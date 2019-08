Magnus Carlsen og Sergej Karjakin på åpningspressekonferansen i St. Louis. Foto: Crystal Fuller, Grand Chess Tour

Magnus Carlsen åpnet med tap. Så slo han tilbake.

Magnus Carlsen (28) tapte for Ding Liren (26), men slo tilbake med to knusende seirer da hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis startet lørdag.

Det var Richard Rapport og Lenier Dominguez som ble ofre for Carlsens hevngjerrighet etter tapet for kineseren.

– Jeg er glad for at jeg kom tilbake så bra som jeg gjorde, men alle kunne se at dette ikke var min beste dag, sa det norske sjakkikonet på arrangørens sending.

Ifølge sjakkeksperten Tarjei J. Svensen på Twitter var dette Carlsens første nederlag i hurtigsjakk i 2019.

Sammen med sin overmann Ding Liren ligger Carlsen på fire poeng etter første dag. Armeneren Levon Aronian har full pott - seks poeng.

På pressekonferansen før turneringen la kommentatoren Maurice Ashley opp til alt handlet om de andres jakt på Magnus Carlsen. Nordmannen kommenterte det slik:

– Med en gang jeg begynner å spille dårlig, så vil folk lukte blod, så det blir ikke enkelt.

Mot ungarske Rapport hadde Carlsen et vakkert dronningoffer.

Turneringen i St. Louis fortsetter med tre nye hurtigsjakkpartier både søndag og mandag, og deretter er det to dager med 18 lynsjakkpartier.

Carlsens motstandere søndag er Fabiano Caruana, Levon Aronian og Yangyi Yu. Dette er den første turneringen han spiller siden uroen rundt kongressen i Norges Sjakkforbund.

Han har hatt et eventyrlig 2019 med seirer i samtlige syv turneringer han har deltatt i - fem i langsjakk og to i hurtig/lynsjakk.

Stillingen etter første dag:

1. Levon Aronian, Armenia 6, 2. Ding Liren, Kina og Magnus Carlsen, Norge 4, 4. Fabiano Caruana, USA, Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike og Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 3.

Publisert: 11.08.19 kl. 00:34

