Per Bergerud: – Det fantes en bakside av medaljen

Per Bergerud mener beslutningen om å legge opp som skihopper er den beste han noengang har tatt. For ham var det nødvendig å leve et mer A4-liv.

For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere skihopper Per Bergerud (63) var bare fire år gammel da han satte utfor i unnarennet i en 50-metersbakke for første gang.

