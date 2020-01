NØKKELKUSK: Øystein Tjomsland trener og kjører fire av V75-favorittene på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Hugo er sjef i V75

Valle Hugo har imponert i det siste og er trolig kveldens sikreste vinner i V75-spillet på Bjerke Travbane.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Sørlandstreneren Øystein Tjomsland kan få en fin kveld på landets hovedbane.

– Tjomsland har også favorittene Grisleprinsen G.L., Vestpol Loke og Tangen Elvira og kan få en innbringende aften. Valle Hugo er trolig den sikreste av dem, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Dagens banker:

Valle Hugo (V75-5) vant helenkelt sist og avsluttet forrykende til annen nest sist. Bør vinne.

Dagens luring:

Dæmro Bob (V75-3) gjør en svært spennende start etter pause. Oppfører han seg, er han god nok.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 540 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2592 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Valle Hugo som kveldens V75-banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

10 GRISLEPRINSEN G.L.

1 TØNDER Ø.K.

2 BRID ARNE

———————————

8 Malala

11 Drivjerven

6 Krovar

7 Sæther Lomen

5 Tyrifaksen

3 Talomen Ø.K.

9 Øygard Pål

4 Hafell Storm

Løpet:

Jeg synes tre-fire hester peker seg ut i V75-innledningen.

Favoritten:

Grisleprinsen G.L. har gjort alt riktig hittil i karrieren med fire seirer på like mange forsøk. I V75 på Bjerke sist overtok han i annen sving og vant siden helenkelt foran Tyrifaksen. Står 20 meter dårligere til kontra Tønder Ø.K., men har mer å gå på. Er kjapp fra start og kan være tidlig fremme hos strekhestene. Skal regnes med en bra sjanse igjen.

Outsiderne:

Tønder Ø.K. havnet i dødens på Grisleprinsen G.L. sist, men holdt bra til femte og var ikke langt unna tredjeplassen. Står 20 meter bedre til kontra sistnevnte nå. Skulle han klare å forsvare sporet stiger sjansene, men han har blitt tatt forsiktig ut i sine siste starter. Feilfritt skal han uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Brid Arne hevet seg voldsomt i forbindelse med Kriteriet. I kvalifiseringen avsluttet han sterkt etter å ha fått åpning fra fjerde innvendig i siste sving og ble femte. I selve finalen feilet han kort ut på oppløpet og mistet kanskje fjerdeplassen. I stedet ble det femte fra tredje utvendig. Har ikke startet siden, men har blitt godt grunntrent. Selv om han skal startes i gang, har han kapasitet for å kjempe i toppen på direkten.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Grisleprinsen G.L. kan være tidlig der fremme.



V75-2 (2140mv)

2 STEALTH

5 DATE NIGHT

4 YANKEE PRIDE

7 BOLERO

6 GLAZIER'S VICI

1 Tussilago

———————————

3 Superb Story

Løpet:

Kun Superb Story er normalt sjanseløs her, men hun kommer ut skoløs nå, som er et klart pluss. Svært jevnt mellom de fem første rangerte. Jeg kunne nesten snudd ranken.

Favoritten:

Stealth vant greit da utfordrende Fantasio de Cuy feilet til slutt sist. Gangen før vant han lett fra tet. Har trukket et trangt spor, men kommer han seg bare feilfritt avgårde, kan han vinne igjen. Selskapet er dog klart skjerpet.

Outsiderne:

Date Night sto på fint til tredje bak Fougueux og Primero Greentown sist. Vant greit foran Turbo Lins nest sist. Står til for et fint smygløp og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Yankee Pride var uheldig og feilet bort en trippelplass bak Starstrucked i Kim Pedersen-debuten sist. Hadde gått i underkant 1.16 over full distanse da. Har vært forkjølet, men har sett fin ut i trening i rolige banejobb. Også han har et trangt spor, men kommer han feilfritt i gang, er han ikke ueffen. En outsider første gang ut.

Startsiden:

Stealth er rask, men har et trangt spor. Utfordres av Superb Story.



V75-3 (2140mv)

8 VESTPOL LOKE

4 BIRK STØVERN

1 DÆMRO BOB

11 KLEPPE NIDO

———————————

9 Hesby Vilter

2 Solør Odin

10 Turbo Teddy

12 Hilton Skott

13 Sellanrå

3 Snuppa H.B.

7 Birk B.B. Remin

6 Vesle Orla

5 Torø Jo

Løpet:

Fire-fem hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Vestpol Loke feilet et par ganger i V75 sist og hadde fått en premie uten den siste galoppen på oppløpet. Var bra til to strake seirer før det. Galoppen ligger på lur for Tjomsland-traveren, men holder han seg bare til rett gangart, kjemper han i toppen.

Outsiderne:

Birk Støvern fikk en dårlig start sist. Men avsluttet bra etter å ha blitt sendt i angrep 800 meter igjen. Tapte kun knepent for Horg Mio da. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg, om han er like dårlig ut nå. Det kan bli mange å runde, men er han like god tidsmessig som sist, er det ikke umulig.

Kleppe Nido avsluttet bra til en knepen seier foran Tangen Lea sist og viste fin fremgang. Står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg, og det må løse seg. Gjør det først det, kan han ende blant de tre.

Luringen:

Dæmro Bob er mer enn god nok til å vinne, men han er en banditt, som man ikke kan være sikker på før han er i mål. Feilfritt og om han oppfører seg, kan han meget vel lede hele veien. Har ikke startet på ni måneder og er halsoperert. Feilfritt rapporteres han i alle fall å ha et par sekunders rekordforbedring inne.

Startsiden:

En feilfri Dæmro Bob forsvarer normalt sporet, selv om begge de utvendige kan løse fint.



I TOPPFORM: Gunnar Austevoll vinner med en feilfri Djarpur Dry . Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

5 DJARPUR DRY

12 Pantani

———————————

6 Visentini

1 Lady L.S.

4 Frick

9 Rio Division

2 Viking Ivi

7 Rocky Rich

10 Gunny Princess E.

3 Logical Nora

11 Balotelli

Løpet:

Jeg sjanser på to hester med Djarpur Dry som en klar favoritt, men han er ikke helt til å stole på. Og Pantani står vrient til spormessig.

Favoritten:

Djarpur Dry var fantastisk god til en råsterk seier i et travritt sist etter en tung tur. Gangen før feilet han fra start og gjentok både på siste bortre og i siste sving. Likevel kom han voldsomt tilbake til femte i et løp Pantani vant. Feilfritt spør han neppe noen om seieren, men galoppen ligger på lur.

Outsiderne:

Visentini har vært bra til to strake seirer. Er kjapp fra start, og skulle han klare å komme seg foran, har han en god trippelsjanse igjen.

Luringen:

Pantani har vært veldig bra i det siste og har vunnet to av sine tre siste starter, begge etter tidlig tetkjenning. Hamre-traveren er nok aller best når han er med der fremme og står således sjanseartet. Med overpace stiger sjansene.

Startsiden:

Lady L.S., Viking Ivi, Logical Nora og Visentini kjører om føringen. Gonzales B.R. er heller ingen sinke, men står sjanseartet til i spor åtte.



V75-5 (2100ma)

9 VALLE HUGO

———————————

1 M.H. Herkules

10 Smedtulla

12 Ramstad Balder

11 Ådne Kommandør

3 Gyldenlinn

6 Missingmyr Stjernen

8 Trø Flax

4 Tusse Storm

5 Hellestvedt Trym

7 Skauga Rasken

2 Anima

Løpet:

Valle Hugo blir min V75-banker etter sine siste innsatser.

Favoritten:

Valle Hugo var suveren på en sterk tid sist. Gangen før i V75 fikk han trafikkproblemer, men avsluttet som ei kule til annen bak Tana Faxen, som sto 20 meter foran. Står til for et fint løp, selv om han ikke har den raskeste ryggen fra start.

Outsiderne:

M.H. Herkules går gode løp hver gang. Er flink fra start, men står i fare for å bli overflydd. Om han ikke får trafikkproblemer, kan han fort ende på trippelen igjen. Var flink til seier sist etter et fint løp.

Luringen:

Missingmyr Stjernen er en dypvannsfisk. Feilet fra start sist, men holdt farten bra etter på. Manglet rom til slutt i V75 nest sist. Var ikke slått da han feilet, da snorene ble dratt, på siste bortre tredje sist.

Startsiden:

En feilfri Missingmyr Stjernen kan stikke til tet.



V75-6 (1609ma)

5 MELLBY FRODO

11 MARVELLOUS TOOMA

3 FAIRYMAN

9 FOX DRAGON

1 MIKKEL H.R.

7 LADY LARA

———————————

4 Make Me

2 Trespasser

10 J.C. Superstar

6 Önas Julius

Løpet:

Flere med vinnersjanse her.

Favoritten:

Mellby Frodo har vært bra i begge sine startet etter pause. Første gang ut gikk han pigg i mål til annen bak Amazing Case etter sen luke fra lederrygg. Sist avsluttet han fint til annen bak formsterke In Håleryd. Er bra fra start og skulle han få overta, kan han meget vel holde unna. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Marvellous Tooma er ikke noe dårligere enn de andre, tvert i mot. Men han står sjanseartet til i spor tolv på en sprint. Det kreves tøft tempo i front for å runde alle. Dette er ikke det viktigste løpet for ham. Men umulig er det ikke.

Luringen:

Fox Dragon ble det litt feil for sist, da han ble sendt relativt tidlig i angrep og fikk en tung tur. Står til for et gunstig løpsopplegg og er han tilbake på topp er det ikke umulig.

Startsiden:

De tre innerste, samt Mellby Frodo kjører om føringen. Lady Lara er også kjapp, men står langt ute. Prøver seg muligens uansett.



V75-7 (2100ma)

11 VOLLANFAKS

4 TANGEN ELVIRA

3 BOSSUM FAKSEN

1 Mietor

5 Sprett Odin

10 Ask Eld

———————————

7 Ard

2 Valle Storm

8 Bjørkeviking

9 Lome Gant

12 Alsaker Pumbaa

6 Viking Faks

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i en åpen V75-avslutning.

Favoritten:

Vollanfaks feilet umotivert 800 meter igjen i et V75-løp Stumne Fyr vant og var langt i fra slått da. Var solid til seier i V75 foran Horgen Lynet tredje sist. Kom fort tilbake etter hinder og galopp nest sist. Er usikker, men er mer enn god nok feilfritt.

Outsiderne:

Tangen Elvira har også skyhøy kapasitet, men har feilet mye i det siste. Ligger hun bare nedpå, kan hun meget vel slå hingstene. En evig outsider.

Luringen:

Bossum Faksen var bra etter pause sist og tapte kun for en meget opplag Best Ruggen. Med det løpet i kroppen kan han være ytterligere forbedret. Tilbake på topp, kjemper han i fremste rekke.

Startsiden:

Valle Storm er raskest, men slipper nok over full distanse. Dermed kan muligens Bossum Faksen, Sprett Odin eller Bjørkeviking få overta.

Publisert: 29.01.20 kl. 10:48

