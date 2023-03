Guro Reiten har scoret fire mål i den engelske superligaen denne sesongen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Reiten scoret i Chelsea-seier – kan ta over tabelltoppen mot United søndag

Guro Reiten spilte en god kamp for Chelsea som vant kontrollert mot bunnlaget Brighton i den engelske superligaen. Hun scoret på straffe i 3-1-seieren.

Seieren gir Chelsea 24 poeng, ett mindre enn Manchester United på tabelltopp. De to storlagene møtes søndag til det som kan bli en avgjørende kamp om seriemesterskapet.

Chelsea må sies å være i førersetet til tittelen ettersom de blåkledde har én kamp mindre spilt. London-laget har tapt én kamp denne sesongen, og det var åpningskampen mot Liverpool (1-2) i september.

Reiten var bestemt og presis da hun sendte ballen lavt ned i det venstre hjørnet etter elleve minutter mot Brighton. Det var hennes fjerde scoring for sesongen.

Senere slo 28-åringen en corner som Brighton-forsvaret ikke fikk unna, og Jess Carter la på til 2-0. Svenske Johanna Kaneryd scoret 3-0-målet etter 72 minutter. Danielle Carter ga Brighton, som kun har Leicester bak seg på tabellen, et trøstemål to minutter før slutt.

Reiten ble tatt av et kvarter før slutt. Maren Mjelde spilte hele kampen for Chelsea på venstrebacken.

Angrepsspiller Elisabeth Terland startet for Brighton. Hun fikk ikke utrettet mye mot et solid Chelsea-lag. Guro Bergsvand ble sittende hele kampen på benken for Brighton.

Frida Maanum og Arsenal slo Liverpool 2-0 tidligere onsdag kveld. London-klubben er på 4.-plass og er ikke helt hektet av. Det er seks poeng til toppen og en kamp til gode. Det er kun de tre øverste plassene som gir Europa-spill neste sesong.