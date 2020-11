SEIERSGLIS: Helene Marie Fossesholm vant Toppidrettsveka sammenlagt etter en fantastisk 10 kilometer i VM-løypene i Granåsen på rulleski i august. Foto: Ole Martin Wold

Ingenting skremmer Fossesholm (19): − Når andre er redde, så elsker jeg det

BEITOSTØLEN (VG) Når andre trekker seg i de mest utfordrende bakkene, gir Helene Marie Fossesholm (19) bånn gass. Uten frykt.

Nå nettopp

– Jeg har bare knekt tenner. I gymtimen og på ei dumphuske, sier 19-åringen og ler.

Fredag går sisteårsjunioren sitt første verdenscuprenn som fullverdig medlem av landslaget når det er minitour i Finland.

For henne må det gjerne være særdeles utfordrende forhold i Ruka.

– Jeg elsker når det er tøffe forhold. Når andre er redde, så elsker jeg de forholdene. Når det er harde forhold og det går styggfort nedover, og det er noen ekle svinger. Det syns jeg er moro, sier Fossesholm og smiler stort.

Program v-cupåpning Ruka, Finland: Fredag: Sprint, klassisk. Lørdag: 10/15 km. klassisk damer/herrer, enkeltstart. Søndag: 10/15 km. damer/herrer, jaktstart friteknikk. Vis mer

NUMMER TO: Helene Marie Fossesholm (t.v.) tok plassen bak Therese Johaug på 10 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag, Heidi Weng ble nummer tre. Foto: Terje Pedersen

les også Norges langrennsjuvel (19) under Rjukan-hopp: «Skal ikke strikken ta tak snart?»

Hun fikk to pallplasser under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i helgen. Hun var nesten ett minutt bak Therese Johaug i begge renn. Men den unge løperen motiverer langrennsdronningen.

– Jeg kan lære mye av måten Helene går svinger på og hvordan hun kjører nedover. Jeg bli skjerpet av det, sa Johaug til VG før rennene på Beitostølen.

– Billige sekunder

Fossesholm takket for fine ord da hun snakket med VG under mediedagen torsdag. Selv bak et digert munnbind var det lett å se at hun smilte da hun snakket om tøffe løyper.

– Jeg føler selv at jeg har en forse i svinger og i utforkjøringer. Det er forhold som jeg liker godt, hvor jeg pleier å hente billige sekunder nedover. Det er billige sekunder ikke å ploge, sier Fossesholm.

– Hvorfor er du ikke redd for å gå på trynet?

– Jeg holder på med en idrett veldig mange jenter syns er farlig, terrengsykling. Hadde jeg tatt med de fleste langrennsløperne ut i en slik terrengsykkelløype så hadde de måpet. Om noen syns det er tøffe utforkjøringer her, så kan de komme på terrengsykkel, der er det noe helt annet, svarer Fossesholm.

Innlegg fra Instagram med tillatelse. Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen.

Hun har lekt på ski siden hun var liten. På terrengsykkelen har hun slått seg mange ganger. Under junior-VM i fjor deiset hun i bakken så hun mistet pusten. Hun har besvimt etter fall fra sykkelen.

– Jeg har alltid likt fart og moro, sier Fossesholm.

Mye lek

Hun er to ganger juniorverdensmester på ski. 19-åringen oppfordrer alle til lek på ski.

– Jeg tror generelt på damesiden det er flere som hadde hatt nytte av å leke seg på ski. Stå på en ski, hoppe på kuler og alt det der. Også må man vedlikeholde, det er ferskvare som alt annet. Når jeg leker meg, så vet jeg at jeg blir en bedre langrennsløper. Som liten var lek en del av langturen, sier Fossesholm.

Her var det lek og moro på ski over hyttetaket i juleferien for tre år siden. Video med tillatelse. Filmet av lillebror Simen Fossesholm:

Lagvenninne Heidi Weng havnet på plassen bak Fossesholm på 10 kilometer klassisk lørdag. Søndag var Weng på plassen foran Fossesholm på 10 kilometer friteknikk. Weng er en av dem som velger å ploge når foholdene blir for tøffe.

– Jeg har veldig mye å gå på i svinger. Spesielt når det blir is, da trekker jeg meg veldig. Man får ikke tid øve på det før sesongen starter, det er kjipt med at sesongen starter så tidlig, sier Weng og legger til:

– Gutter er generelt tøffere og sterkere og har mer kontroll enn jenter. Sånn er det blitt.

FULL FART: Helene Marie Fossesholm ble nummer tre på 10 kilometer friteknikk på Beitostølen søndag. Foto: Terje Pedersen

les også Landslagstreneren sier nei til multitalentet Fossesholm

Selv om Fossesholm er tøff i løypa er hun ydmyk foran oppgaven som venter i verdenscupen. Hun fikk prøve seg på øverste nivå to ganger forrige sesong det ble en 5. og en 18.-plass. De norske løperne reiser til Finland i et chartret fly onsdag.

– Jeg har ikke gått så mye i felt på verdenscup, men at jeg er uredd skal jeg bruke til min fordel, sier Fossesholm.

PS! Om Fossesholm ble litt skremt da hun mistet pusten og slo skulderen heftig under junior-VM i terrengsykling i fjor? To dager senere var hun på setet igjen og tok bronse.

Publisert: 24.11.20 kl. 16:44