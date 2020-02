NIF-TOPP: Berit Kjøll etterfulgte Tom Tvedt som idrettspresident. Her er de to etter valget på Lillehammer i slutten av mai 2019. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Idrettsforbundet uenig med NFF om alkosalg: – Burde ikke finne sted

ULLEVAAL (VG) Samtidig som Norges Fotballforbund (NFF) tillater alkoholsalg på norske fotballstadioner fra kommende sesong, er stemningen langt mer lunken i Norges Idrettsforbund (NIF).

Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at styret i Norges Fotballforbund (NFF) har fattet et vedtak som gjør at salg av øl og vin blir tillatt på norske arenaer.

Dermed er det ikke lenger bare de med VIP-billett som skal kunne nyte alkohol under fotballkamper i fremtiden. Selv om det ikke blir lov å drikke på selve tribunen, åpnes det for at man i fremtiden kan kjøpe øl og vin i kiosken inne på arenaen.

Det er et klart skifte fra det som har vært gjeldende politikk i norsk idrett.

Mens noen politikere jublet over det ferske vedtaket, så raste Kristelig folkeparti. I Norges idrettsforbund, som fotballforbundet er underlagt, er man heller ikke veldig entusiastiske:

Seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, Henning Øvregaard, viser til idrettsforbundets retningslinjer for alkohol og skriver følgende i en epost til VG:

«På tribunene skal det ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter».

Og:

«NIF mener også at det generelt ikke bør serveres alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Dette har NIF vært tydelig på i lang tid, i forbindelse med tidligere saker om temaet».

VG møtte idrettspresident Berit Kjøll på Ullevaal stadion kort tid etter at nyheten var kjent i går. Hun ga uttrykk for at hun ikke kjente saken godt nok, og at hun derfor ønsket spørsmål på epost, der kommunikasjonssjef Finn Aagaard ble satt på kopi.

les også NFF åpner for alkoholservering på fotballarenaer

Da VG samme kveld mottok svar, var det ikke fra Kjøll, men fra Håvard Øvregård, som er ansatt i administrasjonen i idrettsforbundet.

«Idrettsforbundet mener at servering av alkohol på idrettsarenaer i tilknytning til konkurranseaktiviteter ikke burde finne sted» skriver Øvregård til VG.

– I hvilken grad tror du dette vil spre seg til andre idretter, når Norges største særforbund fatter dette vedtaket?

«Idrettsforbundet går ut fra at særforbund ikke gjør vedtak som bidrar til at tribunene blir mindre trygge, mindre familievennlige eller mindre alkoholfri» skriver Øvregård.

Når VG spør om det ferske NFF-vedtaket berører arbeidet til NIF-styret i fremtiden, svarer han at NIF vil komme tilbake til dette.

les også KrF-politiker ut mot NFF: – Blir ordentlig sint

Kjøll forholder seg altså, i motsetning til forgjenger Tom Tvedt, taus. Tvedt hadde et tydelig standpunkt om idrettsarrangementer og alkoholsalg da han var president i perioden 2015 til 2019:

«Det ville vært underlig, ja nærmest selvmotsigende, om Idrettsforbundet ikke var motstandere av koblingen idrett og alkohol. Det er også helt naturlig at idretten i dette spørsmålet er på parti med barna – fremtidens utøvere, trenere, ledere og tilskuere – ikke med de voksne som ønsker seg alkohol eller med organisasjonsleddet som ønsker å gjøre penger på alkoholsalg» sa Tvedt.

Publisert: 27.02.20 kl. 10:47

Fra andre aviser