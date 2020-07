Risa støtter motspilleren etter utvisning: – Det er ikke rødt kort

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Odd 0–2) Mjøndalen ble redusert til 10 mann i første omgang og tapte sin sjette kamp på rad hjemme mot Odd. Men både utviste Alexander Betten Hansen og rammede Birk Risa mener utvisningen var feil.

Oppdatert nå nettopp

Alexander Betten Hansen fikk det røde kortet etter en duell med Risa. Mjøndalen-spilleren gikk inn med et høyt spark og ble sendt i dusjen for farefullt spill. Situasjonen kan du se øverst i saken.

– Det treffer meg i skulderen. Det er ikke rødt kort. De blir litt hardt straffet, sier Risa til Eurosport etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Hansen setter pris på støtten fra motspilleren.

– Det er aldri rødt kort, sier han til VG og fortsetter:

– Jeg trodde først han ikke skulle gi noen ting, eller til og med kanskje frispark til meg. Jeg fikk sjokk og så ikke den komme i det hele tatt.

– Tungt

Etter tapet for Odd fortsetter dermed marerittet for Mjøndalen og Vegard Hansen. Etter det røde kortet sørget to scoringer fra Joshua Kitolano for 0–2-tap - og en tapsrekke på seks kamper.

Etter en god start på sesongen ser det akkurat nå mørkt ut for de brunkledde - som ligger på kvalikplass etter 11 runder.

– Alle er vel enige om at det var billig. Han løfter beinet og det er unødvendig, men utvisning synes jeg er veldig strengt, sier Vegard Hansen til VG om det røde kortet.

– Hvordan er det å stå i en sånn periode som nå sammen?

– Det er tungt. Vi hadde en fin prat etter forrige kamp, da vi hadde en dårlig prestasjon. I dag blir det en litt rar kamp igjen, men fasiten ligger der. Seks strake tap. Du skal ha sterk rygg for å tåle det, men det har vi. Vi har vært gjennom tunge perioder før, svarer Hansen.

Dramatikk før pause

Det ble en dramatisk første omgang på Consto Arena, hvor dommeren nok en gang havnet i fokus i årets eliteserie: Først trodde Birk Risa han hadde sendt Odd i ledelsen, men etter litt tid tok hoveddommer Tore Hansen en prat med linjedommeren og målet ble annullert for offside.

TV-bildene viser at Odd-spiss Mushaga Bakenga, som debuterte fra start etter skrekkskaden til Tobias Lauritsen, sto i offside.

Kort tid senere fikk Alexander Betten Hansen det nevnte røde kortet. Odd presset høyt etter utvisningen, og etter drøye 40 minutter fikk Kitolano drømmetreff og satte inn kampens første scoring.

Etter hvilen forsvarte Mjøndalen seg godt, men vertene klarte ikke kontre inn utligningen og på tampen gjorde Sell den nevnte tabben: Han mistet ballen innenfor egen 16-meter. Bilal Njie snappet den og fant Kitolano som enkelt kunne avgjøre.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

TUNG PERIODE: Vegard Hansen og Mjøndalen er inne i en dårlig periode. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Publisert: 29.07.20 kl. 19:52 Oppdatert: 29.07.20 kl. 21:02

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 11 9 1 1 30 – 10 20 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 13 – 11 2 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser