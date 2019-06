SEIERSKVINNE: Berit Kjøll vant kampen om å bli idrettspresident mot Sven Mollekleiv (t.v.) og Tom Tvedt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Mener Berit Kjøll tråkker på idrettens verdier

Tove Paule (68) og Eva Arnseth (65), tidligere topper i Norges idrettsforbund (NIF), mener måten Berit Kjøll (63) ble ny idrettspresident på er uheldig.

– Jeg trodde tinget som var skulle være et vendepunkt hvor åpenhet og idrettens fair play skulle gjelde. Jeg heier på kvinner som vil ta ansvar for norsk idrett. Det er ingen søndagsskole, og det blir det ikke for Kjøll heller. Med denne starten blir det ikke lett. Idrettens verdier ble tråkket på, sier Eva Arnseth, tidligere visepresident i Norges idrettsforbund (NIF).

Kjøll vant kampen om å bli ny idrettsminister med to stemmer foran Sven Mollekleiv, valgkomiteens kandidat.

Etter at Kjøll ble idrettsminister, kunne VG fortelle at Norges Håndballforbund betalte kommunikasjonsselskapet Zynk og Claus Sonberg, samt Kjell Inge Røkke-talsmann Rolf Nereng, i kampanjen for å få Kjøll valgt. Det skal ha kostet 85.000 kroner.

– Et spill hvor det er brukt penger for å vinne fram, uten at man har vært åpen om det, er ille. Bare trist. Det er «fair enough» å slåss for en rolle, men det er noe med å bruke idrettens egne premisser. Dette gir en veldig dårlig start for en veldig viktig rolle, sier Arnseth, tidligere fylkesråd i Hedmark.

Kjøll slår tilbake mot Arnseths utsagn.

– Med min 30 år lange bakgrunn fra frivilligheten og i organisasjonslivet er det ingen som skal så tvil om mine grunnleggende verdier, som er identisk med den verdiplattformen idretten er bygget på. Disse verdiene står fjellstøtt og det er nettopp dette som har vært min drivkraft og motivasjon for å ville bidra inn i dette viktige og givende vervet, sier Kjøll.

TIDLIGERE STYRE: Dette bildet ble tatt i 2007, før idrettsstyret skulle velge Norges kandidat til å søke vinter-OL i 2018. Det ble aldri noe av. F.v. Torild Gullaksen, Odd Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Liv Bentzen, Odd Roar Thorsen, Eva Arnseth, Geir Kvillum, Tove Paule, Annicke Bergh Monsen, Bjørn Omar Evju og Karette Wang Sandbu. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Ikke en heldig start

Tove Paule, idrettspresident 2007–2011, er overrasket over PR-bruken.

– Jeg er mest skuffet over måten Håndballforbundet har støttet dette på, ved at presidenten i forbundet ikke informerte styret før i etterkant. Det er en rar fremgangsmåte når det er snakk om så mye penger, sier Paule og fortsetter:

– Dette var ikke en heldig start, spesielt med tanke på perioden som har vært de siste fire årene med åpenhetsdebatten. Men jeg har tro på Kjøll. Hun er en driftig leder og må få en sjanse, selv om hun kom skjevt ut.

Kjøll mener hun har vært åpen om PR-hjelpen.

– Jeg var også åpen på dette på et møte med flere tingdelegater til stede på fredagen, to dager før valget av ny idrettspresident fant sted, sier Kjøll.

– Jeg registrerer både kritikk og ros fra ulike aktører og har stor respekt for ulike synspunkter som har fremkommet. Som jeg har sagt til alle som har spurt: Jeg har gitt et ærlig og oppriktig svar på alle spørsmål som er stilt i denne saken. At det fremkommer ulike synspunkter rundt denne debatten er fint og sunt for idrettsdemokratiet, sier Kjøll.

Håndballforbundets president Kåre Geir Lio er lei av kritikken.

– Jeg legger merke til at mange er skuffet etter valget, og det kan jeg forstå. Spørsmålene jeg stiller etterpå er: Hadde vi rett til å støtte Kjøll med tjenester, medietrening og pressemeldinger? Hadde vi rett til å ta regningen på det? Er vi stolte av det vi fikk til? Kan jeg stå for det vi gjorde? Ville vi gjort det samme igjen? Svarene er ja, sier Kåre Geir Lio, og legger til:

– Min oppfordring til de som lurer på dette, er å kontakte kilden. I dette tilfellet meg. Finn ut hva som er sant og snakk godt om andre. Akkurat det siste sliter jeg med for tiden, men jeg øver meg, sier Kåre Geir Lio.

– Oppgavene står i kø

Kjøll har også fått hjelp av vennen og PR-profilen Hans Geelmuyden. VG vet at hun også har holdt uformelle møter med flere andre i våres, blant annet Kapital-redaktør Trygve Hegnar.

Kjøll håper nå at idretten, pressen og folket vil vurdere henne etter det nye idrettsstyret på resultatene i kommende tingperiode.

– Det arbeidet gleder jeg meg til å komme ordentlig i gang med. Selv om mye av den første uken har omhandlet pressens dekning av presidentvalgkampen, er det viktig for hele idrettsorganisasjonen at vi nå har fokus på de oppgavene og utfordringene vi sammen skal løse i tiden fremover. Dette arbeidet har startet og i morgen (onsdag) møtes presidentskapet for første gang. I slutten av juni skal vi avholde det første styremøtet. Oppgavene står i kø, og jeg er minst like motivert for å gyve løs på arbeidet nå som jeg var for en uke siden.

