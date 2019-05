EN NY ÆRA: Berit Kjøll og tidligere idrettspresident Tom Tvedt på Lillehammer i helgen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Brukte 85.000 kroner på Kjøll-hjelp: – Urimelig kritikk

Håndballpresident Kåre Geir Lio fattet avgjørelsen om å betale PR-selskapet Zynk til å hjelpe nyvalgt idrettspresident Berit Kjøll (63) på egen hånd.

Det bekrefter Lio overfor VG. Håndballpresidenten frontet lenge kandidaturen til Kjøll, som vant kampen om å bli ny president i Norges idrettsforbund. Marginen ned til Sven Mollekleiv var bare to stemmer.

Det betyr at dersom én delegat valgt annerledes, ville dramaet gått til loddtrekning.

Etter det VG forstår brukte håndballforbundet rundt 85.000 kroner på bistand fra konsulentselskapet Zynk og Kjell Inge Røkke-talsmann Rolf Nereng forut for idrettstinget på Lillehammer. Det var styret i forbundet som vedtok å fortsette støtten til Kjøll, selv etter at valgkomiteen gikk for Mollekleiv i april.

Håndballpresident Lio fikk i oppgave å håndtere saken videre. Han fattet deretter avgjørelsen om å hente inn konsulenthjelp på egen hånd.

– Det er riktig. Ellers måtte vi hatt mange styremøter i norsk håndball. Erik (Langerud, generalsekretær) håndterer jo beløp som er mye, mye større enn dette uten å informere styret. I norsk håndball har vi et veldig tillitsbasert styringsstruktur. Sentralt håndterer vi 175 millioner kroner, og det går jo ganske bra i norsk håndball på den måten. Jeg skjønner at noen er skuffet, men det får jo være grenser, mener Kåre Geir Lio.

– Med den historien norsk idrett har lagt bak seg hva gjelder rådgivningsselskaper: Burde du ikke skjønt at det ville bli bråk?

– Det er mulig jeg burde skjønt det, men jeg har overhodet ikke tenkt på det, sier Lio.

Han understreker nok en gang at det aldri var snakk om strategisk påvirkning av delegatene som stemte i presidentkampen. Kjøll fikk bistand til å skrive en pressemelding, en kronikk, talepunkter, samt et punkt som omtales som «budskap».

STØTTESPILLER: Håndballpresident Kåre Geir Lio taler til Idrettstinget på Lillehammer forrige helg. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Lio reagerer på kritikken som har kommet i kjølvannet av idrettstinget på Lillehammer.

– Det er urimelig. Det har ikke vært snakk om strategisk påvirkning av delegater, men en leder som ber om hjelp på en tjeneste som det er alminnelig å få hjelp til i alle andre sammenhenger. Og som jeg valgte å ta regningen for. Det gjorde jeg fordi det er vi som har fremmet kandidaturet til Berit Kjøll. Jeg ville ha det ryddig og rent, derfor tok vi regningen, sier håndballtoppen.

Berit Kjøll er nå i ferd med å avslutte jobben i toppledelsen til mobilgiganten Huawei, og tre inn i vervet som norsk idretts øverste valgte leder.

På spørsmål om hva hun tenker om bråket de siste par dagene, svarer 63-åringen:

– Jeg ba om litt bistand de siste ukene og fikk det. Og det er jeg godt fornøyd med.

– Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther skriver at du «garantert ikke hadde vunnet valget» dersom bruken av Zynk og Nereng var kjent i forkant av tinget?

– Denne valgkampen, som jeg opplever har vært svært ryddig, har jeg selv ledet sammen med håndballforbundets president Kåre Geir Lio, noe jeg er svært glad for. Etter møte og samtaler med alle dyktige lederne i idretten, er det mitt absolutte inntrykk at de har gjort sine selvstendige vurderinger i valget, sier Kjøll til VG.

Hun har vært gjest i både Dagsrevyen og Petter Stordalen-podkasten «Stormkast» denne uken. Ingen av stedene pratet hun om bruken av Zynk og Nereng, selv om hun i podkasten fikk spørsmål om hvem som hadde jobbet i manesjen.

– Hvorfor nevnte du ikke Zynk og Nereng?

– Det var ikke i mine tanker at hvordan jeg øvde meg og forberedte meg var av noen særlig interesse, sier Berit Kjøll.

I forbundskontoret til Norges Håndballforbund sitter president Kåre Geir Lio. Han mener det er stor forskjell på det å påvirke delegater i skjul og drive medietrening av en kandidat de fremmer.

– Har kritikken mot bruk av rådgivningsselskaper i norsk idrett gått for langt?

– Jeg synes det er bra med åpenhet rundt arbeidsmåter og bruk av ressurser i norsk idrett. Det er fint. Men vi må ikke blande sammen alt. Her snakker vi om hjelp til medietrening, hjelp til Berit. Det er ikke noe strategisk arbeid på utsiden av det rommet hun fikk hjelp. Vi kan ikke blande sammen alle mulige elementer og kalle det for det samme. Dette er et ryddig lærerikt løp, sier Lio.

– Er det naivt å tro at Mollekleiv og hans folk ikke har fått ekstern bistand?

– Det vil jeg ikke svare for, for jeg vet ikke. Men det overrasker meg om de ikke har gjort sitt beste for å vinne valget, sier håndballpresidenten.

Publisert: 29.05.19 kl. 20:37 Oppdatert: 29.05.19 kl. 20:52