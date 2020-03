SATSER PÅ IDRETT OG MEDISIN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.v.) har hatt en strålende sesong med flere pallplasser denne sesongen, i januar tok hun NM-sølv bak Therese Johaug på 10 kilometer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Universitetet svarer: Derfor nektes Jacobsen å reise

HOLMENKOLLEN (VG) Toppidrettssjef Tore Øvrebø tror ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde blitt noen dårligere lege dersom universitetsledelsen hadde latt henne dra til Canada for å kjempe om 3.-plassen i verdenscupen.

Oppdatert nå nettopp

Etter tremila lørdag var Jacobsen sønderknust. Medisinstudenten får ikke lov av Universitetet i Oslo (UiO) å reise til verdenscupavslutningen i Canada og USA.

Rektor Svein Stølen ved UiO sier til VG at de forsøker å være fleksible, men at toppstudier som medisin er vanskelig å kombinere med toppidrett.

les også Jacobsen sover fem-seks timer: – Jeg lever så innmari på grensen

– Vi er opptatt av å tilrettelegge for studenter som har ulike behov, enten det er å tilpasse studiene til en idrettskarriere, eller om de for eksempel har sykdomsmessige utfordringer. Dette vil variere per studie og vi forsøker å være fleksible. Det er imidlertid sånn at toppstudier som for eksempel medisin med mye obligatorisk undervisning kan være vanskelig å kombinere med toppidrett. I denne saken har vi fulgt regelverket vi har for tilrettelegging ved det medisinske fakultet. Dette er basert på faglige vurderinger og kvalitetskrav ved fakultetet, sier Stølen.

Jacobsen har hatt flere pallplasser denne sesongen, hun vant en etappe under Tour de Ski:

Universitetsrektoren forteller videre at de avsluttet en avtale med Olympiatoppen i 2015.

– Vi har god dialog med Olympiatoppen, og vil så langt det er mulig være innstilt på å finne gode løsninger i tråd med intensjonene i den tidligere samarbeidsavtalen. Men vi er nødt til å gjøre individuelle vurderinger ved det enkelte studie og derfor mener vi at en generell avtale har liten verdi, sier Stølen.

Jacobsen følte at kroppen var topp under tremila lørdag.

Etterpå ble det klart at det kan ha vært hennes siste renn i karrieren, da medisinstudiene setter en stopper for verdenscupavslutningen i Canada og USA.

– Vanskelig

Toppidrettssjef Tore Øvrebø føler med Jacobsen som kombinerer toppidrett med medisinstudier. Hun er i innspurten av studiene og kombinerte praksis og eksamener med verdenscup før jul.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvre deltok på showstafetten under Karsten Warholm International i Ulsteinvik i slutten av februar. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi har en dialog med universiteter og høgskoler og har fått til en avtale med de fleste, men det har vært vanskelig med UiO, så der har vi ingen avtale, sier Øvrebø til VG.

les også Emil Iversen slakter de norske damene etter skitabben: – Det går ikke an å skylde på andre

Toppidrettssjefen skjønner ikke universitetets avgjørelse.

– Dette er dumt for Astrid. Jeg er helt sikker på at hun kommer til å bli en god lege, og at hun blir en like god lege selv om hun tar igjen denne praksisen om en måned, sier Øvrebø.

Men med klar anbefaling fra smøreteamet om ikke å bytte ski underveis, så ble det for dårlig glid utover i rennet. Jacobsen endte til slutt 51,3 sekunder bak Frida Karlsson, som slo Johaug på oppløpet.

les også Jacobsen kan legge opp etter sesongen: Møtte motstand for studiesatsing

– Jeg har hatt veldig lyst til å reise til Canada, for jeg kjemper om pallen sammenlagt i verdenscupen. Så det var godt å kjenne i dag at jeg var god nok til det. Jeg får ikke fri til å reise dit, så da er det slik det er, sa Jacobsen lørdag.

Verdenscupen i langrenn avsluttes i Quebec (Canada) lørdag og søndag, Minneapolis (USA) 17. mars og Canmore (Canada) helgen 20.–22. mars.

De norske løperne har avreise onsdag, med mindre verdenscupavslutningen blir stanset av frykt for coronaviruset.

Publisert: 09.03.20 kl. 17:07 Oppdatert: 09.03.20 kl. 17:20

Fra andre aviser