakkforbunds valg av arrangørby, som var Stavanger. Derfor valgte Kjell Madland og de andre initiativtakerne i Rogaland å trekke sin søknad.

Nå går det altså mot Dubai.

Tidligere har Magnus Carlsen spilt VM-match følgende steder:

* 2013: Chennai, India (mot Viswanathan Anand).

* 2014: Sotsji, Russland (mot Viswanathan Anand).

* 2016: New York, USA (mot Sergej Karjakin).

* 2018: London, Storbritannia (mot Fabiano Caruana).

Magnus Carlsens VM-motstander i 2020 er ikke klar. Den såkalte kandidatturneringen, der åtte spillere kjemper om å bli Carlsens motstander, skal holdes i Jekaterinburg i Russland fra 15. mars til 5. april.

Publisert: 07.02.20 kl. 20:19

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser