STORE STJERNER: UFCs nybakte tungvektsmester Francis Ngannou (t.v.) og Mike Tyson sammen med Cecilia Brækhus på Tysons farm i California for to dager siden. Foto: PRIVAT

Boksepresidenten etter Brækhus-besøk på Tysons cannabisfarm: − Ikke et forbilde

Boksepresident Odd Haktor Slåke tar sterk avstand fra Cecilia Brækhus’ besøk på cannabisfarmen til bokselegenden Mike Tyson. Bokseren har ingen betenkeligheter rundt visitten.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ville aldri gjort det om jeg var henne. Jeg ville ikke besøkt plantasjen hans. Det er greit at det er innenfor lovgivingen der, men jeg ville aldri dratt på tilsvarende, sier president i Norges Bokseforbund Odd Haktor Slåke til VG.

Påskeaften la Brækhus ut et bilde i sosiale medier der hun poserer sammen med Tyson og Francis Ngannou. Sistnevnte ble forrige helg UFCs nye tungvektsmester da han vant på knockout mot Stipe Miocic.

«For en godbit! I går fikk jeg en omvisning på Tyson-ranchen, og deretter en sniktitt bak kulissene i hans forretningsimperium. Deretter møtte jeg legenden selv, og @francisngannou etter opptak. Takk til Team @miketyson!!» skrev Brækhus sammen med et bilde av de tre på Instagram.

VG spurte om Tyson tok seg «en blås» mens Brækhus snakket med ham.

– Han koste seg med en blås, ja, svarte Brækhus.

CANNABIS-BONDE: Mike Tyson tok seg en blås også da han åpnet ranchen i 2018. Foto: IZ2 / WENN.com

– Har et ansvar som forbilde

Boksepresidenten minner om at Brækhus er et forbilde for barn og unge.

– Dette er ikke de verdiene norsk idrett står for, man skal hverken røyke noe vanlig eller annet. Dette var helt unødvendig av Cecilia. Hun kan få oppmerksomhet på andre måter som den flotte utøveren hun er, sier Slåke.

– Hva tenker du om Brækhus som forbilde i denne sammenheng?

– Dette er ikke et forbilde. Dette er noe du skal holde deg langt unna. Hun har et ansvar som forbilde, svarer Slåke.

BOKSEPRESIDENT: Odd Haktor Slåke. Foto: Vidar Ruud

Norges Idrettsforbund vil ikke kommentere saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er enkelt å konstatere at idrett og narkotika over hodet ikke hører sammen, sier kommunikasjonsansvarlig i idrettsforbundet Finn Aagaard.

Marihuana ble fra 1. januar 2018 legalisert for voksne over 21 år i flere amerikanske stater, deriblant California. Samme år gikk Tyson sammen med flere forretningspartnere i gang med «Tyson Ranch» på en 40 mål stor farm i California City, nord for Los Angeles. Tyson er en av boksesportens største legender og hadde flere tungvektstitler på 1980- og 1990-tallet.

TAPTE: Cecilia Brækhus tapte kampen mot Jessica McCaskill i Dallas i USA 21. mars. Foto: Melina Pizano/Matchroom

Cecilia Brækhus har ikke vært en del av Norges bokseforbund siden hun ble proff i 2007. Bokseforbundet er for amatørbokserne.

Organisasjonen MOT jobber blant ungdom med bevisstgjøring rundt valg og mot, og mot til å si nei til narkotika. Profilerte idrettsutøvere som Aksel Lund Svindal, Birk Ruud, Ada Hegerberg, Karsten Warholm og Emil Iversen er bare noen av ambassadørene til MOT. Daglig leder i MOT Norge, Mariann Janson, forteller at det er opp til alle å være gode forbilder.

– Vi tar helt avstand fra narkotika. Det å være trygg i seg selv og stå opp for seg selv, og ta egne valg og si nei til narkotika er en viktig del av det vi jobber med, sier Janson til VG og legger til at MOT ikke har noen link til Brækhus.

les også UFC-mesterens farlige reise til tungvektstronen

VG har stilt Cecilia Brækhus flere spørsmål i forbindelse med besøket til Tysons gård, men hun angrer ikke på at hun grep muligheten til å møte superstjernen.

– Jeg hadde ingen betenkeligheter. Det er fullt lovlig i California. Nå er det og nettopp blitt lov i New York, så det er en litt annen innstilling til marihuana her borte. Når jeg er i Norge respekterer jeg reglene der.

– Hva tenker du å stille opp som idrettsutøver og forbilde med en som driver business på narkotika? Og som røyker det?

– Ingen idrettutøver i verden ville sagt nei til – eller har sagt nei – til å treffe Mike Tyson på privaten pluss å få trene i ringen med Mikes trener.

– Hva tenker du om cannabis? Selv om det er lovlig i California, så er det jo forbudt i Norge?

– Som sagt, her borte i USA er det en annen holdning til det. I Norge respekterer jeg selvfølgelig reglene der. Jeg selv røyker ikke marihuana og har sluttet å drikke.

– Hvis Mike Tyson røykte i nærheten av deg, så er det vel en fare for at du kunne testet positivt – tenkte du over det?

– Jeg hadde maske på og satt et godt stykke unna da han røykte marihuana. Da har Francis et større problem en meg, sier Brækhus som besøkte Tyson samtidig som MMA-stjernen Francis Ngannou - ferskt tungvektmester i UFC.