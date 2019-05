RØRT MAMMA: Lele Ruud tok til tårene da sønnen Casper slo Matteo Berretini i French Open. Nå venter Roger Federer. Pappa og trener Christian Ruud (t.v.), analysesjef Øivind Sørvald (med ryggen til) og trener Pedro Klar er med i seiersrusen. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Mamma Ruud gråt av glede: – Jeg håper det tar helt av i Norge nå

PARIS (VG) Mamma Lele Ruud har det nesten litt vondt når sønnen Casper (20) spiller, for hun vil så gjerne at han skal få det til. Men når han nå skal møte Roger Federer (37) - da senker hun skuldrene.

Nå nettopp







Lele Ruud klemte alle og gråt da sønnen Casper slo Matteo Berrettini i tre strake sett onsdag.

Men før og under kampen hadde hun det ikke helt greit. Mammahjertet dunker litt ekstra hardt når sønnen skal prestere.

– Det gjør litt vondt, for jeg har så lyst til at han skal få det til bra. Det er det viktigste, at han får spilt det spillet han er fornøyd med, sier Lele Ruud til VG etter seieren i 2. runde.

HYSTERI: Casper Ruud måtte ha hjelp fra sikkerhretsvaktene for å komme seg forbi fansen som ventet på Roger Federer utenfor pressesenteret onsdag kveld. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

En drøm

Hun fulgte 2. rundekampen i French Open fra plassen bak sin mann Christian Ruud, som også er pappa og trener.

les også Federer til VG om å møte Ruud: – Jeg vet mer om faren hans

– Jeg er veldig konsentrert. Jeg er inne i en boble. Jeg føler at jeg er inne i hodet på Casper litte grann, så jeg vil helst være i fred. Men jeg er ekstremt engasjert. Jeg får ikke helt med meg hva som skjer rundt, sier mamma Ruud etter å ha sett sønnen avgjøre på følgende vis:

Nå håper hun hele Norge gleder seg, og at tennis-interessen virkelig våkner inn mot storkampen i Grand Slam-turneringen på grusen i Paris mot Roger Federer. Og da skal også mamma Ruud kose seg. Presset er borte.

– Han har så lyst til å spille mot Federer. Jeg håper det bare tar helt av i Norge. Vi trenger det nå, sier Lele i vårsolen i Paris og fortsetter:

– Det blir kjempegøy. Jeg bare gleder meg. Det er en drøm for Casper. Det er en enorm jobb som ligger bak for alle oss. Endelig så skal vi få en ordentlig storkamp og møte en legende.

les også Tennislegenden Wilander spår: Ruud blir topp 30 i verden

Federer: - Nyt øyeblikket

Federer tar sin neste motstander på alvor. Han oppfordrer Ruud til å kose seg når de møtes.

– Det handler bare om å ta inn alt, nyte øyeblikket, men også tro at han har sjansen. For hvis man kommer til tredje runde i en Grand Slam, er det ikke flaks. Og med tanke på stillingen mot Berrettini (3–0) virker det som han har gjort jobben. Jeg kommer til å ta ham veldig seriøst, sa Federer til VG onsdag kveld.

les også Dette sirkuset venter Casper Ruud om han vinner – og møter Federer

20-åringen fra Snarøya setter stor pris på å ha en engasjert mamma på sidelinjen. Torsdag skal han spille 2. rundekamp i double.

– Mamma har vært en veldig stor støttespiller for meg i mange år. Hun gjør alt hun kan på sidelinjen for å legge til rette for meg. Jeg er veldig glad for det. Vi har et veldig godt forhold, sier Casper Ruud til VG og fortsetter:

– Hun er genuint interessert i tennis og min karriere. Hun er en del av teamet hun også, selv om hun ikke vises frem så mye. Hun gjør alt hun kan for å ta vare på sønnen sin, både på tennisbanen og i privatlivet. Og hun er en del av teamet, det er hun som bestiller flybilletter.

Dette sa Ruud etter at han valset over 31. seedede Berrettini:

Må prøve å vinne

Han gleder seg til den største kampen i norsk tennishistorie.

– Jeg har selvsagt veldig stor respekt for ham, men man må ikke ha for mye respekt og gå ut og være helt i en annen verden og ikke klare å tenke på eget spill. Jeg må prøve å vinne. Det er det tennis handler om, sier Casper Ruud til VG.

les også Drømmestart for Ruud i French Open: – Føles veldig bra

– Hva tenker du om at det bygger opp til tennis-feber i Norge?

– Det har kanskje vært noen år hvor det har vært litt dødt, særlig etter at pappa la opp. Det kommer litt frem i mediene når jeg vinner noen bra kamper, men jeg tipper nok at med et navn som Federer, så lokker det frem ganske stor interesse hjemme. Det er gøy at folk følger mer med, svarer Ruud.

GLAD: Mamma Lele Ruud klemmer mental trener Erik Bertrand Larssen ved bane 13 i Paris. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Mamma Lele gleder seg like mye.

– Hvor gøy blir ikke dette? Da kan han bare senke skuldrene, kose seg og spille sitt spill og gjøre sitt beste, så får vi bare se hvordan det går, sier Mamma Ruud.

Kampen mot Federer spilles etter all sannsynlighet fredag. VG kommer tilbake med tidspunkt når det er satt.

Publisert: 30.05.19 kl. 07:18