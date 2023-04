Anders Besseberg avbildet under vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Et par måneder etterpå trakk han seg som IBU-president som følge av anklager om korrupsjon.

Svensk idrettstopp om Besseberg: − Massiv motstand mot bankoverføringer

Sveriges idrettspresident Björn Eriksson røper at han tidlig følte at noe skurret under Anders Bessebergs tid i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

NTB

Mandag ble Besseberg tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon etter en mangeårig etterforskning. Anklagene gjelder forhold fra 2009 og fram til han gikk av som IBU-president i 2018.

Den tidligere forbundstoppen er mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser i form av eksklusive klokker, jaktturer, prostituerte og gratis bruk av leasingbil. 77-åringen har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig.

Eriksson er ikke overrasket over tiltalen mot Besseberg. Som svensk skiskytterpresident mellom 2001 og 2010 satt han med en følelse av at det pågikk ting i IBU som ikke var bra.

– Jeg tok det opp flere ganger. Tidlige tegn var dette med tjenestebiler og annet. Veldig mye av dette oppfatter jeg som uryddighet (sjaskigheter) i ulik grad, sier Eriksson i et TT-intervju.

Han er inne i sine siste uker som svensk idrettspresident etter åtte år i vervet.

Les også: Politiet vil inndra penger

Sveriges idrettspresident Björn Eriksson deler i et intervju sine synspunkter på hvordan IBU ble drevet under Anders Bessebergs tid som øverste sjef for internasjonal skiskyting.

Fikk penger kontant

En ting Eriksson spesielt bet seg merke i under Bessebergs tid i IBU, var forbundets forhold til pengeutbetalinger. Han sier at internasjonal skiskyting i lang tid tviholdt på å dele ut premiesummer kontant.

– På den tiden var det sånn at noen kom med en dokumentmappe full av penger. Det var ingen feil med beløpene, summene var korrekte. Vi på svensk side forsøkte iherdig å få IBU til å bruke banksystemet slik at pengene kunne spores og være mulig å følge.

– Det var massiv motstand fra Besseberg og andre mot å gå over til vanlige bankoverføringer. Man kan spørre seg hvorfor det var så viktig å ha med seg så mye penger. I Östersund var jo folk nervøse da pengene kom. Det var ikke så gøy å stå der med, og nå tar jeg et tall ut av løse luften, én million i sedler. Det er ikke det man drømmer om, forteller Eriksson.

Uttalelsene er blitt forelagt Bessebergs advokat Christian B. Hjort. Han skriver til NTB at hans klient ikke vil kommentere saken før den kommer for retten.

Liten interesse

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid før politiet begynte å undersøke driften av IBU, svarer Eriksson slik:

– Det er vanskelig før man kan bevise at det faktisk er noe som er av interesse for politiet. Jeg husker fortsatt da revisjonen (i IBU) prøvde å påpeke at det var visse ting som ikke føltes riktig. Det var ikke så stor interesse på årsmøtet for å fikse det.

Eriksson hevder at det var personer i skiskyttermiljøet som ville at han skulle utfordre Besseberg om presidentjobben i IBU.

– Da kolliderte han (Besseberg) og jeg ganske kraftig. Han ønsket hele tiden å forlenge oppdraget og så på seg selv som uerstattelig.

Olle Dahlin erstattet Besseberg som IBU-sjef høsten 2018. I fjor ble svensken gjenvalgt for en ny periode.