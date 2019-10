Ukens kuskekommentarer: – Vant ni strake løp før det og trener veldig bra

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene som starter på Klosterskogen Travbane lørdag.

Anders Olsbu

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Orlando Classic (V75-2) er en vinnerhest av rang. Runder normalt alle uten uhell fra sitt bakspor.

Dagens luring

Black Voice (V75-4) var god toer bak Ixelle Bolets sist og blir kuskeforsterket med Dalen nå.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 540 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2205 kroner

Her kan du lese V75-tipsene til Klosterskogen:

ERIK KILLINGMO: – Har det med å overraske. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75–1

2520 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Mira Star M./Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Gikk mest på det jevne sist. Det står noen tøffinger på 20 meter. Vi får smyge med i håp om en premie.

2 Gigi Follo/Åsbjørn Tengsareid

Kjetil Roe: - Var positiv toer sist, liker lange løp og går til mål. Men det er motstand i tøffeste laget nå. Fornøyd om hun er fjerde-femte. Siste trippel er maks.

3 Prapai R./Vidar Hop

Erik Killingmo: - Er ei god hoppe med kapasitet som rekker en bit i et slikt felt. Men hun har galoppert litt for lett innimellom i det siste, uten at jeg vet hvorfor. Hun har det med å overraske når en minst venter det. Klaffer det litt og hun gjør det hun kan, kan alt skje. En liten outsider.

2540 m

4 Exciting Chip/Eirik Høitomt

Åsbjørn Tengsareid: - Fikk det tøft mot veldig gode hester fra et dårlig spor på Jarlsberg sist. Formen er veldig fin, og hun liker distansen. Møter noen som er bra, men er så bra selv at hun fort kan dukke opp på trippelen med klaff.

5 Royal Baby/Lars Anvar Kolle

Morten Andersen: - Har gått to veldig bra løp på rad og er i form. Har ikke gått volteløp siden årsdebuten i mars. Det gikk veldig fint. Møter tre som er bra. Regnes som trippelaktuell og som en gardering. Posisjonene avgjør.

6 Soros Kronos/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Liker den lange distansen, men mangler litt på formen og møter tøffe konkurrenter. Premie er bra.

7 S.K.'s Mystic Titan/Gunnar Austevoll

Kjetil Roe: - Avsluttet veldig bra til annen i sporene siste 700-800 meter sist, etter å ha tapt for mye fra start. Voltestart er en fordel. Han løser bedre herfra. Kanskje hardt å slå de beste. Han er mest trippelaktuell. Men skulle det klaffe maksimalt er det ikke helt umulig. En gardering for de som streker tre-fire hester.

8 Quantanamera/Erik Bergløf

Erik Berglöf: - Vant sitt aller første V75-løp noensinne på Bjerke nest sist. Og det etter en lang karriere og to millioner kroner innkjørt. Var også veldig bra som toer på Axevalla sist, etter mesteparten av løpet i dødens. Liker distansen. Kjenner ikke helt de norske, men det er to-tre bra. Kommer uansett med ambisjoner om å kjempe om seieren. Strekes.

9 Kicking Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har gått to fine løp etter lang pause og blir bedre og bedre. Startmetode og distanse er plussfaktorer. Klaffer det bare litt underveis, er han en av dem som kan vinne et slikt løp. En tidlig strek.

GUNNAR AUSTEVOLL: – Ventes ytterligere forbedret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2500 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Weinberry/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Går bra løp hele tiden og har fin form. Men han blir trolig overflydd, og det er noen bra med. Jeg tviler på seier, men han kan snuse på siste trippel om det løser seg.

2 Expensive Hangover/J. Eilertsen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp da jeg kjørte ham på Sørlandet sist og var god til seier gangen før. Står bra til i et fint spor. Kanskje hardt å slå de beste, men en trippelsjanse kan det være.

3 Le Rapide/Magnus Teien Gundersen

Bjørn Gustavsen: - Holder flott form og står helt riktig til. Møter selvsagt noen gode, og jeg er litt usikker på hvordan han takler svingene på Klosterskogen. Men jeg tror det går bra. Skulle det klaffe underveis, håper jeg han kjemper om den gjeveste premien. En tidlig gardering.

4 Unaffected/Anette Frønes

Tine Omdal: - Holder veldig fin form og står spennende til. Kan løse bra bak bilen på gode dager, og vi setter på amerikanervogn som sist. Møter noen som kan bli vanskelige å slå, men jeg har tro på en trippelplass med maks klaff.

5 Nico Lane/Eirik Høitomt

Ine Elisabeth Dahl: - Trengte løpet etter pause sist. Kan ventes forbedret. En tredje-fjerdeplass kan være innen rekkevidde med klaff.

6 Cosmic Carpenter/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Var god til seier første gang ut etter lang pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå og er en bra hest på sitt beste. Trippelaktuell og verdt vurdering ved gardering.

7 Rock The Boat/Heidi Bjørntvedt

Heidi Bjørntvedt: - Gikk et bra løp sist, men har et dårlig spor nå. Han er avhengig av høyt tempo underveis for å klare en best mulig premie.

8 King N' Swing/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Holder toppform og har et fint løp grunnlagsmessig. Det er verre med sporet. Det må klaffe mye herfra. Men gjør det først det, er han god nok. Verdt en gardering.

9 New Talisman/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Går jevne, fine løp og står bra til for en fin reise. Men motstanden er tøff i V75. Fornøyd med en premie.

10 Lonely Vacation/Adrian S. Akselsen

Gunnar Austevoll: - Går bra løp og er i form. Feilfritt duger han en god bit, men utgangsposisjonen trekker mye ned. Først og fremst en god premiesjanse.

11 Orlando Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Tapte 40 meter på galopp sist, men kom flott tilbake som toer. Vant ni strake løp før det og trener veldig bra. Vi visste vi fikk dette sporet. Vinnersjanse uten skjær i sjøen.

12 Denali/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Har gått fine løp hele tiden og er i form. Selv om visste at vi fikk et slikt spor, er det aldri enkelt, spesielt ikke på denne banen. Det må løse seg mye med både tempo og posisjoner. Gjør det først det kan vi være der. Men hun er mest en liten outsider herfra.

MAGNUS TEIEN GUNDERSEN: – Jeg tviler på seier herfra. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Madde/Johan Herbjørn Undem

Lars Anvar Kolle: - Gikk et greit løp til premie for meg sist. Kan smyge inn en premie igjen.

2 Mo Oda/Adrian Solberg Akselsen

Gunnar Austevoll: - Gikk et bra løp for meg som firer i relativt tøft selskap sist. Men det er tøft nå også. En bra premie er innen rekkevidde med klaff.

3 Torje/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er entaktet og sterk. Jeg tror ikke han holder unna for en hest som Kaptein Kuling på sitt beste, men om den galopperer, er løpet åpent. En tidlig gardering.

4 Hof Lodin/Ole Johan Østre

Eivind Gravdal: - Går jevne, fine løp på 1.30-tallet. Har mer inne, men får det liksom ikke ut. Kanskje den nye kusken får det til. En liten outsider om han viser det han kan.

2120 m

5 Birk Faks/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var god til seier sist og har gått fine løp i det siste. Kommer ut i et åpent løp med flere tillegg. Posisjonene underveis vil avgjøre mye. Klaffer det er han av dem som kan vinne. Strekes på tre-fire hester.

6 Kul Stilling/Eivind Gravdal

Eivind Gravdal: - Gikk bra til mål som treer på Jarlsberg sist. Det til tross for at han ble litt entømt. Var litt såleøm for dagen. Tar mange til slutt med riktig løp, men jeg forlanger ikke seier.

7 Aner Ikke/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et bra løp på Jarlsberg sist og har litt inne. Men motstanden virker tøff. Fornøyd med en god premie.

2140 m

8 H.C. Blesen/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Var positiv som toer sist. Har et bra toppnivå, men står sjanseartet til og møter to-tre veldig bra. Kan være trippelaktuell om det klaffer. Bør vel vurderes om det garderes litt bredt.

9 Kaptein Kuling/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Var veldig god til seier sist og er i form. Men han er ikke av de enkleste og utgangsposisjonen er sjanseartet. Jeg frykter vi må tidlig ut i sporene. Men klaffer det litt er han god nok. En av dem som kan vinne. Strekes.

10 Voje Eld/Lars Anvar Kolle

Vidar Hop: - Går fine løp hver gang og er i form. Men han er ikke lett å få først over mål. Mer trippel- enn seiersaktuell.

11 Eldvina/Knut Robin Dalsbotten

Randi H. Eilefsen: - Ble for hissig i montéløpet sist. Formen virker fin, men hun møter noen gode hester. Jeg håper på en grei premie.

12 Grude Kalle/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Har gått tre veldig fine løp for meg. Tapte kun for en konkurrent som var veldig god for dagen sist. Formen er fin. Men jeg synes han har en tøffere oppgave på papiret nå. Jeg tviler på seier herfra. Kanskje på trippelen med maks klaff.

13 Kaptein/Dag-Sveinung Dalen

Hans Chr. Holm: - Fungerte ikke da jeg kjørte ham sist. Fikk pause etter det og kommer ut med uviss form. Har en viss kapasitet, men det er en stund siden han viste det.

14 Salte Gleipen/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Var veldig positiv som toer i hardt lag sist. Han kan spurte veldig om han får ligge i rygg i det lengste. Møter noen bra, men er en outsider på det han viste sist.

15 Hof Blesen/Gunnar Austevoll

Eivind Gravdal: - Er den av mine tre med best form for dagen. Men det er han som står vanskeligst til. Kan blande seg inn der fremme med maks klaff, men er mest som en liten outsider å regne.

SIGBJØRN KOLNES: – Har en veldig fin oppgave på papiret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2100 m (volte) – Start kl. 16.06

1 Symphonie H./Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Ser like fin ut nå som hun gjorde det i løpene før pause. Har en veldig fin oppgave på papiret, men har ingen fordel av voltestart. Kommer hun seg fint av gårde til tet, skal vinnersjansen være god. Verre hvis hun kløner det til.

2 Alice Road/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har gått jevne, fine løp i det siste og er i form. Står også litt spennende til på strek. Jeg tror likevel de beste på tillegg blir for tøffe. Kanskje en liten trippelsjanse med maks reise.

2120 m

3 Frick/Ole Johan Østre

Gjermund Gravdal: - Var bra som treer på Jarlsberg sist, har formen inne og møter riktig motstand. Men jeg er litt skeptisk til svingene på Klosterskogen. Jeg er usikker på om det går. Går det bra, er han god nok. En outsider.

4 L.J.'s Sonador/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Var litt under pari på Jarlsberg sist. Kan bedre, men møter noen bra. Kan hente seg en fin premie med flyt på veien.

5 Concoler/Adrian Solberg Akselsen

Gunnar Austevoll: - Var positiv første gang ut etter lang pause sist. Kan ventes forbedret. En fin premie på gang med klaff.

6 Gentle Voice/Lars Anvar Kolle

Alexander Heisholt: - Har vært bra og møter riktig selskap. Sporet i volten er trangt, men jeg tror han takler det. Kjemper i toppen igjen med klaff.

7 Lost Genius/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har skuffet oss mye. Han kan så mye bedre enn det han viser frem i løpsbanen. Derfor satser vi alt på et kort og river av alle fire sko, mye av utstyret og setter på amerikanervogn. Må uansett vise noe før vi kan tro på ham.

8 Black Voice/Dag-Sveinung Dalen

Per Vetle Kals: - Gikk et veldig fint løp for meg som toer på Sørlandet sist. Motstanden var tøff nok, og han gikk til mål som bare det. Møter ikke verre motstand nå og kan løse bra i volten. Jeg synes han er en av dem som skal regnes.

9 Magic In Mind/Morten A. Pedersen

Morten A. Pedersen: - Var positiv på Biri sist og er på rett vei. Sporet ble også bra. Jeg ligger uansett lavt inntil han viser enda bedre. Fornøyd med premie.

10 Lins Above/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Var positiv treer på Klosterskogen sist. Formen er bra, men motstanden tøff og sporet sjanseartet. Kjører etter best mulig premie.

11 Rio Division/Vidar Hop

Alexander Heisholt: - Gikk, etter min mening, et veldig bra løp sist med full fart i tredjespor i 1000 meter før han kom ned. Har form mye bedre enn raden og vinner snart løp. Kanskje ikke fra en slik utgangsposisjon i et slikt løp, men han skal passes.

12 Biwa/Harald Inge Hagen

Harald Inge Hagen: - Har form klart bedre enn raden. Brøt inn og galopperte seg vekk på Bjerke sist. Et rent uhell. Motstanden skremmer ikke, men utgangsposisjonen ser veldig vanskelig ut. Jeg ligger derfor litt lavt.

KAI JOHANSEN: – I toppen uten skjær i sjøen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Tenk Nå Dina/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Holder veldig fin form. Er god til å forsvare seg og derfor best i tet. Kjører det vi kan for å komme foran. Greier vi det, stiger sjansene, men jeg er litt usikker. Er uansett verdt en gardering.

2 Lome Perla/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Gikk et fint løp sist og står bra til for en fin reise her. Men jeg synes motstanden er i tøffeste laget. En god premie er målet.

3 Kagge Luna/Ole Johan Østre

Bjørn Gustavsen: - Fikk en hest i «trynet» på Momarken sist og galopperte seg bort, ren utur. Formen er fin, og hun står bra til. Det er noen gode imot, men løpet virker åpent. Jeg har tro på trippelplass, men tror ikke på seier.

4 Alfa Betty/Dag-Sveinung Dalen

Gunnar Austevoll: - Er i form. Gikk et bra løp til seier for eieren sist og var like bra som treer for meg i tøft selskap gangen før. Kan hevde seg høyt oppe med posisjonsklaff.

5 Eikjærva/Eirik Høitomt

Jonny Kongevold: - Var god til seier på Klosterskogen sist. Alt har sett bra ut i etterkant. Er hun like bra nå, tror jeg på en plass i toppen. En tidlig gardering.

6 Sirikit/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Gikk et veldig bra løp på ny rekord på Bjerke sist, og det til tross for en stor startgalopp. Kom veldig fint tilbake. Det er en viss galoppfare, men jeg tror ikke den er stor. Løpet virker åpent. Hun er en av dem som kan vinne om det løser seg litt hennes vei. En typisk outsider.

7 Lykkje Embla/Frode Hamre

Kai Johansen: - Har vært veldig god i det siste og trener rett ut sagt strålende. Vinnersjansen ville vært stor fra et bedre spor. Herfra blir det mer sjanseartet. Kjemper uansett i toppen uten skjær i sjøen. Strekes tidlig.

8 Areta Mollyn/Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen: - Gikk et veldig fint løp som treer på Klosterskogen sist. Nå står vi krevende til ytterst bak bilen med gode hester imot. Fornøyd med en premie.

9 Sundby Søss/Josefine Eilertsen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et ok løp for meg i langt tøffere omgivelser enn dette sist. Kan fort få en fin reise fra et bra smygspor. Er i hvert fall trippelaktuell.

10 Trø Yr/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Holder veldig fin form og møter riktig motstand. Det er sporet imot. Herfra må det klaffe en hel del. Gjør det først det er hun god nok. Verdt en gardering.

11 Gyldenlinn/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har vært veldig bra i det siste. Vant V75 tredje sist og var god treer sist. Har litt andre forutsetninger nå med bakspor, men går fine løp i rygg. Regnes på tre-fire hester.

12 Jillborka/Johan Herbjørn Undem

Rune Wilberg: - Ble det feil for på Bjerke sist, samtidig som hun var brunstig. Aldri lett fra spor 12 i slike løp. Mye må klaffe. Hun er god nok på form og kapasitet, men herfra er vi fornøyde med en god premie.

V75–6

1700 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Lady Lara/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder fin form og har endelig fått et bra spor. Går sine beste løp fra tet. Derfor ladder vi i håp om å komme oss foran. Greier vi det, stiger sjansene. Er uansett sikret et fint løp. En av de som skal strekes.

Går sine beste løp fra tet

2 Jailhouse Banker/Harald Inge Hagen

Harald Inge Hagen: - Har vist fin form lenge. Det ble for tøft fra tet etter en 1.09-åpning på Forus sist. Nå er distansen 500 meter kortere, så vi ladder for tet igjen. Møter noen bra, men er god selv også. En av dem som kan vinne med klaff.

3 I.D. Entity/Åsbjørn Tengsareid

Marthe Wessel/stall Westergaard: - Har vi endret treningsopplegget på etter at vi flyttet på oss. Ble påkjørt til galopp i Ålborg sist. Formen virker fin, og hun har et bra spor. Jeg synes hun har et riktig løp på papiret. Kan nok ikke ta teten, men får hun et fint løp, er hun av dem som vinne.

4 Towanda's Classic/Gunnar Austevoll

Trond Anderssen: - Skuffet oss på Bjerke sist. Etterpå viste det seg at hun var forkjølet. Nå er hun frisk og pigg igjen og har fått et bra spor. Kan ikke kjøre om tet, men skal finne seg en fin rygg. Løser det seg kan alt skje i et litt åpent løp. En strek for dem som bruker fire-fem hester.

5 Magic Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har bare gått fine løp i det siste. Formen er veldig fin, og han kan åpne raskt. Hva som skjer på startsiden avgjør mye. En tidlig gardering.

6 Mira Prawo/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var veldig bra til seier sist. Kom ned i rygg leder fra samme spor som dette. Hun er rask fra start. Nå er det noen innenfor jeg tror vi ikke kan ta på startsiden. Da blir det sjanseartet. Jeg tviler på ny seier. Hun kan kanskje være på trippelen med klaff.

7 Rebella Mystic L./Johan H. Undem

Johan Herbjørn Undem: - Har vært veldig god i det siste. Står ikke tilbake for noen av disse, men det kan bli krevende å komme inn i leken fra dette sporet. Klaffer det litt, kan vi ende blant de fem første. Kan vi snuse på siste trippel, tror jeg det er maks.

8 Make Me/Lars Anvar Kolle

Alexander Heisholt: - Går gode løp hele tiden og er i form. Men her har hun fått det verste sporet med gode hester både innenfor og bak. Kusken må kjøre etter best mulig premie.

9 Babycat/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Var ikke som best på Färjestad sist. Var veldig bra til seier på Bjerke gangen før. Står greit til spormessig og møter riktig motstand. Tilbake i slag er han en av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

10 Mikkel H.R./Erlend Rennesvik

Jens Kristian Brenne: - Løste det seg veldig fint for sist til en sterk seier. Formen er på topp, men bakspor på sprint er ikke lett. Det må klaffe maksimalt. Gjør det først det, er han aktuell på tre-fire hester.

11 S.M.K. Silvousplait/Adrian S. Akselsen

Adrian Solberg Akselsen: - Har vunnet tre strake og har toppform. Vant fra samme spor som dette på Bjerke sist. Men sprint og Klosterskogen gjør det hakket vanskeligere. Kan selvsagt kjempe i toppen med klaff, men det behøver ikke gå.

12 Eddie Arctous/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Er i toppform, men jeg kan vanskelig se han som en vinner herfra. Det blir å kjøre bak, så får vi se til slutt. Tempo foran er en forutsetning, om han skal være med et stykke fremme.

FRODE HAMRE: – Har en tøff oppgave her. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Kos Odin/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Går fine løp og har fin form. Men det er hardt imot her. Målet er å smyge inn en bra premie.

2 Alsaker Pumbaa/Åsbjørn Tengsareid

Adrian Solberg Akselsen: - Har gått veldig bra for med som toer i hans to siste starter på 1.22,9 og 1.23,2. Jeg mener han er trippelaktuell om han får et løp i lederrygg på Frøyu Petter.

3 Frøyu Petter/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Er i fantastisk form. Han kan gå foran også på 2100 meter i den formen han er i, uten at han er avhengig av det. Regnes med sjanse igjen.

2120 m

4 Wellek/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er i veldig fin form og kan få et fint løp herfra. Det virker tøft å vinne, men han er trippelaktuell og aktuell på bred gardering.

5 Kolnes Kjell/Adrian Solberg Akselsen

Kristian Versto: - Var vi veldig godt fornøyde med som treer sist. Har også trent fint etterpå. Men jeg synes dette løpet ser hardt ut med tøffinger på alle distanser. Fornøyd med en bra premie. Kan vi snuse på siste trippel, tror jeg det er maks.

6 Garli Moe Garlin/Dag-Sveinung Dalen

Tor-Martin Moe: - Gikk uten sko nest sist og med aluminiumsko sist. Han galopperte begge gangene. Nå er det tilbake til jernsko som han har gått med før. Da tror jeg ikke at han galopperer. Men det ble et hardt løp. Det står to 20 meter bak oss, som jeg tror blir vonde å slå. Like vanskelig kan det bli å hente 20 meter på Frøyu Petter. Jeg tviler derfor på seier. Håper på en trippelplass.

7 Vetle Petter/Arnt-Sverre Røren

Arnt-Sverre Røren: - Ble alt feil for første gangen ut etter pause og behandling. Ble dratt bakover av en sliten konkurrent. Men han fikk en gjennomkjøring og har sett veldig fin ut i trening i etterkant. Møter mange gode, men har høy grunnkapasitet selv. Jeg blir ikke overrasket om vi kjemper i toppen. Vurderes om løpet garderes litt.

8 Trø Hera/Lars Anvar Kolle

Simen B. Jessen: - Går jevne, fine løp, men møter for tøff motstand. Normalt kun en premiesjanse.

9 Valle Mattis/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Har et helt riktig løp på papiret og kan løse bra i volten. Men han må fungere og det må klaffe litt. Gjør det først det, er han av dem som kan vinne. En tidlig strek.

2140 m

10 Lex Lodney/Ole Johan Østre

Gjermund Gravdal: - Skuffet ved ikke å vinne på Jarlsberg sist, etter å ha fått et veldig fint løp. Etterpå mente kusken at han kanskje hadde dratt luften ut av ham. Har et bra toppnivå, men står vel vanskelig til her. Fornøyd med en fin premie.

11 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Holder sin flotte form, men står litt krevende til. Å hente 40 meter på Frøyu Petter og 20 på Garli Moe Garlin høres vanskelig ut. Men skal løpet først garderes, skal han strekes på fire hester.

12 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har en tøff oppgave her. Han var bra sist og trener fint, men han er ikke typen til å gjøre for mye selv, så det ser vanskelig ut. Er han topp fem, er det bra. Går i amerikanervogn.

Publisert: 04.10.19 kl. 13:38







