Ukulturen i idretten må opphøre

Jeg har selv vært aktiv i hestesporten i over 20 år, og i voksen alder står det klart for meg at det har eksistert en alvorlig ukultur.

MARIA KIRKEEIDE RAVNÅ, jurist

VG har den siste tiden satt et viktig søkelys på overgrep i breddeidretten. Engasjerte og lovende idrettstalent har fått fremtiden ødelagt, fordi idretten de brente sterkt for ble dominert av grove handlinger fra tillitspersoner. En rekke av dem er skadet for livet.

Isabell Gjerstad er en av dem som har våget å snakke høyt om det hun har opplevd. Hun anmeldte sin trener og arbeidsgiver, og saken endte med rettskraftig domfellelse. Det har kostet. Det er vondt å lese om de påkjenninger Gjerstad har vært gjennom fordi hun sa fra og tok et oppgjør med alvorlige, grove krenkelser en ungdom aldri skulle erfart.

Gulating lagmannsretts dom fra 2016 beskriver overgrepene mot Gjerstad som grove misbruk av overmaktsforhold. Dommen er sterk lesning om livet til en ung idrettsjente som ble endret for alltid. Den beskriver også tydelig de problematiske mekanismene som gjør seg gjeldende i en slik relasjon.

Gjerstads historie er dessverre ikke unik. Etter at Gjerstad sto frem har også andre utøvere fortalt om lignende krenkelser. VGs artikkelserie og en rekke rettsavgjørelser vitner om en dyster historikk innen idretten, hvor voksne, erfarne trenere, som er viktige forbilder og som nyter stor respekt og tillit, utnytter tillitsforhold som oppstår i en sårbar fase hos barn og unge.

Misbruk av posisjon og tillit i denne kritiske fasen i livet er åpenbart skadelig. Utøverne trenger voksne som er seg sin rolle bevisst, og som støtter og passer på så barn og unge får utfolde seg i trygge rammer. Når ikke trenere og øvrige voksne tar inn over seg dette, og velger å lukke øyne, er det fare på ferde.

Jeg har selv vært aktiv i hestesporten i over 20 år, og i voksen alder står det klart for meg at det har eksistert en alvorlig ukultur, hvor handlinger tilsvarende det Gjerstad opplevde ble akseptert som normalt.

Når disse handlingene nå kommer for en dag, er det rystende å være vitne til at det fortsatt ikke tas et oppgjør med ukulturen. Vennskap og kjennskap går foran ønske om å avdekke ukultur og forebygge overgrep, og de som varsler blir fryst ut.

Tidligere landslagstrener og daglig leder i Bergen Rideklubb, Amund Eide, har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser etter Gjerstad fortalte sin historie. Han benekter at Gjerstad har vært utsatt for overgrep, og forsvarer den dømte treneren. Han viser også til at det er holdningen blant de fleste profilerte ryttere i miljøet.

Det har også kommet frem at treneren har fortsatt å pleie tett kontakt med Bergen Rideklubb, hvor treneren var tilknyttet når mange av overgrepene skjedde. Dette til tross for at han som følge av lagmannsrettens dom er utestengt fra all norsk organisert idrett i 20 år.

Som daglig leder og profilert trener i det norske sprangryttermiljøet er det uakseptabelt at Eide ytrer seg offentlig på en måte som bagatelliserer rettsvesenet og den krenkede i saken. At klubben har fortsatt å pleie bånd til treneren er også uforståelig. Benektelsen av påviste overgrep i egne rekker viser hvilken alvorlig ukultur som foreligger.

Gjennom mitt yrke har jeg erfaring som bistandsadvokat i overgrepssaker. Fornærmede i slike saker går gjennom påkjenninger som er vanskelig å forestille seg. Redselen for ikke å bli trodd, fortrengning som gjør det vanskelig å forklare og huske, redselen for å se gjerningspersonen igjen og frykten for å stå frem offentlig. Selv de som opplever å bli trodd opplever ofte at det koster for mye. Med slik kunnskap gjør det inntrykk å lese om Gjerstads opplevelse i rettsapparatet og klubbens tilnærming. Basert på VGs øvrige artikler synes klubbens tilnærming dessverre heller ikke å være et unntakstilfelle.

Norges Rytterforbund ved president Tore Sannum erkjenner at det er behov for bedre retningslinjer og har satt ned et utvalg som skal avgi rapport i mars 2021. Handling fra forbundet kommer sent, men godt. Sannums fokus og uttalelser er også lovende: «Å være innenfor en sport innebærer et særskilt ansvar, som ikke gir rom for noen bagatellisering eller ansvarsfraskrivelse overfor personer som er dømt i rettssystemet eller utelukket fra idretten».

Alle som har en rolle innen breddeidrett må forstå og erkjenne dette.

I Gjerstads sak påpeker retten at det er behov for en streng straffereaksjon for å gi tydelige signaler til miljøer hvor barn og unge kan bli utsatt for overgrep. VGs artikler og uttalelsene fra daglig leder viser at signalene åpenbart ikke er fanget opp. Det er synd, fordi hestesporten er en fantastisk sport som gir mange barn og unge positive og viktige verdier for livet. Idretten gir en unik læring i hardt arbeid, ansvar, respekt, empati og omsorg for andre, både dyr og mennesker. Disse verdiene må imidlertid speiles i alle deler av idretten.

Nylig ble det kjent at Eide får fortsette som hovedtrener i Bergen Rideklubb, til tross for sine uttalelser. Beslutningen er begrunnet i behovet for hans trenerkompetanse. Hvilke signal gir dette til personer som har opplevd tilsvarende som Gjerstad?

Idrettsmiljøet må umiddelbart ta et oppgjør med egne holdninger, og tilrettelegge slik at barn og unge har et trygt miljø å utøve idretten sin i. Det haster før flere blir skadet.

