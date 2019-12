KJØLL OG BLOD: Idrettspresident Berit Kjøll, her under en såkalt «åpen time» på Ullevaal tidligere i år, lover klare retningslinjer hva gjelder vold på idrettsarenaen i fremtiden. Til høyre er et offer for vold på fotballbanen, som VG har omtalt tidligere. Foto: Privat / Scanpix

Presidenten om vold i idretten: – Tar grep i full skala

SOLLI PLASS (VG) Idrettspresident Berit Kjøll (64) lover «supertydelige» retningslinjer for hvordan norske idrettslag skal håndtere vold i fremtiden.

Det skjer etter at VG har skrevet mellom 40 og 50 saker om vold på norske fotballbaner, og hvordan dette håndteres i idretten, denne høsten

– Mange av sakene har vært trist lesning. Men vi vet at idretten speiler samfunnet, og at det er vold i samfunnet. Men nettopp derfor må vi være vårt ansvar bevisst: Vold hører ikke hjemme på idrettsbanen. Det skal følges opp ved å ta kontakt med politiet eller ved å anmelde forholdet, sier Berit Kjøll.

Det nærmer seg jul og hun tar imot VG sammen med seniorrådgiver Håvard Øvregård i lobbyen på et hotell i hovedstaden. Et halvt år etter at Kjøll ble idrettspresident, forbereder hun nå det kommende styremøte på nyåret.

Der blir punktet «trygg idrett» svært sentralt: Administrasjonen i NIF skal komme med forslag til tiltak, som idrettsstyret vil diskutere – etter et vedtak på idrettstinget i mai.

Og mens Norges Fotballforbund har satt ned et eget utvalg i etterkant av høstens mediesaker, vil også idrettsforbundet ta grep:

Ifølge Kjøll skal mulige lovbrudd følges opp av politi og rettsvesen.

Hun oppfordrer alle som utsettes for vold, samt de som er vitne til vold, om å varsle.

Ifølge idrettspresidenten er det viktig at politiet alltid informeres om voldsepisoder.

– Det er viktig at vi får på plass supertydelige, solide systemer som er kjent for hele idrettsbevegelsen, slik at alle voldshendelser behandles. Dialogen med politiet må være god, slik at man finner standarder for hvordan vold skal håndteres, sier Kjøll.

– Alle sakene i høst viser vel at slike systemer ikke er på plass i dag?

– Ja, og derfor er det utrolig viktig at vi nå tar grep i full skala, sier idrettspresidenten.

Seniorrådgiveren ved siden av henne, Håvard Øvregård, har hatt ansvaret for spørsmål knyttet til vold, overgrep og seksuell trakassering i NIF siden 2011.

– Når noen stiller spørsmål om slikt, så er mitt råd: De bør informere politiet. Det kan være vanskelig for et idrettslag å anmelde om man ikke er sikker på hva som har skjedd. Men politiet har et selvstendig ansvar for å undersøke saken dersom de hører om vold, sier Øvregård.

– Er det en kultur, eller ukultur, i idretten der folk gjerne «rydder opp seg imellom»?

– Vi speiler samfunnet på godt og vondt. Noen plasser håndteres slike spørsmål veldig bra, andre steder håndteres det dårlig, sier han.

VG gjengir et sitat for idrettspresidenten gitt av daværende kommunikasjonssjef i NFF, Roger Solheim, i 2008: «Vi har et godt system i fotballen som skal fange opp denne type hendelser. Dersom det er veldig store overtramp, kan spilleren bli utestengt i lengre tid. Vi sparer på den måten det sivile rettsapparatet, men det er opp til hver enkelt om man vil anmelde saken til politiet.»

I dag understreker Solheim at han den gangen kun snakket på vegne av organisasjonen hans representerte, og at han forstår at man ser annerledes på det i dag. Daværende fotballpresident Sondre Kåfjord – som hadde det øverste ansvaret – ønsker ikke å kommentere utspillet eller tankesettet for drøyt ti år siden.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svarer et klart «nei» på spørsmål om han liker tankesettet til NFF den gangen:

– Disse personene har ofte saker utenfor banen også. Derfor er dette en politioppgave. Og det er en politioppgave når det som skjer på banen går over den terskelen man har for en risikoaksept for en kontaktsport. Når man slås ned på en bane, mener jeg det hører hjemme i strafferett-sporet og ikke i et internt NFF-spor, sier han.

VG viste nylig Kallmyr bilde av et offer for fotballvold. Slik reagerte statsråden:

Idrettspresident Berit Kjøll lover tiltak. På spørsmål om hvem som bør anmelde, sier hun først «den som opplever vold», men understreker raskt at det like godt kan være snakk om et idrettslag.

– Her må vi gå opp løypa, sånn at det er supertydelig og at voldshendelser får konsekvenser, sier hun.

Deretter tilføyer hun:

– Søkelyset som VG har satt på denne saken, har avdekket en langt større bevissthet om problemstillingen. Her har Fotballforbundet tatt grep med mange gode initiativ og som kommer hele idrettsbevegelsen til gode.

Publisert: 17.12.19 kl. 20:58

