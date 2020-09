13 OL: Karen-Marie Ellefsen har dekket 13 OL or NRK og trivdes aller best på friidrettsarenaen. Her på OL-stadion i London for åtte år siden. Foto: Lise Åserud / NTB

Karen-Marie Ellefsen hedret på direkten: – Du har gitt livsvisdom

Karen-Marie Ellefsen (70) ble hedret i sin siste friidrettsjobb for NRK. Hun synes det er «veldig synd» at det nå er slutt. Kommentatorlegenden går snart over i pensjonistenes rekker.

– Det har vært en ære å få jobbe med deg. Du har gitt livsvisdom, for eksempel at livet er for kort til å drikke dårlig rødvin, en hvit sjokolade kan fikse det aller meste, men først og fremst er det profesjonalismen og det å forberede seg grundig som vi sitter igjen med, sa friidrettskommentator Jann Post til slutt i sendingen fra Golden League i Doha.

Karen-Marie Ellefsen har brøytet vei for kvinnelige sportsjournalister både i NRK og andre redaksjoner.

– Hvis vi tar med oss halvparten av den profesjonaliteten neste år så kommer det til å gå oss godt, og hvis vi slurver må du love å ringe og kjefte oss opp, sier friidrettsekspert Vebjørn Rodal – som selv vant OL-gull med Karen-Marie på kommentatorplass i 1996.

– Uffa meg ... Det har vært en stor glede for meg også og jeg syns det er veldig synd at det er slutt. Men sånn er livet. Det har vært en stor ære for meg også, kvitterte Ellefsen selv.

– Karen Marie, først ti år som aktiv utøver og nå elleve i kommentatorboksen med deg, det har vært en stor glede og aldri så lite ærefullt. Tusen, tusen takk for det, sier Rodal - mange mener han står bak tidenes norske idrettsprestasjon.

Ellefsen uttalte selv til VG i 2004 at Rodals OL-gull sammen med Trine Hattestads spyd-seier i Sydney-OL 2000, var hennes største kommentatoropplevelser til da.

Hun fant allerede som 9-åring ut at hun ville jobbe med sport. 22 år gammel var hun for første gang i NRK som sommervikar produksjonsassistent og på sentralbordet.

I januar 1977 dekket Karen-Marie Ellefsen et hopprenn for gutter i Vikersund, sammen med senere Grand Prix-vinner Hanne Krogh, som på den tiden hadde praksis som produksjonsassistent i NRK-sporten. Sin første reportasje for Sportsrevyen, som var avdelingens store satsing, handlet om bowling. Ellefsen studerte statsvitenskap samtidig som hun jobbet mer og mer i NRK. I 1978 og 1979 hadde hun sommerjobb i NRK-sporten. Hun følte seg klar for fast jobb, men det var stillingsstopp i statskanalen.

I 1979 ble hun som første kvinne fast ansatt i sportsredaksjonen.

– I begynnelsen ble jeg satt til å dekke barneidrett. Jeg hørte at de var redde for publikums reaksjoner – hvis en kvinne var på skjermen for å kommentere idrett for voksne. Så det ble barn først, har hun tidligere fortalt VG.

Siden har Karen-Marie Ellefsen vært på skjermen.

Hun har fortalt VG at hun selv setter Lillehammer-OL i 1994 høyest, fordi det pirret nasjonalismen maksimalt, engasjementet, folkehavet med flere titalls tusen hver dag.

Men det er friidretten som står henne nærmest – det har det alltid gjort.

Slik ble også avslutningen for hederskvinnen som i august mottok Kongens fortjenstmedalje. Allerede i 2011 fikk hun Hedersprisen under Gullruten.

