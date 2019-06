VERDENS BESTE: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i sjakk. Her fra Norway Chess i juni. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsens nye sjakklubb betaler for nye medlemmer: – Han vil kuppe kongressen

En nyopprettet sjakklubb ledet av Magnus Carlsen er villig til å bruke flere hundretusen kroner på å få gjennom omstridt bettingavtale i sjakkforbundet.

– Man blir litt forskrekket. De vil kuppe kongressen, sier lederen i Stjernen sjakklubb, en av Norges største sjakklubber, Vegard Ramstad, til VG.

Den 7. juli skal kongressen i Norges Sjakkforbund (NSF) stemme over om forbundet skal inngå en avtale med selskapet Kindred, som vil gi NSF 50 millioner kroner over ti år. Saken er svært betent, og splitter sjakk-Norge.

Hvilken vei det vipper, kommer an på delegatene på kongressen. Disse delegatene kommer fra de ulike sjakklubbene i Norge, som får én delegat per 25 medlemmer.

Men 21. juni, ti dager før medlemstallene i de ulike klubbene skal summeres opp, dukket det opp en splitter ny sjakklubb i sjakkforbundets register: Offerspill Sjakklubb.

Offerspill rekrutterer medlemmer med mål om å få gjennom avtalen med det omstridte selskapet, viser innmeldingsskjemaet klubben har delt.

Og den nyopprettede klubben styres ikke av hvem som helst. Lederen er regjerende verdensmester Magnus Carlsen. I en video på klubbens nettsider snakker Carlsen varmt om deres visjon.

– Blir forskrekket

I innmeldingsskjemaet spesifiseres det at det er gratis å melde seg inn i Offerspill SK for opptil 1000 medlemmer. Hvis klubben skulle nå 1000 medlemmer, vil det gi 40 delegater på kongressen. De siste årene har kongressen hatt mellom 50 og 80 delegater, noe som vil si at 40 nye vil være en stor tunge på vektskålen for de som vil ha gjennom avtalen med Kindred.

Til sammenligning vil Stjernen sjakklubb, som er en av de største klubbene, ha seks delegater på årets kongress.

Tar regning på inntil 520.000

I andre sjakklubber i Norge koster det penger å være med. Dette er fordi klubben betaler inn penger til sjakkforbundet per medlem. Denne prisen varierer mellom 260 kroner og 520 kroner, avhengig av om det er et medlem som er nytt av året eller et som har vært med tidligere.

Det betyr i praksis at menneskene bak Offerspill Sjakklubb er villige til å ta en regning på inntil 520.000 kroner for å få 1000 medlemmer.

Dette synes Ramstad ikke er en OK måte å samle delegater på.

– Jeg forventer at forbundet tar tak i denne saken. Jeg ønsker at de gir en uttalelse på om de tillater dette fram mot kongressen. Jeg håper at de ser på dette og ikke godkjenner delegatene fra Offerspill.

Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein, har så langt ikke besvart VGs spørsmål. Men på Twitter har de første reaksjonene på Carlsens nystartede klubb kommet:

