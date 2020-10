SATSER MOT EM: Norges basketlandslag satser mot EM i 2025. Foran fra venstre: Stian Berg, Nikolas Skouen, Stian Mjøs, Harald Frey, Lars Espe, Magnus Midtvedt. Bak fra venstre: Øyvind Lundestad, Eivind Lamo, Sjur Berg, Alex Dakin, Karamo Jawara, Johannes Dolven, Bouna Ndiaye, hovedtrener Mathias Eckhoff og Audun Eskeland. Foto: FIBA

Disse skal gjøre det Haaland & co. ikke klarte

For første gang på 20 år satses det i norsk basket igjen. Målet er å «slå» fotballandslaget – og nå EM for første gang.

Nå nettopp

Med spillere som Spania-proff Harald Eika Frey og BLNO-legende Stian Mjøs går Norge nå inn i sin første EM-kvalifisering på 20 år. Satsingen kommer som følge av god økonomi og troen på unge lovende spillere med suksess i utlandet.

– EM i 2025 hadde vært helt fantastisk om vi skulle få til det. Island og Sverige har klart det de siste par årene, og vi er ikke så langt bak dem sportslig. Det er ikke umulig å nå det nivået, sier sportssjef i Norges Basketballforbund Brent Hackman.

– Så målet er å gjøre det Haaland & co. ikke klarte torsdag kveld?

– He-he... Ja, absolutt! Nå er vi helt flunkende nye i denne kvaliken, så vi må være litt edruelige, men det er absolutt ikke umulig. Men ting må klaffe, sier han.

les også Mirakelgutten

Nevnte Frey spiller nå for spanske Oviedo, men var en av de største profilene over fire år på Montana State University i USA.

Slik ble Harald Frey hedret av collegelaget før sin siste kamp:

I statene er også unge talenter som Sigurd Lorange, Mikal Gjerde og Tobias Rotegård i ferd med å etablere seg, i tillegg til at mer rutinerte karer som Karamo Jawara (29) og Chris-Ebou Ndow (26) fortsatt er aktive og klare for EM-satsing.

Det er med andre ord grunn til å tro på suksess for norsk basket igjen.

– Vi har økt medlemsmassen vår med ti prosent hvert år de siste par årene, og spillerne som gjorde det bra på ungdomslandslag på 2010-tallet er nå seniorer. Derfor var dette riktig tidspunkt å satse på, sier Hackman.

les også Dette er Norges ukjente basketstjerner

24 lag får plass i «Eurobasket»-mesterskapet om fem år, og før det skal Norge gjennom flere kvalikrunder. Først må de gjennom en pre-kvalifisering som starter høsten 2021, og deretter venter de aller tøffeste motstanderne om en plass i mesterskapet. Den første kvaliktrekningen gjøres til våren.

– Det er jo kult at vi kan trekke lag som er på et veldig høyt nivå. Det kan jo komme NBA-spillere for å spille i Norge, og det har aldri skjedd før på norsk jord. Så vi gleder oss veldig til dette, sier landslagsspiller Sjur Berg, som også opererer som markedsansvarlig for basketforbundet.

Dette er basketlandslaget

Harald Frey (22), point guard. Fire år med erfaring fra Montana State Bobcats. Signerte sin første proffkontrakt for spanske Oviedo i år. Har som mål å nå NBA. – Han er kjempemotivert for dette her, og gleder seg til å gi alt, sier lagkamerat Sjur Berg.

Karamo Jawara (29), forward. En av Norges mest rutinerte spillere. En av få nordmenn som har spilt i NCAA-sluttspillet (kjent som «March Madness») for North Carolina. Er proff for Mallorca-Palma i Spania. – Han holder et veldig høyt internasjonalt nivå, sier Berg.

Chris-Ebou Ndow (26), guard. Spiller for Denain i fransk 2. divisjon og hadde bra suksess i sin første sesong der i 2019/20. – Han er en atletisk og kul spiller å se på, sier Berg.

Johannes Dolven (24), forward. Har spilt i NCAA division 1, men gjorde det absolutt best for Barry University i D2. Var ferdig der i vår, og har siden signert for den islandske klubben Njardvik.

Stian Mjøs (31), guard. Har holdt seg hjemme i Norge og er en levende legende for Bærum Basket der han har spilt siden 2011.

Sjur Berg (24), forward. Har spilt collegebasket i Alaska (!), før han i fjor vendte hjem til Norge og Bærum Basket. Er en vital del av landslagssatsingen.

Sigurd Lorange (20), guard. Spiller for det kjente collegelaget Valparaiso som jevnlig møter de aller beste lagene i USA.

Mikal Gjerde (19), small forward. Fikk noen få kamper for San Diego i D1 som freshman forrige sesong, men er klar for å ta nye steg denne sesongen.

Tobias Rotegård (20), guard. Har nettopp gjennomført et mellomår på Sunrise Christian og signerte i mai for UAB.

Kristian Sjølund (21), small forward. Nok en collegespiller, men spilte på grunn av overgangsreglene til NCAA ikke et minutt forrige sesong. Nå er han dog klar for spill for UTEP Miners, på grensen mellom Texas og Mexico.

Nikolas Skouen (30), guard. Spiller nå i den danske klubben EBAA i Aarhus, men har som mange andre spilt collegebasket i USA. Han spilte tre sesonger for Pepperdine, og har siden spilt i flere europeiske klubber.

Mikkel Kolstad (25), guard. Var på et tidspunkt den mest effektive spilleren i hele NCAA DII for Nova Southeastern, og spiller nå for CAB Madeira i Portugal.

Publisert: 09.10.20 kl. 22:22

Les også