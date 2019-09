NEKTER: Hadi Srour (23) mener at det ikke er et eneste bevis for at han har inntatt stoffet EPO han har testet positivt på. Her er Srour fra et boksestevne i Oslo i fjor. Foto: Trond Solberg

Sjelden dopingsak i boksing: – En stygg sak for ham

ULLEVAAL (VG) Bokser Hadi Srour (23) nekter for dopingbruk tross positiv A-prøve på syntetisk EPO. Historien viser at denne type dopingsak er svært uvanlig både i boksing og i norsk idrett.

DETTE ER EPO Hentet fra Antidoping Norge:

EPO (erytropoietin) er et hormon som regulerer produksjonen av røde blodlegemer i beinmargen. EPO produseres i nyrene og transporteres via blodbanen til beinmargen. Der stimulerer EPO dannelsen av de røde blodcellene. Kunstig fremstilt EPO i ulike varianter inngår i flere godkjente legemidler i Norge. EPO-preparatene brukes først og fremst i behandlingen av pasienter med anemi (blodmangel) på grunn av nyresvikt og kreft. Siden EPO stimulerer produksjonen av røde blodlegemer, vil bruk av EPO-preparater øke oksygentransportkapasiteten til blodet. Preparatene er derfor svært effektive som dopingmidler. NESP og CERA er henholdsvis 2. og 3.-generasjons EPO-preparater, og de stimulerer produksjonen av røde blodlegemer. Disse EPO-variantene har en litt annen kjemisk struktur enn kroppens eget EPO. De brytes langsommere ned i kroppen og har derfor lengre virketid enn 1.-generasjons EPO. Bivirkninger reaksjoner på innstikksstedet

influensalignende symptomer

gjør blodet tykkere og øker risikoen for blodpropp og hjertesvikt

alvorlige allergiske reaksjoner

utvikling av høyt blodtrykk

kramper KILDE: Antidoping Norge

– Det er vanskelig å si om det brukes mye i Norge, men det er ikke mange som har blitt tatt for det. EPO er veldig kjent i utlandet og revolusjonerte dopingen på 90-tallet. Da var det «dopet over alle dop», sier Mads Kaggestad, TV 2-ekspert, som tidligere har vært med i et forsøk på hva bloddoping gjør med kroppen.

Srour, som har ambisjoner om OL-plass neste år, testet positivt for syntetisk EPO etter en test som ble gjort 15. juli. B-prøven er ventet over helgen. Srour nekter for skyld og mener det ikke finnes et eneste bevis for at han har inntatt stoffet.

EPO produseres hos alle i nyrene og transporteres til beinmargen hvor EPO stimulerer dannelsen av røde blodceller. Siden EPO stimulerer produksjonen av røde blodlegemer, vil bruk av EPO-preparater øke oksygentransport-kapasiteten til blodet. Preparatene er derfor svært effektive som dopingmidler, opplyser Antidoping Norge.

Statistikken til nettstedet Dopinglist – som ikke er hundre prosent sikker, men gir en indikasjon – viser at det har vært 145 dopingtilfeller i boksing de siste ti årene. Kun én, engelske Larry Olubamiwo i 2012, har blitt dømt for EPO-bruk. Olubamiwo ble utestengt i fire år.

– EPO er lett tilgjengelig og prestasjonsfremmende, så det kan like godt misbrukes i boksing som i fotball, friidrett og andre utholdenhetsidretter, sier Kaggestad.

Den tidligere syklisten forteller at det er enkelt å få kjøpt EPO på nettet og at det finnes 30–40 ulike typer.

– Stygg sak

Kaggestad vil ikke ta stilling til om Srour er skyldig eller ei.

– Han har en tung sak foran seg. Det er vanskelig å forklare dette hvis ikke det er gjort feil i laboratoriet. Det tror jeg er eneste mulighet, sier Kaggestad på generelt grunnlag og fortsetter:

– Det er vanskelig å komme unna. Det blir fort fire års utestengelse. Det er en stygg sak for ham, selv om han skulle bli frifunnet, men det er ikke mange som har blitt frifunnet av B-prøven i EPO-saker.

TIDLIGERE SYKLIST: Mads Kaggestad, her fra et portrettintervju med VG i 2016. Foto: Line Møller

Det er ikke mange tilfeller av bloddoping-saker i norsk idrett. I 2012 innrømmet den tidligere syklisten Steffen Kjærgaard at han hadde brukt EPO under karrieren.

Den eneste nordmannen som har blitt dømt for bloddoping tidligere, er Erik Tysse. Kappgjengeren ble fikk to års utestengelse i 2010, etter positiv test på bloddoping-preparatet CERA. Tysse tok saken senere til Idrettens voldgiftsrett (CAS) hvor han tapte. Tysse sa senest i juni til Bergens Tidende at han er uskyldig.

Sist i 2010

Statistikken til nettstedet Dopinglist viser at fem boksere fra Norge tidligere er blitt utestengt for dopingbruk. Den siste saken var i 2010, den første på listen fra 2001.

– Det er alltid trist å få slike saker innover seg. Noen har blitt dømt. Vi tar veldig avstand fra det. Vi dømmer ikke utøveren før B-prøven foreligger, sier boksepresident Odd Haktor Slåke.

PS! Bridgespilleren Geir Helgemo, som også skrev bridgespalten i VGs papiravis, er sist nordmann som har blitt dopingdømt. Det skjedde i september 2018.

