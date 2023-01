OMFATTENDE: MyGame og seks norske særforbund vil installere 2000 kameraer i Norge og strømme 100.000 bredde- og ungdomskamper i året.

Norsk ungdom filmes av kinesiske kameraer med forbud i USA: − En skandale

Selskapet som leverer kameraer til strømming av norsk ungdomsidrett skal ha bidratt til overvåkning av undertrykte minoriteter i Kina og regnes som en sikkerhetsrisiko i USA.

I USA er det forbud mot innkjøp av utstyr som er produsert av kinesiske Hikvision for bruk til blant annet samfunnssikkerhet eller kritisk infrastruktur.

I England er selskapets kameraer svartelistet i offentlige bygg.

Og i India valgte marinen å destruere sine Hikvision-kameraer for halvannet år siden.

I Norge monteres det derimot Hikvision-kameraer på idrettsanlegg over hele landet. Der skal de filme tenåringer som driver med idrett. Alt i regi av norsk idrett selv.

– Dette er en skandale. Jeg regner med at norsk idrett ikke vil være bekjent av at de benytter teknologi fra et selskap som er sanksjonert over store deler av verden, sier leder av kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), til VG.

– Jeg tar det for gitt at disse kameraene skrus ned umiddelbart, legger han til.

Info Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen er 13 år. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29%), Amedia (20%) og MyGame Group AS (51%). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

Ukjent for kulturministeren

Det private selskapet MyGame har inngått avtale med seks særforbund og samarbeider tett med Norges idrettsforbund om prosjektet som skal «skape engasjement i norsk breddeidrett».

MyGame bekrefter overfor VG at «smart-kameraene» de monterer i norske haller er produsert av den kinesiske kameragiganten Hikvision.

– Jeg var ikke kjent med dette. Og nå kommer det stadig nye bekymringsfulle forhold i denne saken, så nå må idretten ta en skikkelig fot i bakken og rydde opp i dette, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– RYDD OPP: Det er beskjeden fra kulturminister Anette Trettebergstuen.

Kameraene er helautomatiserte og følger til enhver tid spillet på banen. Bildene strømmes til en digital plattform på TV 2 Play, der et månedsabonnement koster 129 kroner.

VG har de siste ukene vist frem flere uheldige episoder ved systemet.

– Grunnen til at kameraene er «smarte», er fordi det er teknologi som har trent på de internerte uigurene og i kinesisk totalovervåkede byer. Det er også årsaken til at det er teknologi vi ikke ønsker å bruke. Gjør vi det, så støtter vi den forferdelige praksisen som det autoritære regimet i Kina bruker, sier Almeland.

MyGame: – Benyttes på rådhus og skoler

Kommunikasjonssjef Svein Graff i MyGame understreker at Hikvision er et av Norges mest utbredte og brukte kameraer til filming i offentlige rom.

«Det benyttes på kommunale bygg som rådhus og skoler, og på butikker, bensinstasjoner og togstasjoner. Norge har andre regler for handel med Kina enn USA. Regjeringen har ikke gått inn for et tilsvarende forbud. Produsenten er til stede i 190 land og kameraene selges fullt lovlig av mange i Norge», skriver Graff i en e-post.

Ifølge Graff er ikke MyGames kameraer koblet direkte til internett.

«De kan kun sende video til den PC-en MyGame har stående på arena. Denne PC-en lagrer videoen, klipper den til TV-format, og sender den så videre til vår skyplattform hos Microsoft. Det sendes ikke uautoriserte data andre steder. Vi benytter oss av ulike internasjonale teknologileverandører, og er ikke bundet til noen av disse. Vi vil for eksempel bruke andre kameraer til å dekke fotballen», skriver Graff.

KRITISK: Leder av kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland.

SV: – Idretten infiltreres

Men Grune Almeland er ikke alene om å reagere.

Stortingspolitiker for SV, Kathy Lie, kaller det VG omtaler i dag for «problematisk».

– Her infiltreres idretten av teknologi fra regimer som vi trenger å beskytte oss mot. Dette er regimer som på mange områder bryter menneskerettighetene, sier hun.

– Vi er vel mange som har kinesisk elektronikk i privat eie?

– Det er forskjell på hva privatpersoner kjøper og tar i bruk, og hva NIF systematisk innfører i idrettshallene der barn og unge skal ha positive opplevelser. Dette hadde ikke kommet i stand hvis idrettsforbundet ikke hadde vært så positive. De er delaktige i dette, sier Lie.

Les også Storkommuner med MyGame-nei: – Ikke alle ungdommer ønsker å bli filmet Et stort flertall av landets aller største kommuner sier nei til videooverføring av idrett der utøverne er under 18 år…

Undres over andre krav til idretten

Svein Graff i MyGame skriver til VG at han synes «det virker litt rart» at Almeland og Lie stiller andre krav til idretten og MyGame enn de stiller til norske kommuner og offentlige og private virksomheter.

Det har gått fire år siden USA første gang åpnet for å forby produkter fra Hikvision. Årsaken var påstander om at tusenvis av kameraer fra det statlige selskapet i Kina ble brukt til å filme moskeer, skoler og interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i landet.

Bruk av svært avansert ansiktsgjenkjenning i overvåkningskameraer skal være utbredt i Kina.

10.000 FANGER: I dette «omskoleringssenteret» skal det ifølge Ap holdes rundt 10.000 personer fra en muslimsk minoritet i Kina. Nyhetsbyrået AP fikk besøke området i 2021.

USA-forbud grunnet nasjonal sikkerhet

I Xinjiang holdes opp mot én million muslimske uigurer samlet i store leirer ifølge Amnesty International. De opplever ifølge organisasjonen forfølgelse og systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Sommeren 2020 bestemte India seg for å nekte Hikvision fra å legge inn anbud på statlige kontrakter. Landet fjernet også Hikvision-kameraer fra alle militære baser.

Ni måneder senere fulgte Europaparlamentet etter og gjorde det samme. Og i november 2022 ble bruken av Hikvision-utstyr forbudt i offentlige bygninger i England.

Samme måned ble kjøp og import av Hikvision-utstyr forbudt i USA for bruk til blant annet samfunnssikkerhet eller kritisk infrastruktur.

PASSES PÅ: Et vakttårn i Xinjiang-provinsen, vest i Kina, der uigurene lever.

Kina-advarsel fra Stoltenberg

Tidligere denne uken gikk NATO-sjef Jens Stoltenberg på scenen og holdt en femten minutter lang tale på NHOs årskonferanse. Han pratet om Russland og Ukraina.

Men han advarte også mot Kina:

– Vi må sikre kontroll over vår infrastruktur, alt fra havner og flyplasser til 5G-nettverk. Det er ingen som mener at vi ikke skal handle med Kina. Men det viktige er at vi ikke gjør det på måter som undergraver vår egen sikkerhet, formanet Stoltenberg engasjert.

SNAKKET TIL NHO: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg denne uken.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsker ikke å kommentere MyGame-saken konkret.

«Generelt er det viktig å være klar over at kinesiske virksomheter i stor grad kan pålegges å utlevere informasjon til kinesisk etterretning. Virksomheter som ønsker å ta i bruk løsninger fra kinesiske leverandører må vurdere om leverandøren da kan få tilgang på skjermingsverdig informasjon eller objekter. Denne verdivurderingen må gjøres av den enkelte virksomhet med tilhørende eiere eller myndighetsorganer» skriver rådgiver Herman Hatløy Ringstad i NSM i en e-post til VG.

NIF viser til særforbundene

Det er forbundene fotball-, håndball-, basketball, bandy-, volleyball og ishockey som har inngått avtaler med MyGame om strømming av bredde- og ungdomsidrett i Norge de neste årene.

For det får klubbene 20 prosent av det brukerne betaler, mens det TV 2- og Amedia-eide selskapet MyGame tar 80 prosent.

Norges idrettsforbund er også tett koblet til avtalen gjennom en rekke møter og informasjon til sin medlemsmasse. Hensikten er å bli kvitt såkalt «ulovlig strømming» av idrett, og regulere dette gjennom en betalingstjeneste med et tydelig regelverk.

MYGAME-TALSMANN: Svein Graff understreker at kameraene er lovlige i Norge.

VG har bedt om en kommentar fra idrettspresident Berit Kjøll på opplysningene i denne saken. Idrettsforbundet velger likevel å la sjefen for NIF IT, Pål Rønnevik, svare:

«NIF er gjort kjent med at kameraene som MyGame som strømmeleverandør benytter er kinesiske, men vi er ikke kjent med de opplysningene som nå fremkommer i VGs artikkel» innleder han i sitt e-post-svar.

Han skriver at tjenester med teknologi fra såkalt høyrisikoland kan være problematisk.

«NIF har ikke innsyn i leverandøravtaler som særforbundene inngår med aktuelle strømmeaktører, og i dette tilfelle forhold knyttet til kameraprodusenter som MyGame eventuelt benytter for sine strømmetjenester» fortsetter Rønnevik.

Les også Datatilsynet reagerte på MyGame-e-post: – Egnet til å villede Strømmeselskapet MyGame informerte mellom 100 og 150 idrettsklubber og halleiere om at de vil vise norsk ungdomsidrett i…

«Dette er utelukkende et anliggende mellom særforbund og den aktuelle strømmeleverandøren. NIFs administrasjon har i dag fulgt opp VGs opplysninger ovenfor MyGame som strømmeleverandør og med spørsmål knyttet til deres vurderinger av disse forholdene. MyGame opplyser til NIF at kamera som anvendes er lovlig utstyr i Norge og EU. NIF søker nå å få disse opplysningene verifisert før vi kan vurdere om det eventuelt foreligger eventuelle avvik mot annen lovgivning og våre retningslinjer».

NIFs IT-sjef skriver så:

«Kameraene er heller ikke koblet til internett, men utelukkende til MyGames egne servere. NIF har kun integrasjon mot TV2 og MyGame, og ikke til kamerateknologien som MyGame benytter for sine strømmetjenester».

NIF MED PÅ LAGET: Norges Idrettsforbnud, som holder til i dette bygget på Ullevål i Oslo, har laget retningslinjer for strømming av norsk ungdoms- og breddeidrett.

Hikvision: – Følger strengt alle personvernlover

Hikvision skriver i en e-post til VG at de er verdensledende innen videoovervåkning og videoløsninger og har kunder i 150 land.

Ifølge Fie Andresen fra Hikvisions kommunikasjonsavdeling deltar ikke selskapet i overvåkning og har heller ikke adgang til videoer.

«Hikvision følger strengt alle relevante personvernlover, forskriver og normer i Norge og alle andre land hvor vi opererer», skriver Andresen.

Videre skriver hun at Hikvision som en markedsleder er forpliktet til å opprettholde de høyeste standarder og respekt for menneskerettigheter.