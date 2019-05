Ruud tapte 0-3 i sett for Federer etter høydramatisk tiebreak

PARIS/OSLO (VG) (Casper Ruud – Roger Federer, 3-6, 1-6, 6-7) Casper Ruud (20) hadde én settball mot tidenes mestvinnende herrespiller, men til slutt viste Roger Federer (37) sin klasse igjen og igjen.

– Det var vanskelig å finne svakheter i spillet hans, så jeg er lettet over å ha vunnet. Det var en fin kamp, men nå gleder jeg meg til en god dusj, sa Federer i seiersintervjuet etter endt kamp.

Spesielt i det tredje settet viste den ungen nordmannen hva han er god for, foran et entusiastisk publikum på den ærverdige Suzanne-Lenglen-banen. Den sveitsiske tennislegende ble stresset, gjorde feil, og det måtte til slutt avgjøres på tennisens straffesparkkonkurranse - tiebreak.

Der er det i utgangspunktet førstemann til syv poeng, men da Federer så ut til å male inn seieren, hentet Ruud seg inn. 20-åringen avverget totalt tre matchballer, hadde én settball selv og tvang Roger Federer - tidenes mestvinnende på herresiden med sine 20 «Grand Slam»-titler - til å gå utover de normale syv poengene.

Men sveitseren beholdt roen og slo tilbake, og på Ruuds neste serve sørget to feil på rad for at Federer fikk matchball. Da var det avgjort, på en mesterlig smash fra sveitseren. Eventyret var over, men Federer fikk virkelig kjenne på den talentfulle nordmannens beste nivå.

– Det er synd at det ikke ble et sett til Casper, men det var en morsom opplevelse. Det renner ut noen game for mange i midten, der, og jeg hadde håpet at han skulle klare å få et fjerde sett, sier pappa og trener Christian Ruud til Eurosport, som er minst fornøyd med sønnens andresett.

Ruud var før kampen klar på at han skulle nyte øyeblikket, den største kampen i sin karriere, kanskje atpåtil i norsk tennishistorie. Han skulle vise respekt til Federer. Men ikke for mye.

FIKK KJØRT SEG: Casper Ruud ble et par hakk for liten mot tennislegenden Roger Federer.

Smashet inn settet

For den unge nordmannen gikk respektløst til verks og virket uhemmet av presset da han tok vare på sine tre første servegame. Men i sitt fjerde lykkes den legendariske sveitseren med å lokke nordmannen frem til nettet, og satte inn nådestøtet til kampens første brudd.

Ruud var nær ved å bryte tilbake på første forsøk, men Federer forsvarte seg godt og sikret gamet til slutt. Og da nordmannen ble satt under hardt press i også sitt neste servegame og måtte gi en høy retur, var Federer nådeløs.

Smashen var en 20 ganger Grand Slam-mester verdig og Federer vant det første settet.

LEGENDEMØTE: Casper Ruud møtte Roger Federer i tredje runde av French Open. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Lekse

Det andre settet var klasseforskjellen tydelig. Roger Federer vartet opp med tennis fra øverste hylle, brøt begge Ruuds første servegame, og satte selv sine egne med eleganse og kløkt. To av dem atpåtil uten at Ruud fikk inn et eneste poeng, og Federer vant hele 6–1 i andre sett.

– Han får seg en lekse av de sjeldne i det andresettet her, sa Eurosport-ekspert Christer Francke.

Sveitseren spilte lynhurtig hele kampen gjennom, ga aldri Ruud muligheten til å hente seg inn, og vartet opp med noen slag kun Federer serverer. Hver gang nordmannen hadde anledning til å bryte, vartet sveitseren opp med noen ustoppelige server.

Og da Federer smashet inn matchballen i «tie break» mot Ruud i tredje og siste settet, var tidenes kanskje største norske tenniskamp over for denne gang.

Hvor var du da Casper Ruud hadde settball mot Roger Federer?

PS! Ruud skal spille også double i French Open senere fredag.

Publisert: 31.05.19 kl. 17:00 Oppdatert: 31.05.19 kl. 17:44