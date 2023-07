Kommentar

Mysteriet Norge – kan vi tro på dette laget?

VMs STARTOPPSTILLING? Disse 11 åpnet kampen da Norge varmet opp i et uoffisielt møte med Portugal i Auckland på søndag. Bak fra venstre: Mathilde Harviken, Ada Hegerberg, Frida Maanum, Maren Mjelde, Caroline Graham Hansen og keeper Aurora Mikalsen. Foran fra venstre: Tuva Hansen, Julie Blakstad, Guro Reiten, Thea Bjelde og Ingrid Syrstad Engen.

En mangeårig superstjerne, to ferske Champions League-vinnere, to nominert til «årets spiller» i England, en Chelsea-veteran, en tysk ligamester. Hvorfor skal vi ikke tro på dette norske laget?

Norge er et lite mysterium foran VM-starten mot New Zealand torsdag morgen.

Ser man på navnene, bør det være en skummel motstander for de fleste. Ser man på det som har foregått på banen, er det ikke mye å være redd for.

I fjor var det flere utenlandske eksperter som pekte på Norge som en av favorittene til å vinne EM. I år er det stille på den fronten, selv om ekspertene i The Guardians VM-podkast poengterer følgende om Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Guro Reiten:

«Den angrepstrioen er skremmende, trolig den beste i hele turneringen. Men det virker som de ikke får det til å fungere på landslaget, ikke i det hele tatt.»

SKAL DET LØSNE? Eksperter mener Norge kanskje har den beste angrepstrioen i VM. Spørsmålet er om det løsner for Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen og Norge i VM. Stemningen på treningen er i hvert fall god.

Og dette er jo egentlig det riktige spørsmålet: Hvorfor skal vi tro på dette laget?

Nedturene har vært mange og landslagsveteran og TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen sier rett ut at landslagstroen hennes «er litt drept for tiden».

I de to siste mesterskapene har Norge gått høyt ut med medalje som målsetting. Det har sett litt merkelig ut, men spillere og ledere har hatt et behov for å ha noe stort å strekke seg etter.

Kvartfinalen i 2019-VM var sånn sett ikke noe å skamme seg over. Det var derimot 0–8-ydmykelsen mot England i EM i fjor sommer, og Ada Hegerberg erkjenner at den smellen fortsatt «sitter i».

Ett år senere er spillerne de samme. 18 av de 23 i VM-troppen var også med på EM-fiaskoen. Av de elleve som startet mot England startet mot EnglandDisse startet i 0-8-kampen: Guro Pettersen, Tuva Hansen, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad, Vilde Risa, Ingrid Syrstad Engen, Karina Sævik, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Ada Hegerberg. Bare Thorisdottir mangler i VM. Hun har bare startet én kamp under Riise, men er skadet og var ikke aktuell., er ti fortsatt med. De som lå nede på Falmer Stadium i Brighton, skal selv løfte Norge opp igjen.

UVIRKELIG: Fortvilelsen var total da England kjørte over Norge i fjor. Her har Alessia Russo fikset 7–0. Keeper Guro Pettersen, Ingrid Syrstad Engen og Maren Mjelde tror knapt det de opplever.

Utgangspunktet er imidlertid annerledes. Nå er det ikke behov for å strekke seg etter noe som helst, nå er det et behov for å roe ned forventningene. Ingen snakker om medalje, målsettingen er plutselig blitt svært beskjeden: Vinne gruppen.

Norge, nummer 12 på FIFA-rankingen, fikk en drømmetrekning – eller «vi er veldig fornøyde med trekningen», for å bruke den nye sjefen Hege Riises ord etter at motstanderne var klare.

Hun tok ikke i. Det som kunne blitt for eksempel USA, England, Frankrike eller Tyskland, ble isteden New Zealand, toppseedet som vertsland og nummer 26 på FIFA-rankingen.

Riktignok er hjemmebanefordelen en faktor, men New Zealand sto med åtte tap og to uavgjort på de ti siste oppgjørene før det endelig kom en seier i forrige uke, 2–0 over Thailand. Og New Zealand har spilt 15 VM-kamper uten å vinne en eneste – tolv er tapt. Dette er et lag Norge skal slå.

De to andre: Sveits (ranket 20) har bare vært med i VM én gang og ikke vunnet en kamp siden oktober, men har noen stjernespillere å passe seg for. Filippinene (ranket 46) VM-debuterer uten stjernespillere.

STORE VM-GLIS: Stjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen i sentrum på den norske treningen i Auckland. Begge er sentrale i store klubber, kan de løfte Norge også?

Norge har vært med i alle åtte VM-turneringene, bare én gang har det stoppet i gruppespillet (2011 2011Norge slo Ekvatorial-Guinea, men ble slått ut etter tap for Brasil og Australia.). Er de norske spillerne plutselig blottet for ambisjoner når det eneste målet er å vinne gruppen?

Selvsagt ikke – og selvsagt er de ikke fornøyd med bare å gå videre, men denne gangen var det ikke tid for å kaste rundt seg med hårete mål, ingen vits i å snakke om hvor gode de er. Nå må de vise det.

Det er et nytt Norge. I 2016 bestemte NFF at laget skulle utvikle seg. Svenske Martin Sjögren skulle skape et angrepsspill som kunne være mer «dikterende og kontrollerende» når det var nødvendig.

Men kvalitetene som krevdes for en slik type fotball var ikke der, hverken fremover eller bakover på banen, kanskje mest det siste.

Etter 0–8 trakk NFF i nødbremsen. Tilbake til grunnfjellet, Hege Riises lag bygges rundt «norsk kultur» og et lojalt forsvarsspill. Norge har rygget for å komme seg fremover igjen.

GLADE LAGVENNINNER: Maren Mjelde og Guro Reiten er ferske ligamestere i Chelsea.

Det er ikke helt lett å bli klok på hvor langt frem de er kommet.

11 kamper mot tidvis sterk motstand har gitt fire seire, tre uavgjort og fire tap. Mest positivt: Seier over Nederland og uavgjort mot England. Mest negativt: Kaotisk forsvarsspill og for mange baklengsmål mot Brasil (1–4), Spania (2–4) og Sverige (3–3).

Kan vi tro på norsk VM-suksess?

Vi kan håpe.

Noe mer enn en kvartfinale er det kinkig å drømme om. Noe mindre enn en 8-delsfinale 8-delsfinaleDe to beste i de åtte VM-gruppene går videre til 8-delsfinalen. vil være et nytt mareritt. Norge er klar favoritt til å vinne gruppen. Minstekravet må være en plass blant de to beste og avansement fra gruppen.

Deretter får vi se om Hege Riise har funnet en løsning på det norske mysteriet.

Først må et engelsk spøkelse jages bort.