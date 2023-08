Suzann «Tutta» Pettersen har tatt ut sitt lag til Solheim Cup. Her fra Idrettsgallaen i januar.

«Tutta» utelot Borge fra europalaget i Solheim Cup

Europa-kaptein Suzann «Tutta» Pettersen presenterte tirsdag hvilke fire golfspillere hun har tatt ut til den prestisjetunge turneringen Solheim Cup.

Den svenske duoen Madelene Sagström og Caroline Hedwall, skotske Gemma Dryburgh og danske Emily Pedersen fikk Pettersens fire wildcard-plasser.

Dermed blir ikke den norske golfkometen Celine Borge en del av europalaget i årets turnering. 25-åringen er rangert som nummer 103 i verden, men har virkelig levert varene i sin første sesong som proff.

Fra før hadde Céline Boutier (Frankrike), Maja Stark, Anna Nordqvist og Linn Grant (Sverige), Charley Hull og Georgia Hall (Storbritannia), Leona Maguire (Irland) og Carlota Ciganda (Spania) kvalifisert seg for turneringen. Seks av dem på poeng og to via kvalifiseringsturneringen.

Årets Solheim Cup spilles helgen 22.-24. september i den spanske regionen Andalucia.

«Tutta» var visekaptein da det europeiske laget forsvarte tittelen i 2021.

– Jeg vet at vi kan skrive historie, ingen har noensinne vunnet tre ganger på rad. Men vi har det beste laget vi noen gang har hatt, så jeg tror vi er klare, sa Pettersen.

Totalt endte Pettersen karrieren med solide 21 poeng på 36 Solheim Cup-kamper. 18 seirer, seks uavgjort og tolv tap er den imponerende fasiten. Det gjør Tutta til en av de store i turneringens historie.

Pettersen var lenge en av verdens beste golfspillere. I 2020 fikk hun hedersprisen på Idrettsgallaen. Hun la opp i 2019.

«Tutta» skal også lede det europeiske laget i Solheim Cup neste år.