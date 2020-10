CORONA-TRØBBEL: Hermann Keim og Selina Jappée er to av Norges beste dansere. Dansesporten er blant idrettene som har falt utenfor kompensasjonsordningene til nå. Foto: Privat

Idretten ber om nye 160 corona-millioner: – Noen har falt utenfor

Norges Idrettsforbund ber om 160 millioner i støtte til dem som har falt utenfor corona-kompensasjonen til nå.

Det gjelder blant annet kampsport og dans - som ofte har husleie som må dekkes uavhengig om det er aktivitet eller ikke. NIF har beregnet et behov på 20 mill. kroner.

Tapte lisensinntekter er en annen post som NIF nå tar opp i et brev til Kulturdepartementet.

– Tapte lisensinntekter utgjør en av de største inntektstapene for idretten gjennom året. Disse danner grunnlag for fortsatt drift, aktivitet og videreutvikling for kretsapparatet. Dette er inntektstap som NIF har estimert til 106 millioner kroner, heter det i brevet fra Idrettsforbundet.

NIF krever ellers 37,5 millioner for å dekke ekstra kostnader fordi OL og Paralympics i Tokyo ble utsatt med ett år. Opprinnelig var kravet 50 millioner, men etter at NIF fikk beskjed om å spesifisere kostnadene bedre, er kravet nå endt opp på 37,5 mill.

– Norsk idrett er blitt reddet av kompensasjonsordningene som er innført. Ordningene har hindret konkurser, nedleggelser og store økonomiske tap på tvers av hele idretten. Det har vært viktig, men ordningen må utvides for å favne om den delen av idretten som har falt helt utenfor alle støtteordninger, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges Bandyforbund er blant dem som rammes av manglende lisensinntekter.

– Vi er inne i en utrygg periode, innrømmer bandypresident Erik Hansen til VG.

– Det er på denne tiden av året vi krever inn lisenspengene, som er viktige inntekter for oss. Av våre cirka 12.000 lisenser, ligger 60 prosent i breddeidretten, som ennå ikke har kommet i gang, forteller Hansen.

Kickboksing er blant idrettene som er inne i en ond sirkel, fordi aktiviteten - og dermed inntektene - er mindre, mens husleien må betales som før. Av 49 klubber som har rapportert til Kickboksingsforbundet, leier 37 klubber lokale privat, mens 12 leier/låner av kommunen.

– Vi har hatt en undersøkelse i klubbene våre. De faste kostnadene, for eksempel til husleie, er omtrent som før for de fleste. Medlemsmassen har skrumpet i mange klubber. Etter som vi må ha færre utøvere i lokalet enn ellers som følge av coronareglene, er det ikke mulig å trene like mange som før. Det er dramatisk, sier generalsekretær Espen Lund i Norges Kickboxingforbund til VG.

