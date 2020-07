IKKE HAPPY: Houston Texans-stjernen J.J. Watt. Her presenteres han foran en kamp mot Oakland Raiders i fjor høst. Foto: REUTERS

USA er inne i sin verste coronaperiode – men nå starter idretten igjen

Sist uke var den verste coronauken USA har opplevd til nå. Likevel er de store idrettene nå i ferd med å starte opp igjen. Det skaper splid i idrettsmiljøet.

«We want to play» er slagordet NFL-spillerne har brukt på Twitter den siste uken. Men bak de fire ordene ligger det mye mer enn et ønske om å spille amerikansk fotball. For hvis man skal tro det Houston Texans-stjernen J.J. Watt skriver på Twitter har USAs største idrettsliga mer eller mindre ignorert coronapandemien når de nå ønsker å starte årets treningsleir allerede denne uken.

Den 31 år gamle forsvarsspilleren hevder spillerne ikke har fått noen informasjon om testing, om det i hele tatt vil spilles treningskamper, og hvordan en positiv coronatest vil bli håndtert. I tillegg etterlyser han en klausul i kontrakten der spillere i risikogruppen, eller med familie i risikogruppen, kan velge å bli hjemme.

Seattle Seahawks-quarterback Russell Wilson er et eksempel. Han tvitret nylig ut sin skepsis til NFL-oppstarten.

– Jeg er bekymret. Min kone er gravid. NFL-treningsleiren er i ferd med å starte. Og det er fremdeles ingen klar plan for vår eller vår families helse. Vi vil spille fotball, men vi vil også beskytte våre kjære, skrev Wilson på Twitter søndag.

SKEPTISK: Russell Wilson, her sammen med sin gravide kone Ciara i februar, liker ikke måten NFL har håndtert coronapandemien på. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Og flere spillere har slengt seg på med hashtagen #WeWantToPlay:

– Det er nedslående å høre at NFL ikke vil følge rådene til deres egne eksperter, skriver Houston Texans-quarterback Deshaun Watson.

– NFL, dette er større enn penger, håndter det skikkelig, melder Green Bay Packers’ stjernespiller Devante Adams.

– Tiden går, og vi trenger svar! etterlyser Super Bowl-mester fra 2018, Zach Ertz.

Og det virker som at tweetene har gitt resultater.

NFL Network-journalist Tom Pelissero skriver mandag kveld at NFL og spillerunionen NFLPA skal ha blitt enige om å ha daglige coronatester fremover og at en spiller må teste negativt flere ganger før de er klarert for å trene igjen. Det skal også jobbes med en såkalt «opt out»-klausul for spillere i risikogruppen.

I GANG: Baseballigaen MLB har denne uken spilt treningskamper på tomme arenaer. Samtidig raser coronapandemien for fullt utenfor stadionveggene. Foto: Kamil Krzaczynski / X02835

Men timingen for å kalle spillerne tilbake nå er uansett mildt sagt merkelig. NFL-sesongen skal ikke starte opp før den andre uken i september, og det er allerede bestemt at det skal spilles minimalt med treningskamper før sesongen.

Likevel vil altså NFL ha spillerne sine på plass etter USAs verste uke med nye smittetilfeller. Sist uke hadde nemlig USA i snitt hele 66,903 nye tilfeller av covid-19 per dag.

Men NFL er ikke den eneste ligaen som vil starte opp i USA innen kort tid. Fotballigaen MLS, der nordmennene Ola Kamara, Adama Diomandé og Jakob Glesnes spiller, har allerede startet sin sesong på et lukket anlegg i Orlando, Florida.

Det samme planlegger basketligaen NBA å gjøre, der spillerne allerede er på plass i den mye omtalte «boblen» i Florida. Ja, staten som hadde smittetopp så sent som 12. juli, ifølge New York Times.

I baseballverden har debatten rast om hvordan de skulle gjenoppta sesongen, men også der er planen å starte opp allerede torsdag med kampen mellom New York Yankees og Washington Nationals på en folketom arena i USAs hovedstad. Planen er at alle MLB-kampene skal spilles på de originale arenaene, med unntak av ett lag: Canada nekter nemlig Toronto Blue Jays å ta imot noen bortelag fra USA på grunn av coronaviruset, så Blue Jays blir tvunget til å spille sine kamper i USA. Fire dager før sesongstarten er det fremdeles ikke avgjort hvor deres hjemmekamper skal spilles.

Og apropos Toronto: I hockeyligaen NHL, med Mats Zuccarello i en av hovedrollene, er planen å ta med hele ligaen over grensen når de starter opp 1. august, og fullføre sesongen i de kanadiske byene Toronto og Edmonton. Logisk?

USIKKERT: Mats Zuccarello innrømmet at situasjonen rundt NHL-oppstarten var veldig usikker da VG møtte ham før avreise til USA. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 21.07.20 kl. 02:19

