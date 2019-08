TAPTE: Casper Ruud er ute av US Open etter tap i 1. runde mot Jan-Lennard Struff. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Casper Ruud sjanseløs i US Open: - Han ble servet av banen

(Struff - Ruud 3–0 (6–4, 6–4, 6–2)) Casper Ruud kjempet godt i to sett, men i det tredje settet raknet det mot tyske Jan-Lennard Struff.

Ruud kunne vært heldigere med trekningen og motstander i 1. runde i US Open enn Struff. Tyskeren er ranket som nummer 37 i verden, Ruud er 17 plasser bak.

Men 20-åringen fra Bærum har slått bedre rankede spillere enn seg selv i viktige kamper før. Han slo Mateo Berrettini i 2. runde i French Open i tre strake sett i mai.

Men på hard courten i New York startet 29 år gamle Struff best, samtidig var Ruud litt uheldig, som da han skled og falt. 20-åringen fra Snarøya fikk også medisinsk tilsyn, ikke på grunn av fallet, men trøbbel med øret.

Struff tok 1. sett 6–4.

– Dommen er at Struff er den beste spilleren i dag. Casper ble servet av banen i deler av kampen, sier pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

Tyskeren er en tøff og stor spiller. Han veier 92 kilo, 15 mer en Ruud. Han er 196 centimeter, 13 flere enn nordmannen.

Ruud hadde ikke marginene helt på sin side i det 2. settet. Han leverte flere gode slag, og var god da han beveget seg frem mot nettet med en strålende og morsom backhand.

MOTSTANDEREN: Tyske Jan-Lennard Struff. Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men Struff leverte mer jevn tennis, og noen av returene var virkelig gode. Samtidig viste Ruud at han er mentalt sterk og slo seg opp fra 3–5 til 4–5 i settet. Men Struff kom voldsomt tilbake og tok nok et sett.

I det 3. settet ble det tidlig klart at tyskeren var best i dag. Han hadde Ruud i kne på 5–1. Men Ruud slo tilbake med litt skadekontroll, og tok et game til 5–2.

I det neste gamet spilte Struff seg kjapt til matchball. Den satte han sikkert inn på første forsøk. Tyskeren var rett og slett best av de to på det aller meste.

– I 3. sett var Struff helt overlegen, sier Christian Ruud til Eurosport.

Ruud røk også i 1. runde i Wimbledon. Da tapte han 0–3 mot John Isner. Isner er motstanderen til Struff i neste runde i US Open.

Høydepunktet i Grand Slam for 20-åringen fra Snarøya var da spilte seg til 3. runde i French Open, der møtte han selveste Roger Federer. Husker du da han lurte sveitseren på grusen?

Ruud røk ut av kvalifiseringen til Australian Open i januar. Deretter har han blitt invitert til Grand Slam-turneringene, og har sluppet å spille kvalifisering.

Publisert: 27.08.19 kl. 22:51 Oppdatert: 27.08.19 kl. 23:17