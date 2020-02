Ruud vant Argentina Open – og en million kroner

(Pedro Sousa – Casper Ruud 1–6, 4–6) Casper Ruud (21) har skrevet norsk tennishistorie. Han er den første som vinner en ATP-turnering. Og det ble en overraskende lett seier i Argentina Open over Pedro Sousa (31).

– Det er det største som har skjedd i norsk tennis, sier Christer Francke, Eurosport-kommentator.

Ruud jublet. Med god grunn. Ikke bare vant han etter storspill på grusen søndag. Han stakk av med 950 000 kroner i førstepremie. Mandag klatrer han på verdensrankingen. Trolig opp til 34. plass. Listen toppes for øvrig av verdensstjerner som Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2) og Roger Federer (3).

Den argentinske tennislegenden Gabriela Sabatini (vant US Open i 1990) delte ut trofeet til Ruud. Han tok mikrofonen og takket på engelsk og spansk – til stor jubel fra publikum på tribunene – som dessverre bare var halvfulle.

– Jeg vil takke trenerne mine der borte i hjørnet. Og jeg håper dere er med meg i mange år, jeg er ung, sier Casper Ruud.

Casper Ruud tapte bare ett sett i hele turneringen. Mot Londero i semifinalen. I finalen var han aldri truet. En halvskadet Sousa – som til stadighet tok seg til leggen – ble aldri noen trussel. Oslo-gutten knallet til med en kruttsterk serve som motstanderen fra Portugal hadde store problemer med.

Hjemme i Oslo var det full jubel og gledestårer forteller pappa Christian. Han og Caspers mor Lele er i perlehumør etter triumfen.

– Her er det gledestårer. Casper har jobbet lenge og hardt for dette. Og han har tatt steg hele tiden. Endelig er tittelen i boks, sier Christian Ruud.

Han synes sønnen viste klasse i finalen.

– Jeg er utrolig stolt. I Buenos Aires har han spilt meget godt fra første til siste kamp i turneringen, sier Christian Ruud.











VINNER: Casper Ruud i aksjon i Argentina Open søndag.

Argentina Open i Buenos Aires har vært en sportslig opptur for Casper Ruud fra første ballveksling. Han imponerte med storspill da han slo spanjolen Roberto Carballes Baena (6–1, 6–0). En maktdemonstrasjon. Det var kampen som skaffet ham masse selvtillit.

Pappa og trener Christian Ruud har gledet seg fra TV-stolen hjemme i Oslo. I fredagens kvartfinale feide Casper Ruud serberen Dusan Lajovic (ranket som 23 i verden) av banen (7–5, 6–1). Lørdag slo han Juan Ignacio Londero i (69 på ATP- rankingen) i en durabelig semifinale. Nordmannen snudde matchen i andre sett på stillingen 5–5 – vant 7–5 – og knuste argentineren med 6–1 i tredje og avgjørende sett.

Casper Ruud var i sin andre finale i en ATP-turnering siden han ble proff i 2015. Den første og hittil eneste var i US Men’s Clay Court Championship i Houston i april i fjor. Da tapte han imidlertid for chileneren Christian Garin over tre sett.

I «katedralen» i Buenos Aires ble han den yngste vinneren av Argentina Open noensinne. En turnering som er vunnet av store navn som Rafael Nadal, Dominic Thiem og David Ferrer.

Disse slo Casper Ruud i Argentina Open 1. runde: Pablo Andujar, Spania (58 på ATP-ranking) (6–2, 6–3). 2. runde: Roberto Carballes Baena, Spania (88 på ATP) (6–1, 6–0). Kvartfinale: Dusan Lajovic, Serbia (23 på ATP) (7–5, 6–1). Semifinale: Juan Ignacio Londero, Argentina (69 på ATP) (4–6, 7–5, 6–1). Finale: Pedro Sousa, Portugal (145 på ATP) (6–1, 6–4)

Det var varmt på Court Guillermo Vilas i den argentinske hovedstaden. Minst 30 grader. I semifinalen kollapset en tilskuer i heten. Da grep nordmannen inn med vannflasker fra egen kjølebag. I finalen ble det også stopp i spillet på grunn av besvimelse på tribunen.

Men hvor stor er egentlig seieren til Casper Ruud i det internasjonale tennisbildet. Argentina Open har status som en ATP 250. Det er fjerde nivå i tennissirkuset. Grand Slam (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open) er det største, så følger Master 1000, ATP 500, ATP 250, og ATP Challenger.

Disse har vunnet Argentina Open de siste ti årene 2019: Marco Cecchinato, Italia. 2018: Dominic Thiem, Østerrike. 2017: Alexandr Dolgopolov, Ukraina. 2016: Thiem. 2015: Rafael Nadal, Spania. 2014: David Ferrer, Spania. 2013: Ferrer. 2012: Ferrer 2011: Nicolas Almagro, Spania. 2010: Juan Carlos Ferrero, Spania

2020 er allerede blitt et innbringende år for den unge nordmannen. Han har spilt inn 2,7 millioner kroner siden nyttår. Totalt har han tjent 16,7 millioner siden han ble profesjonell for fem år siden.

