AVVENTENDE: IOC og president Thomas Bach gir ikke opp OL-håpet. Her fra en pressekonferanse 4. mars. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Skvisen er uetisk: OL må stoppes!

Det er uansvarlig at utøvere verden rundt må forsette oppkjøringen til OL i Tokyo, mens coronaviruset truer liv og helse. Dessverre velger norsk idrett å dilte etter et sendrektig IOC.

Mens viruset sprer seg og stadig større deler av verden stenger ned i en desperat kamp mot corona, innbiller «Den internasjonale olympiske komité» (IOC) seg at OL skal bli noe av i år. Den tanken bør parkeres.

Dersom det bare hadde vært relevant hvordan coronasituasjonen vil være fra 24. juli til 9. august, noe vi selvsagt ikke kan vite, hadde det vært mulig å ha forståelse for IOCs linje.

Den går ut på at det «ikke er behov for drastiske avgjørelser» nå. Både IOC og japanske myndigheter kjemper for å gjennomføre leker det er investert enorme summer og ditto prestisje i. Det norske æresmedlemmet Gerhard Heiberg innser at situasjonen er prekær, men mener det ikke er nødvendig å gi seg ennå.

Problemet med «la oss vente litt og se»-holdningen er at OL ikke bare er akkurat det som er planlagt i Tokyo.

OL handler også om at et betydelig antall utøvere, inkludert støtteapparat, må forberede seg som om det skal bli leker i sommer. Det er i seg selv en risiko for deres og andres helse.

Det er hasardspill med utøvere å sette dem i denne skvisen, og enda verre er det om OL-relaterte aktiviteter fører til økt smittefare ellers.

Denne saken er både vanskelig og enkel på en og samme tid. Vanskelig fordi så mange akser er i spill. Sikkerhet? Rettferdige konkurranseforhold? Konsekvenser av pengetap? Praktiske problemer ved utsettelse?

Enkel fordi det er så feil at et stort idrettsarrangement kan bidra til å forsterke problemene med en pandemi som setter verden på hodet. Den sjansen bør ikke tas.

I Tokyo forbereder man seg til et OL det er tiltagende usikkert om vil kunne finne sted. Dette bildet er tatt 18. mars. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA

Summen av aktiviteter forberedelsene fordrer verden rundt, er faktisk forholdsvis omfattende. Og hvem vil ta en ekstra sjanse på å sikre seg bedre treningsforhold, fordi mindre rammede land kan ga fortrinn?

Dessuten er haugevis av kvalifiseringsturneringer ikke gjennomført. Uavhengig av eventuelle justeringer her, vil den videre veien til Tokyo måtte bryte med prinsippet om å sette liv og helse først. Boksing, bueskyting, håndball, basketball, fotball, judo, roing, seiling og volleyball er noen eksempler på grener som har fått kvalifiseringsplaner påvirket.

Hvis det skal bli OL, hvordan skal det avgjøres hvem som kan være med på et helsemessig forsvarlig vis? Og hva med et antidopingarbeid som har en kraftig redusert kontrollkapasitet på grunn av de praktiske problemene coronakrisen medfører?

Dessuten ser vi sprekker innad i den olympiske bevegelsen. Hayley Wickenheiser i IOCs utøverkommisjon har for eksempel uttalt at det er uansvarlig å insistere på å gjennomføre.

Nå har presidenten i den spanske olympiske komiteen, Alejandro Blanco, tatt til orde for ikke å arrangere OL i 2020. Han understreker problemene spanske atleter har med å kunne trene under rådende omstendigheter, og er opptatt av like vilkår i kommende konkurranser.

Viktigst er vel uansett helse- og smitteaspektet, og her hadde det vært grunn til å håpe at Norges idrettsforbund tok en tydelig posisjon overfor IOC i full offentlighet.

Det er dessverre skuffende å registrere hvor defensiv idrettspresident Berit Kjøll fremsto da hun snakket om å følge IOCs linje. Hun har lovet at å prioritere en tydelig stemme overfor internasjonale organisasjoner skulle være et viktig punkt på hennes agenda som president. Hvorfor ikke da jobbe for at norsk idrett mener alvor med å sette helse først også i denne sammenhengen?

Norsk idrett elsker å snakke om hvor etisk fundert den er, men idrettsbevegelsen er også en organisasjon som på idrettstinget heller ville ha tidlig middag enn å drøfte eget forhold til IOC.

En konsekvens av skvisen fra IOC er at Olympiatoppen har søkt om, og nylig fått, dispensasjon til delvis å åpne igjen, slik at OL-håp skal få bruke Toppidrettssenteret med strenge restriksjoner.

Det er et tema det er høyst mulig å problematisere, men vi burde heller diskutere om det er forsvarlig å la OL-preppingen få fortsette verden rundt, i en tid der WHO har erklært en pandemi.

Hvis man klarer å vurdere dette med hodet i stedet for idrettshjertet, er egentlig svaret åpenbart. Det er på tide å si nei til OL. Nå.

Publisert: 19.03.20 kl. 07:15

