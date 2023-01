Mol og Sørum vant storturnering: Hentet hjem enorm pengepremie

(Mol/Sørum – Bryl/Losiak 21–18, 21–18) Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) sikret begge seg en svært lukrativ pengepremie etter å ha vunnet finalen i verdensseriefinalen.

Mol og Sørum har de siste dagene deltatt i turneringen «The Finals». Etter å ha vunnet semifinalen tidligere søndag, gikk de norske volleyballstjernene også seirende ut av finalen mot polske Michal Bryl og Bartosz Losiak. Turneringen regnes som den siste i 2022-sesongen.

Dermed sikret nordmennene seg en gevinst på hele 150.000 amerikanske dollar hver, som tilsvarer rett i underkant av 1,5 millioner norske kroner med dagens valutakurs.

– Dette er fantastisk. Vi hadde et godt år i fjor, og det var bra å avslutte den med seier her i Doha. Vi har spilt mot så mange gode lag her. Jeg er veldig stolt og veldig sliten, sier Anders Mol til arrangøren.

Den to meter høye 25-åringen var ustoppelig mot slutten av det andre settet, og blokkerte nærmest hver ball som kom fra de polske motstanderne.

– Forskjellene på lagene i denne turneringen er at jeg har Anders Mol ved min side. Han bar laget i denne finalen og hadde noen utrolige blokkeringer. Jeg er veldig glad og stolt av laget, oppsummerer makker Sørum.

SEIRET IGJEN: Anders Mol og Christian Sørum vant verdensseriefinalen i Doha søndag. Her fra en tidligere kamp.

Polakkene Michal Bryl og Bartosz Losiak kom best i gang i det første settet, men de norske verdensmesterne hevet seg midtveis og rykket fra.

Med glimrende forsvarsspill og suverene blokkeringer tok Mol og Sørum kontroll over settet, og gikk til andre sett med 21–18.

Bryl og Losiak ledet også lenge i kampens andre sett, og så ut til å slå tilbake på stillingen 16–14. Men de norske gutta reiste seg, utlignet, og gikk til slutt seirende ut av settet med samme resultat som i første sett.

Dermed 2–0 i sett og nok en bragd av den norske stjerneduoen.

Info Anders Mol og Christian Sørums meritter: *OL-gull (2021) *VM-gull (2022) *Fire EM-gull (2018, 2019, 2020, 2021) *VM-bronse (2019) *14 seirer i verdensserien *Fire seirer på verdenstouren Vis mer

Turneringen «The Finals» arrangeres av det internasjonale volleyballforbundet (FIVB), og det er de ti beste lagene i verden som deltar. Gruppevinnerne fra de to gruppene i turneringen avanserte rett til semifinale.

Den norske duoen tok seg til finalen etter seier mot italienerne Paolo Nicolai og Samuele Cottafava tidligere søndag. Der vant Mol/Sørum 2–1 i sett.

Italienerne slo nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen i bronsefinalen.