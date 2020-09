FORTSETTER MARKERINGEN: Naomi Osaka i det hun slår en ball på tribunen etter å ha slått Shelby Rogers i kvartfinalen i US Open tirsdag. Natt til fredag er hun klar for semifinalen - med et nytt navn på munnbindet. Foto: Frank Franklin II / AP

Håper munnbind-hyllest holder til US Open-finalen

Foran semifinalen i US Open håper Naomi Osaka (22) at hun får brukt alle sine syv munnbind med syv forskjellige navn på personer som er blitt offer og har dødd som følge av politivold eller rasistisk motiverte overgrep i USA.

Det femte – med påskriften «George Floyd» – bar den tidligere US-openvinneren i tennis foran kvartfinaleoppgjøret mot Shelby Rogers. Japanske Naomi Osaka, som har bodd i USA siden hun var tre år gammel, vant i to strake sett (6–3, 6–4).

– Ærlig talt følte jeg at hun hadde overtaket. Jeg har aldri slått henne før, så dette var en liten revansj, uttalte Naomi Osaka etter avansementet til semifinalen – der hun møter amerikanske Jennifer Brady (25).

Kampen skal etter planen starte klokken 01.00 natt til fredag norsk tid på Eurosport.

Osaka er på 9. plass i verdensrankingen og seedet som nummer fire i årets coronaamputerte US Open i New York. Brady er ranket 41 og seedet 28. I den andre semifinalen møtes den amerikanske superveteranen Serena Williams (39) og hviterussiske Victoria Azarenka (31).

Naomi Osaka uttaler ifølge svenske Aftonbladet, som skrev om saken onsdag, at hun synes det er leit at syv ansiktmasker/munnbind ikke er tilstrekkelig for å minnes navnene på alle som er døde som følge av politivold.

Etter kvartfinaleseieren fikk 22-åringen en overraskelse:

Hun roser imidlertid US Open-arrangøren for å ha plassert kunstverk med antirasistiske uttrykk og Black Lives Matter-budskap på de tilskuertomme tribunene.

– Jeg har faktisk syv munnbind. Forhåpentligvis går jeg til finalen slik at dere får se alle, sier Naomi Osaka med tanke på å hennes ønske om å minnes, hylle og rette søkelyset mot de som har dødd.

Hittil har hun brukt munnbind med navnene til Breonna Taylor, Elijah McClain, George Floyd, Ahmaud Arbery og Trayvon Martin – alle svarte mennesker som er blitt offer for politivold eller rasistisk motiverte overgrep.

– Jeg vil formidle et ønske om bevissthet. Tennis ses i hele verden, sier hun.

I turneringen forut for US Open vurderte hun å la være å stille opp i semifinalen etter at Jacob Blake ble skutt av politiet i Wisconsin. Afroamerikaneren ble rammet av sju skudd i ryggen. Da semifinalen ble utsatt, bestemte hun seg for likevel å gjennomføre den.

Jennifer Brady er klar for semifinalen mot Naomi Osaka etter å ha slått Kasakhstans Julia Putintseva i strake sett (6–3, 6–2).

– Hun er en fantastisk spiller, med en variasjon i spillet sitt som jeg skulle ønske jeg hadde. Jeg er litt misunnelig. Men hun er superhyggelig og jeg tror det kommer til å bli en veldig tøff kamp, sier Naomi Osaka.

