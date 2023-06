FINALEKLARE: Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol spiller turnering i Tsjekkia. Her fra sandvolleyball-EM i München i fjor.

Anders Mol og Christian Sørum vendte til seier – klar for finale i Tsjekkia

Anders Mol og Christian Sørum tok seg til finale i verdenstourturneringen i sandvolleyball i Ostrava. De slo hjemmehåpene i semifinalen.

Med settsifrene 19-21, 21-17, 15-8 er nordmennene klare for finale foran den tsjekkiske duoen Ondrej Perusic/David Schweiner.

I finalen, som starter 16.30, venter enten Cherif Younousse/Ahmed Tijan, Qatar eller amerikanske Andrew Benesh/Miles Partain.

Den norske stjerneduoen tapte et jevnt første sett i semifinalen, før de i sett nummer to fikk spillet mer på gli og utlignet. Dermed måtte kampen avgjøres i et tredje sett.

Der skaffet de seg en stor ledelse og ga ikke fra seg initiativet på vei mot finaleplass.

Mol og Sørum fikk en perfekt start på turneringen og tok seg greit til kvartfinalen med å bli gruppevinnere. Der ble tyske Nils Ehlers og Clemens Wickler slått.

Mol og Sørum tapte finalen i verdenstourturneringen i Brasil i slutten av april. De står med én turneringstriumf så langt i år. Den kom i Qatar i februar.