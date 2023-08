BUD: West Ham har lagt inn et dobbeltbud på Scott McTominay (t.v.) og Harry Maguire.

The Athletic: West Ham-bud på United-duo

West Ham skal ha lagt 778 millioner kroner på bordet for Manchester United-duoen Harry Maguire og Scott McTominay.

Det skriver The Athletic.

West Ham skal ha fått et bud på 260 millioner kroner avslått på Maguire i slutten av juli, og en forespørsel på McTominay for 390 millioner kroner avvist for et par uker siden.

Nå prøver London-klubben seg med et dobbeltbud på 778 millioner kroner.

Ifølge The Athletic skal United-sjef Erik ten Hag foretrekke å beholde sin skotske midtbanekjempe, men om rett bud kommer er nederlenderen åpen for å selge.

For Maguires del har fremtiden vært usikker helt siden han ble fratatt kapteinsbindet i juli. Selv skal han ønske å bli værende på Old Trafford for å kjempe om en plass i laget.

De røde djevlene må muligens se seg nødt til å selge duoen etter at de denne sommeren har hentet både Mason Mount, André Onana og Rasmus Højlund for store summer.