Lotteritilsynet ut mot bettingbransjen: Mener problemspillere lokkes med gratisspill

Ifølge Lotteritilsynet og Hjelpelinjen blir såkalte problemspillere kontaktet direkte av utenlandske bettingselskaper – for å lokke dem til å gamble mer.

«Problemspillere» er et uttrykk som bransjen bruker på folk som har trøbbel med å kontrollere hvor mye de spiller for – og som i ekstreme tilfeller kan spille seg fra gård og grunn og det som verre er.

Elizabeth Waage, spesialsykepleier ved Sykehuset Innlandet, som har ansvaret for Hjelpelinjen, sier til VG:

– Noen beskriver at de får sms’er der det står at «det er lenge siden vi har hørt fra deg», og hvis de ikke svarer, får de en ny forespørsel. Så får de tilbud om såkalt «freespinn», altså gratis spill, eller andre tilbud om å spille.

Hun forteller at problemspillerne beskriver denne direkte markedsføringen som vanskelig i en situasjon der de prøver å slutte å spille.

Faksimile av meldinger som har gått til spillere. Disse to sms-ene er fra to ulike bettingselskaper. Lotteritilsynet ønsker ikke å si hvilke selskaper det handler om.

– En rå markedsføring direkte rettet mot den enkelte spiller, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i det statlige Lotteritilsynet, til VG.

Hun fortsetter:

– Vi mener det er på sin plass å advare og synliggjøre de metodene som de ulovlige aktørene i Norge bruker for å få maksimal spilling, og dermed også maksimale inntekter fra sin kundeportefølje – og hvilke konsekvenser det kan få for spillerne.

Bettingbransjen er ikke enig i kritikken fra Lotteritilsynet. Svaret fra bransjeforeningen til de største aktørene finner du nederst i denne artikkelen.

Lotteritilsynet baserer kritikken på metodene de får beskrevet fra Hjelpelinjen.

– Hjelpelinjen snakker med mange spilleavhengige, og det gir oss et veldig klart bilde. Historiene de forteller om metodene som spillselskapene bruker – det er krevende for dem som er i risikosonen, sier Gunn Merete Paulsen.

Hun sier at spillerne blir kontaktet direkte, for eksempel på sms og e-post.

– De frister med bonuser, med gratisspill – det er ulike grep som brukes.

– Er det ulovlig at bettingselskapene kontakter norske spillere på den måten?

– Ja, direktereklame fra utenlandske spillselskap via SMS, e-post og andre meldingstjenester er ulovlig markedsføring i Norge.

Lotteritilsynets toppsjef mener at det ikke er nytt i seg selv at bettingselskapene bruker slike lokkemidler, men hun ser likevel en avgjørende forskjell:

– Datatilgangen er så mye større for alle nå. Det betyr at de kan drive mye mer målrettet markedsføring. De ser hvilket spillemønster den enkelte har og vet når støtet skal settes inn mot dem. De vet hvor mye du spiller, hvilke spill du tiltrekkes av og hvorvidt du viser tegn til overdreven eller problematisk spilling. Dataene gir en voldsom makt, hevder Paulsen.

Hun synes ikke noe om etikken hos spillselskapene:

– De gjør dette helt bevisst. Det er profitten deres som er det viktigste.

Lotteritilsynet fastslår at det særlig er de såkalte øyeblikksspillene som er problemet, først og fremst kasinospill.

– Du får greie på med en gang om du har vunnet. Derfor er dette de mest avhengighetsskapende spillene, sier Paulsen.

Fotballtips tar det lengre tid før du får svaret på. Det minsker faren.

– Vi ønsker ikke peke på spesifikke selskaper, men de fleste bruker nok de mulighetene som dataene gir.

– Er det ikke like ille å få ti minutter Lotto-trekning inn i norske stuer i beste sendetid på lørdagskvelden?

– Norsk Tipping reklamerer for en helt annen type spill. Det er sene tallspill, ikke kasinospill. De har også et helt annet regime når det gjelder ansvarlighet. De har klare tapsgrenser og retter ikke målrettet sin markedsføring mot problemspillerne, mener Paulsen. Flere bettingselskap har også innført ulike former for tapsgrenser.

Hun innrømmer samtidig at dette er et pedagogisk problem i samfunnsdebatten:

– Seks av ti nordmenn vet ikke hvem som har lov til å tilby spill i Norge. At Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har monopol på slike spill.

Norsk Tipping har også denne typen kasinospill, men de driver ikke direkte markedsføring på samme måte som de utenlandske selskapene.

VG spør Elizabeth Waage ved Sykehuset Innlandet, som har ansvaret for Hjelpelinjen, hvordan spillerne opplever å bli kontaktet direkte:

– De beskriver det som vanskelig i en situasjon der prøver å slutte å spille. Gratisspinn og bonuspakker trigger dem til å prøve å vinne igjen.

– Vi hører også om spillere som har tatt kontakt med spillselskapet og bedt om å utestenges – men likevel blir kontaktet. I enkelte tilfeller må vi anbefale disse å bytte telefonnummer og e-postadresser.

Waage beskriver en tøff hverdag for dem som lider av spilleavhengighet.

– De er i en sårbar situasjon. Når du er spillavhengig, så det er ikke bare å ta seg sammen og slutte. Det er mange mekanismer som overstyrer fornuften din.

GENERALSEKRETÆR: Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for onlinespill.

– Jeg har vanskelig for å tro at dette stemmer for mine medlemmer, sier Carl Fredrik Stenstrøm, som er generalsekretær i Norsk Bransjeforening for onlinespill, når VG spør han om de metodene som utenlandske bettingselskaper angivelig skal bruke mot problemspillere.

– Når det blir varslet om problemspillere hos et av våre selskap, har ikke selskapet lov til å kontakte deg i ettertid – vår «code of conduct» regulerer dette.

Stenstrøm mener imidlertid det hadde vært bedre med «svenske tilstander». Sverige innførte den såkalte lisensordningen fra 1. januar 2019.

les også Stjernekusk om spillgrenser: – Begynnelsen på slutten for norsk hestesport

– Danmark har hatt et sentralt register – på tvers av alle aktører – helt siden 2012, og Sverige har hatt det siden 2019. På spelpaus.se kan du gå inn og utestenge deg selv fra alt spill og direkte markedsføring. Den anerkjente psykologen Thomas Nilsson, som har jobbet mye med spilleavhengighet, mener at dette har blitt en suksess, sier Stenstrøm.

Han regner med at hans medlemmer, som er de fire største bettingselskapene som opererer mot det norske markedet, utgjør cirka 70 prosent av markedet.

les også Ståle Matre (45) var spillavhengig: – Myndighetene har sviktet

– Ifølge Lotteritilsynets estimat er det 250.000 nordmenn som spiller på aktører utenfor Norges grenser. De burde ta ansvar for å gi en kvart million nordmenn et bedre verktøy for å beskytte seg mot spilleavhengighet. Norsk Tipping og Lotteritilsynet skyver idretten foran seg, men det er ikke derfor vi har monopol på spill i Norge. Det er for å beskytte nordmenn mot spilleproblemer, en modell som åpenbart ikke fungerer.

Stenstrøm mener at Lotteritilsynet bagatelliserer øyeblikksspillene hos Norsk Tipping.

– Norsk Tipping har over 90 ulike slike kasinospill, som det heter der. 419 000 personer spilte på de produktene i 2018, ifølge Norsk Tipping. Mens det altså er 250 000 som spiller på aktører utenfor Norges grenser. Dette viser at Lotteritilsynet forsvarer det eksisterende.

