SOM EN MASKIN: Viktor Hovland bekreftet enda en gang at han er en av verdens beste golfspillere. Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland med superfinish: − Det er så lekkert

Viktor Hovland (23) åpnet med en birdie, fortsatte eksepsjonelt stødig og jevnt – og avsluttet med en superspurt og foreløpig en delt 5. plass under finaledagen av PGA-golfens pengestinne The Genesis Invitational i California.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

Den delte 5.-plassen (tre spillere) vil gi Viktor Hovland 2,9 millioner kroner i premiepenger. Turneringen er ikke helt ferdigspilt.

– Han spiller fantastisk god golf der ute, og har nesten ikke slått et dårlig slag, var den foreløpige dommen fra Europsports kommentatorer Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad nær halvveis inn i finalerunden.

– Det er helt outstanding. Det går helt av seg selv. Det er helt rått, slo duoen fast da Viktor Hovland hadde fem hull igjen.

– Gratulerer. Det er helt fantastisk, konkluderte de da han avsluttet med par på 18. hull, fire under par for dagen og syv under par totalt.

Viktor Hovland senket alle åtte puttene til par etter start-birdien (et slag under par) og lå hele veien totalt fire slag under par. Det var fire til syv slag bak de fem beste, hvor av fire amerikanere, i toppen.

Halvveis trakk han igjen en birdie fra ermet. Noe som skapte forventninger foran hull 10, omtalt som ikonisk av ekspert og eks-spiller Marius Thorp i Eurosports golfstudio.

Par fire hullet ble imidlertid et lite tilbakeslag for Viktor Hovland. Ballen la seg til rette – eller urette, sett med Hovland-øyne – innimellom en klynge busker og palmer.

– Ikke det vi hadde håpet på. Helt ute i palmeland, var Haugsrud/Bjørnstad enige om.

Hovland ristet kort på hodet etter å ha spilt seg inn til greenen og «lagt» ballen snaut to meter fra flagget for par på det relativt «korte hullet». Han satte putten til par og ble liggende der han var på delt 11. plass foran hull 11, totalt fem under par.

Han var med andre ord nødt til å knipe et par birdies til for slå seg inn til en plassering et par hakk opp på listen. Det sto også penger på spill. Turneringen på banen til Riviera Country Club ved Los Angeles kunne friste feltets alle toppspillere med en totalt premiepott på 78 millioner kroner, hvor av 14 millioner til vinneren og drøyt to millioner for 10.-plassen.

Og – for å gi et bilde av differansene – 3,2 millioner for plasseringen midt imellom det (5. plass).

Hull 12 gikk for å være det vanskeligste.

Før Viktor Hovland begynte på det, viste verdens bestemann Dustin Johnson, og dagens ledermann Sam Burns at hull 10 virkelig også var av det vanskelige slaget. Duoen rotet fælt for å unngå å slå ballen i en av mange trær fra roughen. Johnson fikset det ikke. Han klinket den rett i en gren. Burns slo seg ut av vanskeligheten på elegant vis.

– Vi trenger at noe skal skje for at han skal komme seg inn blant topp 10, kommenterte Marius Thorp etter at Viktor Hovland hadde «paret» seg gjennom hull 12 og gjorde seg klar for det neste.

Ifølge Thorp «et ikke ideelt» sådan for landsmannen på vei mot klubbhuset. Viktor Hovland gjorde påstanden til skamme.

– Sitter midt i boksen, den der. Det er så lekkert. Minus seks og 10. plass, kommenterte Henrik Bjørnstad entusiastisk da Hovland brukte tre slag på par fire hullet.

På hull 15 kunne han rykke opp fra åttende til delt sjetteplass ved å sette ballen i hullet fra seks meter hold. Han lyktes ikke med det, men holdt birdie-håpet ved like da han lik en maskin la ballen nær perfekt til rette fra utslaget på det neste: Par – og så 17 meter til hullet på hull 17, med en sensasjonell eagle (to slag under par 5) i sikte.

Det gikk ikke, men birdieputten – målt til en alen (60 centimeter) – satt.

PS! Tony Finau og Max Homa leder. De beste har et par hull igjen.