PÅ REISEFOT: Daniel Granli flytter til Nederland. Her fra Gardermoen da han skulle slutte seg til Nødlandslaget i november 2020.

Norsk forsvarsspiller til Nederland – fikk familieønske oppfylt

Daniel Granli forlater danske Aalborg til fordel for spill i ADO Den Haag i den nederlandske æresdivisjonen i fotball.

Aalborg bekrefter overgangen i sine kanaler mandag.

Granli kom til den danske klubben fra svenske AIK i september 2020. Før det spilte han i Stabæk.

– Av private årsaker har det vært et stort ønske for Daniel å komme til Nederland, og med avtalen med ADO Den Haag er våre vilkår for en overgang oppfylt, sier AaBs sportslige leder Ole Jan Kappmeier i en uttalelse.

Granli hadde opprinnelig kontrakt med AaB til neste sommer.

– Av familiære årsaker har jeg i lengre tid hatt et ønske om å komme til Nederland, hvor min kone både er fra og driver bedrift, og AaB har vist forståelse for dette. Da denne muligheten bød seg, var det derfor en god løsning for både klubben, familien min og meg, sier forsvarsspilleren.

Granli endte på 88 offisielle kamper for Aalborg. Tre mål ble fasiten.