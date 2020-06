Joshua King: Forlot kampen i smerter

(Bournemouth–Crystal Palace 0–2) Joshua King måtte forlate banen to minutter ut i 2. omgang, etter at han ble truffet i ankelen av knottene til Gary Cahill.

King signaliserte umiddelbart at han ville byttes ut da han lå nede på gresset. Han ble taklet av Cahill i stor fart og fikk knottene i ankelen. Dommer Stuart Attwell ba om VAR på Vitality stadium, for å sjekke om det var rødt kort, men reprisen viste at Cahill var først på ballen, men han traff ankelen til den norske landslagsspissen med knottene etterpå.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mener dommeravgjørelsen var feil.

– Det var rødt kort, sier Hangeland under TV 2s sending og viser blant annet til kraften i taklingen.

Det var lett å lese i ansiktet til nordmannen at det var vondt. Han lå og satt litt på gressmatten før han forlot banen. Men han gikk på foten ute i spillertunnelen.

TAKLET: Joshua King fikk knottene til Gary Cahill plantet i leggen. Foto: Ian Walton/NMC Pool / PA Wire

Nordmannen fikk tillit fra start, men rakk ikke å markere seg voldsomt i kampen før han måtte ut.

Perfekt frispark

Bournemouth hadde ingen god kamp. Gjestene scoret to mål før sidebytte. Luka Milivojevic ladet skuddfoten på frispark for Crystal Palace etter 12 minutter. Han fikk et perfekt treff og satte ballen rett i krysset bak Aaron Ramsdale. En monsterscoring av en perle av et frispark.

Etter 24 minutter fikk gjestene et nytt frispark, denne gang på 40 meter. Innlegget ble klarert. Men Palace gjenvant ballen. Patrick van Aanholdt kom seg ned på kanten og spilte rundt med Bournemouth, innlegget til Jordan Ayew som stod rett foran mål var glimrende, Ayew satte ballen i mål.

Kings klubb er tredje sist i Premier League etter 30 kamper, mens Crystal Palace er nummer ni.

