Ap truer med at betting-avtale kan koste Norge sjakk-VM

Debatten raser i Norges Sjakkforbund etter at de er tilbudt 50 millioner kroner over fem år fra et utenlandsk bettingselskap. Nå truer Aps ordførerkandidat i Stavanger med å trekke støtten til Magnus Carlsens VM-kamp.

Ap mener at den kommunale støtten til sjakk-VM bør trekkes dersom sjakkforbundet sier ja til den meget lukrative avtalen med Kindred, som står bak blant annet Unibet.

Hva avtalen innebærer, er noe uklart, men ifølge sakspapirene fra Norges Sjakkforbund skal de jobbe for å endre spillpolitikken – slik at utenlandske bettingselskap kan konkurrere med Norsk Tipping gjennom såkalte «lisenser». Det er altså ingen vanlig sponsoravtale.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte motstanden fra Arbeiderpartiet i byen.

Deres ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun, krever at Norges Sjakkforbund sier nei til avtalen med Kindred – om Magnus Carlsen skal få spille sjakk-VM på hjemmebane i Stavanger neste år.

– Vi kan ikke bruke offentlige skattekroner på et mesterskap som kan bli en arena for betalt kampanje for utenlandske spillselskaper. Disse selskapene har ikke lov å drive markedsføring i dag. Sjakkforbundet står som medarrangør av mesterskapssøknaden, fastslår Ap-politikeren i et e-post-intervju med VG.

– Så enerettsmodellen er viktigere enn Magnus Carlsens VM-kamp?

– Selvfølgelig er spillpolitikken viktigere enn at Magnus Carlsen skal spille VM-kamp på hjemmebane. De utenlandske spillselskapene konkurrerer med Norsk Tipping og drar store midler fra gode tiltak.

AP-TOPP: Kari Nessa Nortun. Foto: Tommy Ellingsen

– Henger Aps motstand sammen med den borgerlige støtten til VM-kampen?

– Jeg opplever at også dagens borgerlige regjering står bak enerettsmodellen, og forventer et bredt politisk flertall for å jobbe for at dagens lovgivning opprettholdes.

Kari Nessa Nortun legger til:

– Det kan være verdt for VG å merke seg at i budsjettet for sjakk-VM 2020 er det satt av nærmere 30 mill. i prispenger til de to deltagerne og avgift til FIDE. I Stavanger har vi store utfordringer ved byens offentlige skoler. Foresatte og rektorer slår alarm om budsjettene. Det blir vanskelig å forsvare å bruke fem millioner kroner på å gi en arena for spillselskaper i den sammenheng.

Debatten raser i sjakkmiljøet på ulike sosiale medier. NRKs sjakkeksperter Torstein Bae og Atle Grønn er blant de mange som har kommet med sine kommentarer til avtalen som sjakkpresident Morten L. Madsen skal legge fram for sjakk-kongressen den 7. juli.

Ifølge avtalen skal sjakkforbundet blant annet delta på Arendalsuka og drive propaganda for lisensordningen mot politikere og andre samfunnsdebattanter.

For tiden pågår Norway Chess i Stavanger, og byen er Norges kandidat til VM-matchen mellom Magnus Carlsen og en utfordrer i november 2020. Til det arrangementet trenger de en statsgaranti på 20 millioner kroner.

Nylig gikk et enstemmig idrettsting inn for å holde på enerettsmodellen – altså at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto skal være enerådende på spillmarkedet i Norge. Men Norges Sjakkforbund er ikke en del av Norges idrettsforbund, og dermed står de friere til å inngå avtale med et utenlandsk bettingselskap.

Stavanger kommune har allerede vedtatt en støtte på fem millioner. Rogaland fylkeskommune er søkt om 2,5 millioner.

Norway Chess-generalen Kjell Madland skriver i et brev til stortingsrepresentantene fra Rogaland, datert 20. mai, at «det er svært kort tid (25. juli) før en søknad om et sjakk VM må sendes, og vi må vi ha

en trygghet for økonomien for å kunne søke FIDE (Verdens Sjakkforbund). En statsstøtte vil ha en uvurderlig betydning for å få dette til».

Markedsføringsloven tillater ikke reklame for utenlandske spillselskap i Norge.

– De positive økonomiske effektene for NSF vil være av en annen størrelsesorden enn noe man tidligere har sett, skriver styret i sjakkforbundet i sin anbefaling til kongressen.

I det samme dokumentet skriver sjakkforbundet at de og Kindred «i to omganger har fått utredet de legale sider ved et samarbeid, begge ganger med klare konklusjoner om at avtalen er lovlig».

