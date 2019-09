BANKERKUSK: Frode Hamre trener og kusker VG-bankeren, 3-årige Best Of All. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Best av alle i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på at Best Of All lever opp til navnet sitt i kveldens V75-omgang på Bjerke Travbane. 3-åringen var kun knepent slått i Hamre-debuten på Solvalla sist, tross trykker i tet underveis.



Anders Olsbu

– Hoppa står i bakspor nå, men skal uansett regnes med en god sjanse, mener Olsbu.

Han lar også Icarus B.R. stå ugardert.

– Icarus B.R. var tapper firer i en Kriterie-kvalifisering sist, etter en 1.10-åpning. Den senere Kriterievinneren, Custom Colt, ble tredje i den kvalifiseringen, mens kriterietreeren Photo Fighter vant løpet. Lundstrøm Wolden-traveren møter ingen av deres kaliber her, sier Olsbu.

Dagens banker:

Best Of All (V75-3) var solid toer i Hamre-debuten på Solvalla sist, kun knepent slått.

Dagens luring:

Xanthis Amazing (V75-6) holder toppform, men blir overflydd. Ikke ufarlig om det løser seg.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 504 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2835 kroner

LEDER HELE VEIEN: Hans Christian Holm kan lede fra start til mål med Icarus B.R. som ble fjerde i en kriterie-kvalifisering sist, tross en 1.10-åpning. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

1 ICARUS B.R.

——————————-

5 Cashless

12 Kinda Like'Em

6 Esperanza Trunoise

9 Bronzini

4 Ajax Miguan

2 Selma's Revenue

7 Vibra Thor

11 Excellent Maltin

3 Royal Unibrew

10 Nocturne E.

8 Entereza

Løpet:

Jeg sjanser på Icarus B.R i V75-innledningen.

Favoritten:

Icarus B.R. stakk til tet i en Kriterie-kvalifisering sist, men fikk press av Four On The Floor og slapp etter 500 meter som gikk etter radige 1.10,6. Ble litt hindret da denne firte ut på oppløpet, men sto på flott til fjerde bak Photo Fighter, Gliding Sun og Custom Colt. Sistnevnte vant forøvrig knepent i Kriteriet foran Te Amo Corazon tross startgalopp, mens Photo Fighter ble tredje. Møter ingen av deres kaliber her og skal ha en fin mulighet til å lede fra start til mål, om han forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne:

Cashless feilet kort fra start sist. Fikk siden et løp i tredje/fjerde innvendig med åpning i siste sving. Avsluttet bra til annen bak Djarpur Dry da. Vant enkelt i de to foregående startene. 4-åringen er kjapp ut, men det spørs om han kan ta en lengde på Icarus B.R. Unngår han dødens skal han regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Kind Like'em avsluttet bra til annen etter sen luke fra lederrygg i Årjäng sist. Slo stallkameraten Icarus B.R. knepent nest sist, men sistnevnte står langt bedre til nå. Men blir det tempo over forestillingen, kan Kinda Like'em runde de fleste.

Startsiden:

Icarus B.R. er kjapp ut og kan forsvare sporet. Selma's Revenue og Cashless vil nok prøve seg en bit.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Bjerke-banen i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

7 GYLDENLINN

9 ROS SON

8 SPIKLASSE

6 KOMNES OMER

4 Sirikit

2 Dæmro Kjempen

1 Jo Blessen

3 Hellestvedt Trym

5 Solva

——————————-

Løpet:

Ingen kan avskrives helt i dette kaldblodsløpet. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Gyldenlinn holdt knepent unna for godt avsluttende Brenne Blissi, som sto 40 meter bak, i V75 i helgen. Gyldenlinn er imidlertid ikke lett å få inn på bestilling. Hun har kun vunnet tre ganger på 109 forsøk. Men er hun like god som sist, skal hun regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Spiklasse var uheldig sist. Fikk en dårlig rygg, ble hindret og satt fast i det lengste. Gikk i mål med krefter i behold da. Avsluttet bra i de to foregående startene og en seier kan være like om hjørnet. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men feltet er ikke så stort, så umulig er det ikke.

Luringen:

Ros Son har vært god i Helgestad-regi. Endte uplassert sist i en Derby-kvalifisering som Vestpol Kongen vant foran B.W. Rune. Var bare tre tiendeler bak vinneren da. Møter ingen av deres kaliber nå og kan absolutt vinne. Nest sist tapte han kun for en meget opplagt Aasvind, mens han knep seieren fra Bleke Gnisten tredje sist.

Startsiden:

En noe åpen startside. Dæmro Kjempen, Hellestvedt Trym, Sirikit, Komnes Omer og Gyldenlinn kan alle løse bra.

V75-3 (2100ma)

10 BEST OF ALL

——————————-

4 Harmke Schermer

2 Tearsofthesun

6 Delicious Babe

9 Alice Road

11 Kiss Me

1 Hyllstoftas Ella

5 New Action

7 Cabriolet

3 One Shot Only

8 Classy Revelation

Løpet:

Jeg lar Hamre-traveren Best Of All stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Best Of All var god i Hamre-debuten på Solvalla over stayerdistanse sist. Hun stakk til tet, men måtte tåle en 1.12,5-åpning under press. Fikk også en ny trykk i siste sving, men forsvarte seg flott og tapte kun knepent. Står i bakspor nå og må ha litt tur. Men med samme innsats som sist er hun god nok til å runde alle.

Outsiderne:

Harmke Schermer var god i sine første starter her til lands, men siden har det gått litt i ball. Sist ble hun forstyrret til galopp fra start. Feilet før bilen slapp nest sist. Var ikke på topp i de to foregående startene. Men viser hun seg fra sin beste side, kan hun muligens gi favoritten litt kamp. Hun kan løse bra fra start feilfritt, og fra tet stiger sjansene.

Luringen:

Tearsofthesun var veldig positiv sist i hoppe-Derby-kvalifiseringen som Hillary B.R. vant. Da ble hun bakket innledningsvis, men avsluttet flott til sjette fra jumboplass. Møter ingen av hennes kaliber her og skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden:

Harmke Schermer kan løse bra om hun går feilfritt, men hun vil nok uansett få Delicious Babe over seg.



V75-4 (2100ma)

5 TOM ODIN

9 GRUDE KALLE

3 SKEIE TRYM

——————————-

11 Malala

2 Huseby Snuppa

8 Ramstad Kristian

7 Tuxi Temi

6 Sikvelands Bork

4 Solør Alma

1 Myklejenta Karin

10 Lørdagsgodt

12 Hage Loma

Løpet:

En trio peker seg litt ut i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Tom Odin var god til seier sist da han tok ned Løv Teddy til slutt. Kunne ikke hevde seg mot Nordsjø Odin & co. i en Derby-kvalifisering nest sist. Møter helt riktig lag her og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Grude Kalle var god til seier i Heidi Moen-debuten sist. Trykket seg til tet etter 700 meter da og holdt unna greit unna for Malala. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og har den beste kusken. Skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Skeie Trym feilet like etter start i en Derby-kvalifisering sist og gjentok galoppen. Feilet også nest sist. Gikk fine løp før det og har en god kusk. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes blant de tre.

Startsiden:

En feilfri Huseby Snuppa er rask. Utfordres av Tom Odin.



V75-5 (2100ma)

6 INDUS DRAGON

9 DJARPUR DRY

11 JETSKE BEEMD

4 RED LOVE VICI

8 DANSKEN

10 HEPBURN B.R.

7 Mega Classic

12 Sophia Frecel

1 Dani's Princess

2 Unblemished Record

——————————-

3 David K.

5 Zolan OMH

Løpet:

Jeg nærmest helgarderer dette åpne varmblodsløpet.

Favoritten:

Indus Dragon spant til tet på Åby sist. Stakk ut av siste sving og holdt helt inn på en god tid. I norgesdebuten gangen før kunne han ikke stå i mot Djarpur Dry på oppløpet, men Kolnes-traveren måtte tåle en 1.10-åpning da. Skulle han komme seg foran, uten at åpningen blir for tøff, kan det holde helt inn igjen.

Outsiderne:

Djarpur Dry travet i dødens til han overtok på siste bortre. Feilet dessverre ut mot oppløpet og mistet seieren på det. Tok tre strake før det og slo som nevnt Indus Dragon tredje sist. Feilfritt har han sjansen igjen.

Luringen:

Jetske Beemd fikk en umulig reise i tredjespor og dødens i tøft tempo på Charlottenlund sist. Med tanke på reisen var hun meget bra tidsmessig. Hun fortjener snart en seier etter mange gode løp. Blir det tempo i front, stiger sjansene. En typisk outsider.

Startsiden:

Alle i første rekke utenom Mega Classic kan åpne fort. Kanskje Indus Dragon til tet. Unblemished Record eller Dansken er kanskje verst i mot.



V75-6 (2100ma)

2 KICKING CLASSIC

1 XANTHIS AMAZING

3 AVERY

6 HANDSOME HANK

9 ROBIN G.T.

12 SUPER STRONG

8 RAPIDE FRECEL

——————————-

11 Revenue Lavec

7 Ulisse Kronos

4 Flirtin Beach

5 King Royal

10 Ewald F. Boko

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i dette åpne varmblodsløpet.

Favoritten:

Jeg gir et knepent vinnertips til Kicking Classic, som kommer ut etter fire måneders pause. Treningsrapportene er veldig positive, og man håper å kjempe i toppen på direkten. Trond Anderssen-traveren har trukket et perfekt spor. Husk at han var god toer bak Madelen L.T.C. fjerde sist.

Outsiderne:

Avery ble det feil for sist. Ble sendt i angrep drøye runden igjen, men ble svart ut. Gangen før satt han fast i lederrygg på Handsome Hank, i et løp Faust Boko vant. Er litt variabel, men på sitt beste er han god nok til å kjempe i toppen.

Luringen:

Xanthis Amazing holder toppform. Har avsluttet fint i sine to siste starter og var bra til seier i de to foregående. Blir overflydd fra start, men svenskegjesten kan overraske om det løser seg.

Startsiden:

Kicking Classic, Avery, Handsome Hank og Rapide Frecel er normalt raskest. Sistnevnte tas muligens opp fra start.



SOLID COMEBACK: Garli Moe Garlin avsluttet flott etter startgalopp sist, etter å ha vært borte fra løpene i nærmere ni måneder. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan vinne V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

11 GARLI MOE GARLIN

7 HORGEN LYNET

10 Moe Tjalve

——————————-

4 Maks Mollyn

3 Stensvik Martin

12 Stumne Scott

6 Balder Mollyn

2 Jærvinn S.K.

5 Vetle Petter

1 Myhreng Brage

8 Tojo Prinsen

Løpet:

Tre hester peker seg ut i V75-finalen.

Favoritten:

Garli Moe Garlin avsluttet sterkt til sjette etter startgalopp i sitt comeback sist. Med det løpet i kroppen etter ni måneders pause, skal han være ytterligere forbedret. Feilfritt kan han runde alle.

Outsiderne:

Horgen Lynet var strålende i et langløp til seier sist foran Ulsrud Tea, som var belastet med langt tillegg. Avsluttet bra til annen bak Galileo gangen før. Uten galopp kjemper han i toppen igjen.

Luringen:

Moe Tjalve vant sist han gjestet Bjerke og får Magnus Teien Gundersen tilbake i sulkyen, som i seiersløpet. Vant på 1.23,8 over full distanse da. Går han tilsvarende er han med i fremste rekke.

Startsiden:

Maks Mollyn stikker trolig til tet.



