Herrem tok til tårene etter tøft år: – Jeg er stolt

KUMAMOTO (VG) For ti måneder siden mistet hun sin viktigste støttespiller. Søndag ble Camilla Herrem (33) tatt ut på VMs All Star-lag som beste venstrekant. Det betydde mye etter et tøft år.

Det ble ikke noe «Tore Tang» på Camilla Herrem da håndballjentene møtte til bankett etter fjerdeplassen i VM. Norge tapte 28–33 mot et råsterkt russiske lag. Nederland vant senere finalen over Spania med sifrene 30–29.

Men Herrem fikk seg en opptur likevel: Kort tid før festen fikk hun melding fra mannen Steffan Stegavik med beskjeden om at hun var tatt ut på VMs All Star-lag. I VM har hun scoret 34 mål på 42 skudd. Det er en uttelling på 81 prosent.

Det etter et meget tøft år for den blide venstrekanten. I februar mistet hun brått faren Carl Otto Herrem.

– I år var det veldig spesielt, det var det. Med fare for å begynne og grine nå ... sier hun til VG før tårene kommer.

Herrem må ta en pust i bakken. Så fortsetter hun:

– Bobla begynner å sprekke litt. Jeg er stolt over det jeg har fått til med tanke på hvor tøft mentalt jeg har hatt det de siste månedene.

– Det blir vel litt ekstra emosjonelt for deg nå som mesterskapet er over og du kan slappe av og senke skuldrene. Er det derfor tårene kommer?

– Ja, det blir litt sånn. Og det har vært mye i forkant av dette mesterskapet med tanke på med tanke på at jeg skal takle mine egne følelser. Samtidig skal man gå foran og vise at man er sterk og går i krigen, svarer Herrem og fortsetter:

– Det er så mye som har foregått i mitt eget hode som Det har vært tøft, men jeg har klart å legge det litt på is. Også kommer det frem nå når man er ferdig. Det har vært tøft og gått bra, men det skal bli godt å få en pustepause nå her oppe, sier hun og peker på sitt eget hode. Se intervjuet øverst i saken.

FØRST INN: Camilla Herrem var den første som ankom banketten på spillerhotellet i Kumamoto. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Håper han er stolt

Hun spilte nå sitt 14. mesterskap for Norge siden 2008. Faren var på plass på de fleste av de 13 første. Tidligere i mesterskapet har hun fortalt til VG at hun i år har et nytt ritual: Før hver kamp lukker hun øynene etter nasjonalsangen og tenker på faren.

– Jeg håper han er stolt av meg, sier hun på banketten.

Herrem har to ganger tidligere vært på All Star-team: VM 2009 og EM 2016. Og til tross for at hun nå har flyttet hjem til Norge for å spille for Sola i hjembyen, klarte hun det igjen.

– Jeg ville heller stått her med en medalje. Men det jeg tar med meg er den innsatsen som er lagt ned i år. Jeg er stolt over en bra uttelling i mesterskapet og den treningen og innsatsen man har gjort, har vist seg å bety ganske mye. Man prøver alltid å bli bedre. Om man spiller i Sola, Bucuresti eller Györ, er det man gjør på fritiden og treningsrommet som gjelder, sier 33-åringen.

– Det handler mye om trivsel. Jeg trives veldig godt hjemme på Sola med familien. Jeg har funnet en god løsning. Akkurat nå er situasjonen ganske bra, legger hun til.

I Japan har hun ofte vært å se sammen med Heidi Løke. De to har ledd mye sammen, som under dette intervjuet:

– En helt fantastisk person

Når VG møter Løke på banketten, er hun full av lovord om venninnen.

– Camilla er bare en helt fantastisk person. Hun går foran både på og utenfor banen og hun er en gledesspreder og en fantastisk håndballspiller. Hun har vært gjennom mye dette året og måten hun har fremstått på har vært fantastisk. Det er gøy å se at man kan spille 1. divisjon og fortsatt så bra på landslaget, sier hun.

– Det virker som om dere har kost dere mye sammen i år?

– Vi koser oss alltid på tur sammen. Vi har jo vært sammen i alle år og kom inn samtidig. Jeg er kjempeimponert over det Camilla får til og spesielt etter dette året, svarer strekspilleren.

Begge to reiser hjem sammen med resten av håndballjentene i natt. Reisen starter allerede 03.00 japansk tid – da går bussen til flyplassen fra hotellet.

– Jeg er klar for å komme meg hjem, få litt søvn og ha en dag hvor det ikke er møter, treninger og måltider som er satt opp. Det blir godt å ha en rolig hverdag, sier Herrem.

Nederlands Estavana Polman ble mesterskapets MVP (mest betydningsfulle spiller). Dette er de øvrige spillerne på All Star-laget: Alexandrina Cabral Barbosa (Spania), Anna Vjakhireva (Russland), Jovanka Radicevic (Montenegro), Linn Blohm (Sverige) og Tess Wester (Nederland).

