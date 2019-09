LITE Å JUBLE FOR: Vålerenga har ikke vunnet på åtte kamper og hatt lite å juble for den siste tiden. Her feirer Herolind Shala mål mot Haugesund. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Deila tror denne nøkkelspilleren kan hjelpe Vålerenga ut av krisen

VALLE (VG) Ronny Deila (44) tror en skadefri og kreativ Herolind Shala (27) tilbake i form kan fylle tomrommet etter solgte Chidera Ejuke (21).

Vålerenga har ikke vunnet på åtte kamper og nærmer seg nedrykksstriden i Eliteserien etter skrekkrekken. Det er seks poeng ned til Mjøndalen på kvalikplass.

Problemene for Oslo-klubben startet etter salget av offensive Chidera Ejuke til nederlandske Heerenveen, og under det ydmykende 0–4-tapet for Viking forrige runde etterlyste Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre kreativitet i et Vålerenga-lag som skapte lite.

En spiller som tidligere har vært med på å bryte opp spillet med sine offensive egenskaper er Herolind Shala, men han har vært ute med skade etter han brakk armen i begynnelsen av august. I tillegg har rutinerte Adam Larsen Kwarasey vært ute med ryggproblemer siden juli.

– Det er to gode spillere som har vært viktige for oss over lengre tid. De har rutine, lederskap og ikke minst kvalitet, sier Deila til VG om de to spillerne.

Begge var tilbake i kamptroppen mot Viking sist helg. Shala fikk et innhopp, men pådro seg et gult kort og må derfor stå over den viktige kampen mot Ranheim kommende søndag.

– Kan Herolind Shala være en spiller som kan komme inn og fylle tomrommet etter Ejuke med sin kreativitet?

– Ja, han er en målscorer, kommer opp med ting og har energi. Han er en litt mer boks til boks-spiller enn de andre vi har, svarer Deila.

Shala får samme spørsmål som VIF-treneren.

– Ja, det har jeg tro på, svarer han og fortsetter:

– Jeg har hatt litt uflaks med skader og uhell, så når jeg kommer tilbake i skikkelig slag, og er i god form igjen, kommer det til å bli bra.

– Utrolig vanskelig

Han skulle egentlig ikke vært tilbake mot Viking, men på grunn av VIFs problemer gjorde han comeback tidligere. 27-åringen forteller om en tung tid for han og lagkamerat Larsen Kwarasey på sidelinjen.

– Det har vært utrolig vanskelig, men vi har prøvd å støtte guttene, være der for dem hele tiden og «backe» opp. Kanskje vi ikke har gjort det godt nok, men vi trenger alle mann akkurat nå, sier han.

PS: Vålerenga møter Ranheim søndag 18.00 på Intility. Kampen sendes på Eurosport Pluss og dplay.

Dette sa Deila om egen jobbsikkerhet etter kampen mot Viking på Intility:

