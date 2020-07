VANT: Magnus Carlsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Carlsen vant etter megatabbe av Giri: – Det ble veldig dramatisk

(Magnus Carlsen-Anish Giri 2–0) Anish Giri (26) tabbet seg ut da det gjaldt som mest - og Magnus Carlsen (29) står med to av tre mulige seirer i sin egen nett-tour etter finaleseier over nederlenderen i Chessable Masters lørdag.

– Et mirakel, fastslo en forundret Jon Ludvig Hammer som TV 2-ekspert.

Datamaskinene viste 98 prosent sannsynlighet for Giri-seier. Stillingen så helt fortapt ut for Carlsen i det fjerde partiet lørdag - men så «bukket» Giri kraftig og nordmannen klarte remis. Han innkasserer dermed turneringsseieren og førstepremien på cirka 425.000 kroner.

– Det ble veldig dramatisk. Det var ikke så mange stilpoeng denne siste dagen, men totalt var det veldig bra. Jeg har ingen grunn til å være misfornøyd med denne turneringen, sier Carlsen til VG.

– Hvordan er det å vinne over «erkefienden» Giri?

– Det var jo noen «shaky» øyeblikk, men det er deilig å vinne uten å gi ham noen vinneraksjer.

Finalen var best av tre matcher, og etter seier fredag kunne Magnus Carlsen avgjøre det hele om han vant også lørdag. Giri og Carlsen er kjent som «kranglefanter» på sosiale medier, og det var derfor stor prestisje på spill i finalen.

les også Kranglefantene kan møtes i finalen: – Det ville være litt ekstra å møte Giri

Den norske verdensmesteren har dermed vunnet fire av de fem online-turneringene han har deltatt siden corona-nedstengningen: Magnus Invitational, Steinitz Memorial, Clutch Chess og Chessable Masters.

Carlsen vant lørdag først med hvitt - etter overbevisende spill.

– Et utrolig parti, sa chess24.com-kommentator Yasser Seirewan - og kalte e6-trekket for «bare nydelig».

Så ble det remis i det andre partiet, da Carlsen hadde svart. Han var på defensiven med hvitt i det tredje partiet, men Giri klarte aldri å «sette ballen i mål», så det ble remis.

Magnus Carlsen klarte seg dermed med remis i det fjerde partiet - men nå med svarte brikker. Supercomputeren Sesse mente det var helt jevnt, mens TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer mente det ville bli vanskelig for Carlsen å finne de rette forsvarstrekkene.

Hammer fikk rett: Carlsen kom i kjempetrøbbel, men Giri gjorde ei kjempeblemme og mistet hele overtaket.

– Det var selvfølgelig veldig heldig at det gikk bra, sa verdensmesteren.

Jan Nepomnjatsjij mente at Giri burde ha vunnet alle de partiene som endte i remis lørdag:

les også Henrik Carlsen: – Magnus har selv smakt på å ha behov for å kutte ut å spille

Fredag måtte Carlsen ha seks partier for å vinne den første matchen mot Giri. Nederlenderen imponerte med å utligne til 2–2 da han vant med svart, men Carlsen avgjorde - ikke overraskende - lynsjakken som skulle avgjøre.

Han har spilt denne turneringen fra Danmark, der han har vært sammen med sin trener Peter Heine Nielsen, som har hjulpet til med åpningene.

Samlet premiepott i Magnus Carlsen Tour er over 10 millioner kroner. Nå gjenstår turnering nummer fire «Legends of Chess» 21. juli - 5. august og deretter er det Tour-finale 9. august - 20. august - alt foregår digitalt.

Opprinnelig skulle de fire turneringsvinnerne gå til finalen, men nå har Carlsen vunnet to av tre turneringer. Dermed er foreløpig bare Carlsen og Daniil Dubov klare. Men det er et poengsystem for å finne fire deltakere.

PS: Magnus Carlsen sier til VG at han regner med å spille Norway Chess i oktober, men at det foreløpig ikke er spikret noen andre «fysiske» turneringer i 2020.

