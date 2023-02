KJENNINGER: IOC-president Thomas Bach og Russlands president, Vladimir Putin.

Trettebergstuen etter Russland-møte: − Provoserende av IOC

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kaller det å slippe russiske idrettsutøvere inn i varmen igjen under dekke av å være nøytrale for «et blindspor».

Det sier statsråden til VG etter å ha deltatt i et nesten to timer langt møte med over 30 idrettsministere fredag ettermiddag.

Med på video var også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (45).

Han fortalte om nye misilangrep mot sivile mål Uraina rett før han logget seg på det digitale møtet.

– Det er underlig og provoserende av IOC å lefle med tanken om å slippe russiske utøvere inn igjen. I russisk sammenheng er det ingen forskjell på sport og politikk, og enhver sportsprestasjon er ren propaganda, sier Trettebergstuen.

Hun ga Zelenskyj full støtte på møtet, og sa at han har norsk idrett i ryggen.

Det var i januar at IOC åpnet for en debatt om hvordan russiske og belarusiske idrettsutøvere kan komme tilbake på idrettsarenaen, men da under nøytral fane. Det har blant annet blitt diskutert krav om at utøverne må ta avstand fra krigen i Ukraina.

DELTOK PÅ RUSSLAND-MØTE: Kulturminister Anette Trettebergstuen møtte kolleger fra rundt 30 andre land i et digitalt møte fredag ettermiddag.

IOC-medlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen har sagt at det vil være brudd på menneskerettighetene dersom noen eksluderes bare på grunn av sitt pass.

Anette Trettebergstuen reagerer på antydningen om at russiske utøvere skal defineres om nøytrale:

– At det skal kunne konkurrere som nøytrale… Det finnes ingen mulighet for nøytralitet. Det er et blindspor, sier hun.

VG kunne fredag presentere en landsomfattende spørreundersøkelse som viser at 44 prosent av den norske befolkningen åpner for norsk boikott av idrettsarrangementer der russiske utøvere deltar.

Boikott-advarsel

Boikott ble også nevnt på fredagens digitale ministermøte, selv om spørsmålet ikke ble diskutert blant statsrådene:

–Flere land ga uttrykk for at dersom IOC nå tillater russiske deltakere, så vil det vekke så store reaksjoner der ute at flere land vil komme til å diskutere boikott. Det er det ingen som ønsker seg, men det ansvaret ligger nå på IOC, sier statsråden.

– OL skal holdes i Paris til sommeren. Hva ga Frankrike uttrykk for?

– De var hakket mer forsiktige enn oss, de er jo vertskap for OL. De var på linje med oss, men også opptatt av at vi ikke skulle diskutere boikott.

Trettebergstuen er selv tydelig på at «ingen ønsker seg en boikott».

– Det er altfor tidlig å tenke på boikott. Nå håper jeg IOC skjønner hva de leker med hva gjelder følelser og reaksjoner der ute, sier hun.